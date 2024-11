Canales Rivera rompe su silencio tras conocerse su romance con Paula Vázquez

Joaquina Dueñas Jueves, 7 de noviembre 2024, 16:50 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Era cuestión de tiempo, de poco tiempo, que saliera a la luz el famoso de 'La selva de los famoS.O.S.' con el que Paula Vázquez había tenido un affaire. La presentadora contó en el podcast 'Yo nunca' que, en 2003, cuando conducía el programa, se encontró con alguien con quien había tenido un idilio meses antes. Para su sorpresa, tuvo que entregarle un anillo de compromiso de parte de su entonces novia, con quien él mantenía una relación de cuatro años. Durante su intervención, Paula Vázquez dio suficientes pistas como para que pronto saliera a la luz el nombre de Canales Rivera, aunque ella no lo pronunció en ningún momento. Ante la expectación mediática, el torero ha roto su silencio para asegurar que prefiere mantenerse al margen. «No me voy a meter en nada de eso, la llamáis a ella y se lo preguntáis. No tengo interés ni intención en hablar, llevo dos años callado y no lo voy a hacer por esta tontería», ha dicho al programa 'Ni que fuéramos shhh', el primero en dar su nombre.

Aunque desde su entorno han fechado el escarceo con Paula antes de que el diestro comenzara con quien fuera entonces su pareja, las fechas parecen indicar que Canales ya estaba con Mari Carmen Fernández, con quien se casó en 2004, cuando tuvo el idilio con la presentadora. En todo caso, el sobrino de Paquirri se ha negado a dar explicaciones.