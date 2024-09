La llamada 'fantasma' de Isabel Pantoja a su hija para interesarse por su estado de salud

Joaquina Dueñas Lunes, 16 de septiembre 2024, 11:39 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Tres días habría tardado Isabel Pantoja en llamar por teléfono a su hija para interesarse por su salud después de ser intervenida quirúrgicamente. La tonadillera, que ha estado al corriente de su evolución a través de su hermano Agustín Pantoja, finalmente habría decidido contactarla directamente en una llamada que, sin embargo, Asraf Beno, marido de Isa, dice desconocer.

Isa Pantoja llevaba varios días quejándose de fuertes molestias abdominales. La semana pasada contaba a sus seguidores que le habían diagnosticado gases y explicaba sorprendida lo dolorosos que podían llegar a ser, pero la preocupación aumentaba cuando a pesar del tratamiento, lejos de mejorar, empeoraba y comenzaba a tener fiebre. Así, el pasado jueves, volvía a al hospital del Puerto de Santa María, localidad gaditana en la que reside, y finalmente tenía que ser operada de urgencias de apendicitis.

A su lado, su esposo, su hijo Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla, y Dulce, su fiel niñera, convertida en su segunda madre. También ha trascendido la visita de su prima, Anabel Pantoja, con quien tiene una estrecha relación, a pesar de no haber testimonio gráfico. De Isabel Pantoja y de Kiko Rivera, ni rastro. Unas ausencias que contrastaban con lo sucedido en otras ocasiones, cuando el hospitalizado era el marido de Irene Rosales. De hecho, a pesar del grave enfrentamiento entre madre e hijo durante los últimos años, la cantante no dudó en acercarse al centro hospitalario en el que Kiko había sido sometido a un cateterismo en julio del año pasado.

Un año antes, en octubre de 2022, era Isa quien intentaba visitar a su hermano después de que este sufriera un ictus. Sin embargo, tras acudir al hospital Virgen del Rocío de Sevilla en el que el dj se estaba recuperando, no podía verlo porque según le transmitían, sus visitas y las de su madre «le alteran mucho y es mejor no alterarle». «Él es diferente a mí, yo sí que querría ver a mi familia porque no iba a entrar a hablar de problemas. Me hubiera gustado abrazarle y me he preocupado por él y mi madre también», relataba entonces una apenada Isa.

Sin embargo, después de acumular desplates familiares, en especial tras la sonada ausencia el día de su boda con Asraf, la hija de Isabel Pantoja ha decidido levantar un muro a su alrededor y la falta de interés en este percance de salud ha sido la gota que ha colmado el vaso. «En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad», transmitía a sus seguidores en redes sociales al tiempo que agradecía «de corazón a todos lo que os habéis preocupado por mí». En el comunicado informaba también que no le habían podido dar el alta ya que «fue más complicado de lo que pensábamos en un principio».

El domingo, tras su contundente mensaje, el programa 'Fiesta' se hacía eco del cambio de postura de Isabel Pantoja y explicaban que finalmente había decidido llamar a su hija para interesarse por su evolución en primera persona. «Me consta que ha sido muy especial dado que era mucho el tiempo que llevaban sin tener ningún tipo de contacto», detallaban, aunque también precisaban que «la situación, evidentemente, no es la mejor».

Sin embargo, este mismo lunes, mientras Isa continuaba ingresada, la revista Lecturas desmentía la existencia de esa llamada: «La cantante no se ha puesto en contacto por teléfono con su hija Isa», recoge la publicación. En este sentido, Asraf aseguraba a los micrófonos de Europa Press desconocer la supuesta llamada: «Yo lo desconozco, la verdad. Que yo haya visto, no». En todo caso, reconocía que, de suceder, sería «un momento muy bonito».

Temas

Isabel Pantoja