María Dolores Ocaña se hará cargo de los actos institucionales de la infanta Sofía

El pasado mes de abril, María Dolores Ocaña se convertía en la primera mujer al frente de la secretaría de la reina Letizia. Después de 20 años con José Manuel Zuleta ocupando ese puesto, la reina colocaba a esta abogada del Estado en un puesto estratégico para su día a día y para el mejor desempeño de sus funciones. Una mujer de su total confianza que también está presente en la mayoría de sus viajes y actos de relevancia. Ahora, la esposa de Felipe VI ha dado un paso más y ha asignado a su mano derecha una nueva tarea de gran responsabilidad. Según ha confirmado Monarquía Confidencial, Ocaña será encargada de la agenda de la infanta Sofía.

En la actualidad, ni la princesa Leonor ni su hermana tienen equipo propio, si bien las dos llevan varios meses cobrando protagonismo en los actos oficiales, especialmente, la heredera, que cuenta con una intensa agenda institucional después de graduarse en la Academia Militar de Zaragoza. Así, son personas de máxima confianza de los monarcas quienes se hacen cargo de las apariciones públicas de sus hijas.

En unos meses, la infanta Sofía se enfrentará a su primera aparición en solitario. Será en la entrega de premios del certamen 'Objetivo Patrimonio. Concurso de Fotografía Infanta Sofía' que tendrá lugar el próximo otoño, aunque todavía no tiene fecha definitiva. La joven nieta del rey Juan Carlos contará así con María Dolores Ocaña para que este primer acto en solitario sea un éxito. En todo caso, desde Zarzuela han precisado que se trata de ocasiones puntuales, por lo que no supone una agenda oficial convencional, lo que no requiere de un equipo propio. De hecho, parece que ninguna de las hijas de los reyes contará con su propio equipo hasta la finalización de sus estudios, cuando comenzarán a trabajar de manera independiente a sus progenitores.

El pasado 5 de abril se anunciaba el nombramiento de María Dolores Ocaña como nueva responsable de la secretaría de la reina Letizia y unos días después, el 30 del mismo mes, se hacía efectivo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un puesto de tan alto rango en el organigrama de Zarzuela, compuesto por once personas, al margen de la interventora, Beatriz Rodríguez Alcobendas.

Licenciada en Derecho, antes de convertirse en la mano derecha de doña Letizia, venía ejerciendo la jefatura de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Educación y Formación Profesional desde enero de 2020. Antes había sido Subsecretaria en Agricultura, Pesca y Alimentación en la primera etapa del Gobierno de Pedro Sánchez. En ese tiempo ocupó también un puesto en el consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ahora, su buen desempeño al lado de la esposa de Felipe VI le ha valido que la reina deposite en ella la confianza para acompañar a su hija menor en sus actos públicos.