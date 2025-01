Dimitri Rassam, exmarido de Carlota Casiraghi: «No podemos hablar de fracaso cuando tenemos hijos maravillosos»

Joaquina Dueñas Martes, 21 de enero 2025, 12:00 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

Dimitri Rassam ha concedido una entrevista a 'Paris Match' en la que ha hablado por primera vez de su divorcio de Carlota Casiraghi y sobre su actual concepto de amor y de las relaciones de pareja. «Perdí el control», ha reconocido el productor cinematográfico, para quien su separación ha marcado un antes y un después en su vida. «Con la edad cambiamos nuestra visión del amor. Ya no creo en la fusión total y permanente en la pareja», ha afirmado. «Los cuentos de hadas no existen en la vida real, pero debemos seguir creyendo en las grandes historias de amor. En un matrimonio sabemos que habrá pruebas, pero, cuando somos jóvenes, no somos plenamente conscientes de ellas», ha argumentado, confesando que su mayor «ansiedad» no es el miedo al fracaso, «es el miedo a no vivir nada».

Y es que, si algo tiene claro es que el final de su historia de amor con la hija de Carolina de Mónaco no ha sido un fracaso: «No podemos hablar de fracaso cuando hemos tenido una historia de amor fuerte y tenemos hijos maravillosos. Pero lo que experimentamos nos altera y el cuestionamiento es virtuoso». Tanto es así que desde su entorno apuntan que ahora organiza mejor sus prioridades y sabe muy bien lo que quiere.

Temas

Carlota Casiraghi