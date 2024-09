«La UE debe asumir que entrar a Europa por Canarias es lo mismo que por Berlín»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 14 de septiembre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Vicent Marzà (Castellón, 1983) se desplazó este viernes a Las Palmas de Gran Canaria para analizar con la cúpula de Nueva Canarias las cuestiones de Canarias que va a trasladar a Bruselas.

-¿A qué responde el acuerdo entre Compromís y NC?

-Es un acuerdo entre partidos hermanos. Defendemos cada uno nuestros pueblos y nos hemos coordinado para poder representar también los interés de los canarios y canarias a través del eurodiputado de Compromís.

-¿Y cuáles son las prioridades?

-Reforzar el estatus de región ultraperiférica de Canarias y que eso, en consecuencia, tenga políticas concretas y específicas para los canarios y canarias. El artículo 349 de funcionamiento de la UE ya reconoce que debe haber tratamiento específico para las regiones ultraperiféricas, y en este caso hay retos importantísimos, como son la vivienda; la regulación y ordenación del modelo turístico, y por tanto del modelo económico; el reto demográfico; el transporte; las ayudas a los sectores productivos de Canarias, que deben adaptarse. Ese va a ser mi trabajo en representación de todos los canarios y canarias.

-¿Hay que hacer todavía pedagogía en Europa, y en la España peninsular, y explicar bien cuáles son nuestras diferencias?

-Sí, mucha, y en ese sentido, desde el primer día, cuando entré en el Parlamento, gracias al acuerdo con Nueva Canarias, ya exigimos a las instituciones europeas que tuvieran en cuenta estas especificidades. Y fue en una reunión con la presidenta de la Comisión Europea en la que preguntamos cómo iba a responder y si iba a ser una prioridad dentro de la acción de gobierno de esta nueva Comisión el atender a esta especificidad de las regiones ultraperiféricas. Y se comprometió con nosotros a poner dentro de sus líneas de actuaciones especificidades para una mejor cohesión dentro de los territorios ultraperiféricos. Por lo tanto, ya empezamos a sacar frutos de que NC tenga un eurodiputado por la voz de Compromís.

-La comisaria europea acaba de responder a Clavijo y va a enviar al vicepresidente a las islas. Canarias atiende en estos momentos más de 5.000 menores migrantes, parece que en soledad.

-Sí, y eso es lo que no puede ser. De hecho, el tratado de asilo y refugiados de la Unión Europea es totalmente insuficiente, no soluciona las realidades que estamos viviendo, y especialmente aquí, en Canarias. Un buen punto de acuerdo era el Pacto canario por la migración, ese pacto que tanto el Partido Popular como Coalición Canarias han roto y que no tiene absolutamente ningún sentido. Hay que poner los derechos de los ciudadanos, en este caso de los menores, en el centro, los derechos humanos. Y evidentemente, regular y hacer una política que dé solución al actual reto demográfico. Y eso no será con parches, con partidismos, sino sentándose todos en una mesa para trabajar conjuntamente. Y para ello la UE debe entender que cuando una persona entra en Canarias es lo mismo que si entrara en Berlín, y actuar en consecuencia. Hemos visto que no se ha respondido igual cuando hemos tenido que acoger, con mucho gusto, a la gente que huía de una guerra en Ucrania, que cuando se tiene que acoger a la gente que llega en cayuco aquí.

-Entonces, ¿qué le pareció la presentación de Clavijo y Feijóo del documento sobre inmigración?

-Me pareció una irresponsabilidad enorme. Romper la unidad de acción de la representación política canaria para intentar hacer un juego partidista creo que no solo no hace ningún favor a solucionar de verdad el actual problema de los menores y a poner las bases para la solución a largo plazo, sino que además la aleja más. Al final perdemos todos. Pierden los ciudadanos de Canarias y pierden los menores. Ha sido un grave error de PP y CC e instamos al Gobierno de España a que dé los pasos necesarios y que de verdad tome riendas en el asunto y dé solución para que sean reubicados en el conjunto del Estado y que la UE sea haga corresponsable.

-Si esta crisis se da en otra región más centralizada, más rica e incluso en otro país, ¿ya hubiera llegado la solución?

-Sí, y es algo que no se entiende y hay que hacer mucha pedagogía y alzar mucho la voz en las instituciones. Lo hemos dicho y lo diremos las veces que haga falta; es lo mismo que una persona entre en Europa por Berlín que lo haga por Canarias. Europa debe ser consecuente. Vamos a trabajar para que esa voz se escuche y para que los derechos humanos se respeten. Y que no se actúe de forma diferenciada en función de si uno tiene más números en la cuenta corriente o no tiene nada; si uno viene de un continente o de otro. Y esa es la gran diferencia en la que las fuerzas progresistas, de izquierda, estamos trabajando, para que el reto migratorio tenga una solución que ponga en el centro los derechos humanos y también la cohesión territorial del conjunto de Europa.

-En el discurso público se mezcla vivienda, migración, seguridad, turismo... Y eso cala.

-Sí, hay un interés estratégico por las fuerzas de derecha y ultraderecha de tal manera que el último y el penúltimo nos pasemos el día discutiendo, unos contra otros, para que no señalemos al de arriba. Eso estamos viendo en el discurso de odio sobre el hecho migratorio. Una migración que va a seguir produciéndose, hay que ir al fondo de la cuestión. Tiene que haber muchas más políticas de cooperación con los países de origen y una regulación mucho más clara, para que una vez que lleguen a nuestros países haya una solución humanitaria, de derechos, y que llegue de verdad a enriquecer a la población de acogida. Y para eso hacen falta más recursos, una estrategia integral, y hay que erradicar los discursos de odio que lo único que intentan es dividir a la sociedad. No escucho a Vox ni al PP quejándose cuando llegan en masa extranjeros ricos que hacen que no nos podamos pagar nuestra casa. Esos no son un problema para el PP y Vox; lo son los pobres.