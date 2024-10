«Hay que trasladar el incremento del PIB a la renta de las familias y de las empresas»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Canarias está a la expectativa, pendiente de las negociaciones entre el Gobierno de España y los partidos catalanes de cara a la aprobación de las cuentas del Estado. La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, reconoce que poca información fidedigna manejan en una negociación en la que se ha excluido a las comunidades autónomas.

De la «reforma singular» que se plantea para Cataluña depende mucho la financiación de los servicios públicos esenciales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, Asián considera «profundamente injusto que se equipare» a Canarias con Cataluña en esa propuesta, ya que las singularidades del archipiélago, reconocidas por la Unión Europea, hacen que esta región se aleje, cada vez más, de la renta media española, que, a su vez, se aleja de la europea.

- ¿Cuál es el balance que hace este año de gestión?

- En el año 2023 cogimos un presupuesto ya en marcha. Finalizamos ese presupuesto, no había reglas fiscales. Y 2024 era el primer año en que se iba a volver a las reglas fiscales después de haber estado desde 2020 sin ellas. Esto es un cambio muy importante, pero más lo es la cuantificación de las mismas. Y la cuantificación que ha hecho el Gobierno de España para 2024 y 2025 es muy baja, lo cual nos permite incrementar los prepuestos en una cantidad muy pequeña, muy por debajo de la recaudación real.

«No es comparable la financiación singular de Cataluña con la de Canarias. Sorprende mucho que se haga»

- Presupuestos que aún se están elaborando, ¿los tendremos en tiempo y forma? El presidente Clavijo ya ha dicho que sí.

- Sí, los tendremos en tiempo y forma, en Canarias sí. Porque ya sacamos la fijación del techo de gasto, que sólo va a incrementar con respecto a 2023 en 302 millones, una cantidad muy pequeña que seguramente será absorbida por gastos de personal y el incremento de los precios de bienes y servicios, con lo cual nos da muy poco margen de maniobra. De facto, a nosotros nos gustaría bajar el Igic, pero no podemos porque en este cómputo de los 300 millones, computa como gasto la disminución de valores normativos en los impuestos. Y esa bajada consumiría parcialmente parte de estos 300 millones, lo cual significaría que tendríamos menos recursos para atender las necesidades que tenemos, sobre todo en sanidad, educación y bienestar social.

- Una bajada de Igic que prometieron en campaña electoral y que ahora ciertos sectores y formaciones políticas aseguran que no se produce porque el Gobierno de Canarias no quiere, no porque no pueda.

- Habrá ciertos sectores que digan eso, seguramente. Pero habría que contestarles a esos sectores que el Gobierno de Canarias tiene que cumplir la disciplina fiscal que le impone el Gobierno de España. ¿Sabíamos que iba a haber reglas fiscales? Lo sabíamos, pero no sabíamos la cuantificación. De facto, hicimos del importe que nos iban a permitir, un incremento de gasto. Para nosotros, el límite de gasto no lo fija la senda de consolidación de déficit, sino que lo marca a su vez la regla del gasto. Claro, cuando hicimos el presupuesto de 2024 esta regla del gasto, el importe que iba a fijar el Gobierno de España no era conocido; lo firmaron en abril. De todas maneras fue muy pequeño el incremento que permite el Gobierno de España. Nosotros lo que reclamamos es que a las regiones cumplidoras como Canarias se nos permita gastar más, que se flexibilice esta regla del gasto, igual que ha flexibilizado Europa la disciplina fiscal al Gobierno de España. Si no fuese por esa flexibilidad, el Gobierno de España estaría sometido a un procedimiento de déficit excesivo. Porque el año 2023 terminó con más de un 3%, que es la cifra de déficit autorizada por Europa y muchísimo que el 60% de deuda. Sin embargo, Europa ha sido flexible con el Gobierno de España, al que ha dicho, bueno, presénteme usted un plan estructural en virtud del cual va a usted a superar estas circunstancias y yo no le pongo las medidas coercitivas. Es decir, ha sido mucho más flexible de lo que fue con las anteriores reglas fiscales, cuando se aplicaban. Y esto permite que el Gobierno de España pueda hacer un plan estructural que presentaría el 20 de septiembre. Ese plan, nos daría mucha información; pero no lo ha presentado y ha pedido prórroga a las instituciones europeas hasta el 15 de octubre. Cuando lo presente, ahí veremos cuáles son los ajustes que pretende el Gobierno de España en este plan estructural, obligado a hacer porque tiene un déficit superior al permitido, y una deuda de más del 100%, cuando lo permitido es el 60%.

- Con el sistema actual, ¿se sigue castigando a comunidades autónomas como la de Canarias, a las buenas gestoras y cumplidoras?

- En lo que se refiere a la regla del gasto, si se aplica matemáticamente y con un nivel tan bajo, sí. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos gozar de lo que es la flexibilidad permitida a otras comunidades dentro de la senda de consolidación porque a nosotros nos fija techo de gasto, no la senda de consolidación, sino el incremento de gasto que nos permita realizar el Gobierno de España. Y como el Gobierno de España ha fijado ese incremento de gasto solamente en un 3,2% del Producto Interior Bruto nacional, el potencial, lo hace en virtud de una orden ministerial de 2012. En ella se dice que tiene que aplicarse o la cantidad de incremento del PIB o un mínimo del 2%. Claro, aquí se anuncia constantemente que el PIB español está batiendo récords y que está incrementándose, pero eso no se traslada a las comunidades autónomas. Por eso, lo que solicitamos es que esta orden ministerial de 2012 se modifique. En aquel momento teníamos una situación muy difícil de las cuentas públicas españolas; hubo que crear un mecanismo de liquidez porque no se le pagaba a proveedores, cuando la prima de riesgo era excesiva y las cifras de déficit eran muy importantes. En esas circunstancias se dictó esa orden. Pero, ¿y ahora? Una sencilla orden que el Ministerio de Economía puede cambiar. Si el PIB está creciendo tanto, sea un poco más flexible con las comunidades autónomas.

«Nos gustaría elevar la ponderación que se hace del hecho insular. Y que se tuviera en cuenta la falta de riqueza comparativa con otras regiones»

- ¿Y por qué se mantiene ese desfase? ¿A quién beneficia?

- Habrá que preguntárselo al Ministerio de Economía. En principio, eso obliga a las comunidades autónomas a que gastemos menos que los recursos que tenemos. Así, crece el PIB, crece la recaudación por esta circunstancia, crece la recaudación por la inflación que hemos tenido hasta ahora... pero no nos lo permiten gastar. Claro, eso genera un superávit que puede compensar parcialmente el déficit que tiene el Gobierno de España. Porque, en conjunto, lo que fija Europa es el Estado español. No hay más que mirar la senda de consolidación: 2,5 en total para el Estado español, pero de ese déficit se reservaba las Administración general del Estado el 2,2; la Seguridad Social el menos 2; las corporaciones locales tenían que estar en equilibrio; y una décima a las comunidades autónomas. Es decir, que de un 2,5, a las comunidades nos deja un 0,1. Ese es el reparto. Y eso es lo que manifestó, entre otras razones que yo desconozco, Junts; que no estaba conforme con el reparto del déficit permitido.

- ¿Cuánto dependemos de Madrid y de Cataluña? ¿Se está negociando a espaldas el futuro de Canarias?

- Efectivamente, dependemos de Madrid. Con los datos cerrados de 2022, que son los últimos liquidados, somos la comunidad autónoma que más fondos recibimos. Cosa lógica porque la financiación de las comunidades autónomas se basa en el 50% del IVA, 50% del IRPF, 58% de los impuestos especiales. Nosotros no tenemos IVA; en los impuestos especiales solo tenemos dos, nuestra aportación es muy inferior a la media de otras comunidades autónomas; y, además, tenemos poca riqueza comparativa. Somos una región con una renta media mucho más baja que otras regiones españolas. Así que dependemos fundamentalmente de la solidaridad que se nos haga llegar a través del sistema de financiación autonómica. Por eso estamos preocupados. En primer lugar por la incertidumbre. En segundo lugar por la falta de transparencia. Porque nos estamos enterando de las cuestiones un poco por lo que nos cuenta ERC y Junts. Pero en los órganos institucionales no estamos recibiendo ninguna información.

Ampliar

- O sea, que nos vamos a enterar de cómo afecta a Canarias cuando el acuerdo Madrid-Cataluña esté cerrado.

- Desde Canarias estamos tratando de hacer valer nuestra voz y decir que no queremos que estos acuerdos políticos influyan en la calidad de vida de los canarios. Nosotros, como Administración Autonómica Canaria tenemos que defender lo que ha sido hasta ahora nuestro 'statu quo', que no pasemos a peor. Al menos mantener lo que tenemos. ¡Nos gustaría incrementar!

- ¿Y cuál sería del sistema de financiación ideal para Canarias?

- Para nosotros sería que se nos financiara correctamente el coste de los servicios públicos que prestamos. Este coste está muy vinculado al carácter insular. Entonces, la ponderación que se hace del hecho insular nos gustaría elevarla mucho más; y también que se tuviera en cuenta la falta de riqueza comparativa que tenemos en Canarias con respecto a otras regiones españolas más desarrolladas.

Con todo, supuestamente la economía canaria va bien. Pero a los canarios y canarias lo que les preocupa es llegar a fin de mes, la cesta de la compra. ¿Qué les dice a esos canarios y canarias?-

- El PIB crece por el turismo, que va muy bien. Y Canarias va muy bien también por la marcha tan positiva del turismo. Mientras Canarias tenga una buena racha de turismo, las cifras macroeconómicas irán bien. Pero su traslado a la microeconomía, a las rentas de las familias y de las empresas, requiere un trabajo más contundente. Con una política de vivienda eficaz, una política que traslade el incremento del PIB a la renta de las familias y pequeñas y medianas empresas. Y ahí tenemos que trabajar.

- Y a nivel interadministrativo, ¿todavía hay que seguir explicando las singularidades de Canarias? Por ejemplo, que el REF no es un regalo.

- Yo creía que eso estaba superado, por eso me sorprendí cuando, no recuerdo qué ministra, comparó la financiación canaria singular con la de Cataluña. Nuestra financiación singular tiene su origen en nuestras especiales circunstancias, alejados del continente europeo; cercanos a un continente con bajo nivel de desarrollo; en la fragmentación insular... que hace que tengamos en Europa un reconocimiento de región ultraperiférica. En mi opinión esto no es comprable a la financiación singular de Cataluña, y tampoco se ha explicado cuál es la singularidad que hace que se compare a una región con todas estas singularidades, y baja renta y riqueza comparativa, con Cataluña, que no tiene estas dificultades y tiene una renta más alta. Cuando se nos responda esto... Pero sorprende.

¿Se intenta justificar como sea un acuerdo para mantener la legislatura?

- Esas apariencias hay. Cada cual que saque sus conclusiones. Pero lo que más sorprende es la falta de transparencia. Si el Gobierno de España considera que debe de transferir a Cataluña más fondos que a otros territorios, que lo explique. Pero sorprende que se rompa la solidaridad interterritorial a favor de una región más rica. Debería ser al revés. Todos estamos de acuerdo en que el sistema de financiación hay que modificarlo, porque las comunidades autónomas estamos asumiendo muchas más responsabilidades y mayores costes para financiar los servicios esenciales que lo que nos proporciona el sistema. Pero es sorpresivo en que la reforma consista no en incrementar la solidaridad interterritorial, que parece lo razonable; sino todo lo contrario. Que una región que aporta a este sistema de financiación salga del sistema. Y peor, que el Gobierno de España renuncie a tener bases imponibles en Cataluña, al impuesto de sociedades, al IRPF, al IVA, a los impuestos especiales... El Gobierno de España va también a tener menos recursos. No sé cómo se va a articular. Parece difícil, casi imposible.

- ¿Y en la práctica cómo nos afecta?

- Actualmente, en términos de 2022, de los 6.987 millones, recibimos 4.129 del resto de comunidades autónomas y del Gobierno; aportamos solo 2.858. Si recibimos menos, es muy difícil seguir prestando los servicios públicos esenciales actuales. Yo espero que finalmente impere la cordura.