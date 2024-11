Britney Spears y su hijo Jayden se reencuentran tras años de distanciamiento

Joaquina Dueñas Martes, 12 de noviembre 2024, 15:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Britney Spears y su hijo Jayden James Federline, de 18 años, han protagonizado uno de los reencuentros familiares más esperados. Después de años de distanciamiento, Jayden ha vuelto a California desde Hawái, donde residía con su padre, Kevin Federline, y con su hermano mayor, Sean Preston, de 19 años. Fuentes cercanas a la familia han confirmado a Page Six este inesperado acercamiento que también ha sido una sorpresa para Kevin, quien, según su abogado, no fue informado con anterioridad del encuentro.

La diva del Pop y su hijo han estado pasando tiempo juntos desde que Jayden llegó a California, en lo que algunos ven como un intento de reconstruir la relación maternofilial que se vio gravemente afectada durante los 13 años en los que Spears estuvo bajo tutela de su padre, que terminó a finales de 2021.

Desde su entorno han señalado que el reencuentro de la cantante y su hijo Jayden, que no hablaban desde 2022, ha estado lleno de emociones, con los dos dispuestos a sanar las heridas pasadas. «Britney está encantada de tener de vuelta a su hijo. Han pasado mucho tiempo juntos en los últimos días y ella realmente está aprovechando esta oportunidad para reconstruir su vínculo con él», han relatado.

De momento, Spears no ha compartido detalles explícitos sobre su nueva situación con Jayden en sus redes sociales, pero ha publicado varios mensajes de gratitud y esperanza. «Siempre he creído que el amor de una madre por sus hijos es eterno, y aunque la vida nos haya puesto en caminos separados, nada cambiará cuánto los amo», escribió recientemente en una publicación.

A pesar de los años de silencio, Jayden había dado algunas señales de querer acercarse nuevamente a su madre. De hecho, en una entrevista en 2022, el joven expresó su preocupación por la salud mental de Britney, aludiendo a las dificultades que esta tuvo que enfrentar mientras estaba bajo la tutela. «Creo al cien por cien que esto se puede solucionar. Sólo va a llevar mucho tiempo y esfuerzo», dijo, dejando así la puerta abierta a una posible reconciliación que parece estar haciéndose realidad ahora.

La reacción de Kevin Federline, exmarido de Spears y padre de Jayden y Sean Preston, ha sido de sorpresa. Según su abogado, Mark Vincent Kaplan, el padre no tenía conocimiento de que Britney y Jayden habían retomado contacto directo y confiaba en que cualquier avance en ese sentido le sería comunicado previamente.

«Si hubo una reconciliación, es una novedad para Kevin», ha dicho Kaplan. El letrado no ha dado más detalles al respecto, si bien ha subrayado que su cliente siempre ha sido partidario de que sus hijos tuvieran una relación positiva con la madre. «Para Kevin, lo más importante es que Jayden y Sean Preston estén bien y que cualquier relación que tengan con Britney sea saludable y segura», ha destacado.

Federline se trasladó con la familia a Hawái en agosto de 2023 después de que su actual esposa, Victoria Prince, aceptara una oferta como entrenadora de voleibol en la Universidad de Hawái.

Camino por recorrer

El reencuentro entre Britney y Jayden representa un significativo paso hacia la reconciliación, aunque, quienes conocen de cerca a la familia valoran que todavía queda mucho camino por recorrer.

Las diferencias entre la madre y los hijos se intensificaron en los últimos años, en parte debido a la exposición pública de la vida privada de Spears en las redes sociales y sus decisiones personales que, según Jayden, incomodaron tanto a él como a su hermano. En la misma entrevista de 2022 en la que abrió la puerta a un acercamiento con su madre también expresó su disconformidad con las publicaciones de esta en redes.

Sin embargo, con su regreso a California, parece estar dispuesto a darle una nueva oportunidad. Fuentes cercanas han indicado que el joven está en un proceso de maduración y que ha llegado a comprender mejor las luchas que su madre ha tenido que afrontar. La publicación hace un año de las memorias de Spears, 'The Woman in Me', dedicada a sus hijos, fue vista como un gesto de amor y reconciliación. En el libro, la artista relata sus experiencias bajo tutela y su amor incondicional por Jayden y Sean Preston, llamándolos los «amores de su vida».

El tiempo dirá si este es el comienzo de una reunificación duradera o si se trata solo de un acercamiento temporal. Por ahora, los seguidores de Spears, siempre fieles, celebran la felicidad de la diva como propia.

