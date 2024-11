Isabel Pantoja elige su casa de El Rocío para su descanso eterno

Joaquina Dueñas Miércoles, 20 de noviembre 2024, 15:29 | Actualizado 15:50h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Isabel Pantoja tiene claro cómo quiere pasar la eternidad. Este miércoles, la revista Semana ha desvelado sus últimas voluntades, entre las que está el lugar elegido para que reposen sus cenizas tras su fallecimiento. La tonadillera ha dejado por escrito que, tras su muerte, quiere ser incinerada y que sus restos sean depositados en su casa de El Rocío. Concretamente, «tras el azulejo de la Virgen del Rocío, en color blanco y azul, que está en el gran salón de la casa», recoge la publicación.

Después de vender uno de sus pisos de Fuengirola y de que otro saliera a subasta, todavía son varias las propiedades que tiene la madre de Kiko Rivera, incluida la finca Cantora que heredó de su marido, Francisco Rivera, Paquirri, y que ha sido su refugio durante los últimos años. Sin embargo, recién mudada a Madrid, parece que ha asumido que vender sus inmuebles es la única solución a sus problemas económicos, por lo que está decidida a desprenderse de la finca de Medina Sidonia, así como de los dos pisos que posee en Sevilla y de las dos plazas de garaje.

Lo que no tiene previsto vender bajo ningún concepto es su casa de la aldea onubense de El Rocío, ubicada en la calle Isabel Alfonsa y que ha renovado en varias ocasiones y en su fachada se pueden ver las insignias de Francisco Rivera y de Isabel Pantoja. En El Rocío ha pasado la cantante algunos de sus momentos más felices. Fue allí también donde hizo público su romance con Julián Muñoz. Inolvidables son aquellas imágenes del alcalde y la artista besándose y riendo como adolescentes en una calesa.

Sobre la herencia, Semana precisa que «tanto Kiko como Isa son solo herederos de la legítima que quede» en el momento del fallecimiento de su madre. «Agustín es el gran beneficiado», subraya, mientras que su hermano Juan quedó fuera del testamento tras su último enfrentamiento.

Duras palabras de su ex Diego Gómez

Instalada en Madrid, Isabel está centrada en el relanzamiento de su carrera profesional que incluye la venta de los derechos de su vida para una serie de televisión en la que habrá que ver hasta donde se adentra en su vida sentimental. Precisamente este miércoles ha sido también portada Diego Gómez, predecesor de Julián Muñoz en el corazón de Isabel Pantoja. La revista Lecturas ofrece la primera entrevista de quien fuera novio de la cantante durante tres años y medio a principios de los 2000.

Gómez se despacha a gusto con la tonadillera afirmando que para ella «el dinero era prioritario y fundamental». En este sentido, asegura que para él «mantener el nivel de vida económico de ella era muy complicado y sorprenderla y cumplir sus expectativas económicas más difícil todavía».

El exnovio de Isabel recuerda que su amistad, que retomaron tras la ruptura con exalcalde marbellí, se acabó cuando él siguió en contacto con Kiko y con Isa a pesar de estar enfrentados con su madre. «Isabel es o conmigo o contra mí», dice. «Cuando no se le daba la razón o alguien hacía cualquier cosa que a ella no le gustase se le retiraba la confianza a esa persona e incluso se prohibía a los otros, me refiero a su entorno, tener contacto con esa persona», explica.

Un sorprendente Diego Gómez que señala directamente a Agustín Pantoja como uno de los principales motivos de la soledad de Isabel.