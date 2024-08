Mueren el mismo día la madre y la hermana de Mariah Carey

Joaquina Dueñas Martes, 27 de agosto 2024, 14:49 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Tristemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida en el mismo día», ha revelado Mariah Carey en sus redes sociales a sus seguidores sin dar más detalles sobre lo sucedido. Patricia, la madre, y Alison, la hermana, han fallecido el mismo día a los 87 y a los 63 años, respectivamente. «Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera», ha confesado, al tiempo que ha agradecido «el amor y el apoyo de todos y el respeto a mi privacidad durante este momento imposible».

La relación entre la artista y su madre, cantante de ópera, no fue siempre un camino de rosas. «Como muchos aspectos de mi vida, mi relación con mi madre ha estado llena de contradicciones y realidades opuestas. Nunca ha sido solo blanco o negro: ha sido todo un arcoíris de emociones», escribió en su autobiografía, donde llegó a afirmar que «un amor complicado ata mi corazón a de mi madre». Por suerte, lograron reconducir su relación. No así con su hermana Alison, quien demandó a Mariah en 2021 por «humillarla y avergonzarla» a través de sus memorias, lo que llevó a la diva de la música a cortar todo tipo de contacto con ella, un distanciamiento que no ha evitado el dolor de la pérdida.