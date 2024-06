«Torres tiene resquemor y ganas de venganza por no seguir de presidente»

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de junio 2024, 22:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El líder de los populares canarios exige al Gobierno de España una solución al problema de los menores migrantes no acompañados, al igual que hace con otros asuntos como la amnistía.

– Tras varios días de 'toma y daca' entre el PSOE y ustedes a cuenta de por qué no se cierra el acuerdo para la derivación de los menores podría aclararnos de quién es la responsabilidad.

– Yo no entiendo todavía cómo el Gobierno de España condiciona la aprobación de un acuerdo con otro Gobierno, el de Canarias, a otro partido político. Yo la verdad que esto es la primera que lo veo. De igual manera que se pide un plan hidrológico o de infraestructuras educativas, se le pide al Gobierno de España que solucione el tema de la inmigración y en concreto, la derivación de los menores no acompañados y lo que hace es trasladar la responsabilidad a otras formaciones políticas. Es increíble. Lo que debe hacer el Gobierno es buscar soluciones y eso es lo que le pide el Gobierno de Canarias. Nosotros le hemos puesto tres propuestas sobre la mesa, en una de ellas faltan flecos y estamos esperando una resolución, pero es su responsabilidad no del PP. Me han decepcionado mucho las intervenciones del ministro Torres (por Ángel Víctor) que ha venido a Canarias a reventar las negociaciones y me ha preocupado porque este país va a la deriva. No tiene Gobierno.

– Le veo convencido de que, cuando el ministro Torres anunció el acuerdo de menores para renovar la Ley de Extranjería poco antes de la reunión con las comunidades, pretendía dinamitar el encuentro.

– Sin lugar a dudas. Tenía ese objetivo. El PSOE no da puntada sin hilo y son unos perfectos estrategas en el relato. Torres sabía que las comunidades autónomas iban a llegar a un acuerdo de reparto solidario y su intención fue reventar la negociación. Quiso calentar la situación. De hecho, según algunos asistentes la ministras desconocía el acuerdo entre el Gobierno de España y de Canarias para cambiar la Ley de Extranjería. Es muy grave la situación. Lamento que un señor que ha sido presidente de esta comunidad autónoma se haya contagiado por el virus del enfrentamiento y la bronca que se produce en Madrid.

– ¿Cree que la insistencia de Torres en que el PP dé el visto bueno al acuerdo se debe a que Pedro Sánchez no cuenta con el apoyo de los partidos que le dieron la investidura para sacarlo adelante ?

– En primer lugar, no sé cómo puede hacer un llamamiento al PP cuando no se han sentado con el PP ni le han mostrado el documento. El Gobierno de España ha negociado con una comunidad autónoma, con su Gobierno, conformado por el PP y CC, pero no ha hablado con el PP. A mí me parece que todo esto es una estrategia para proteger a sus socios, sus preferidos, que son Junts, ERC, el PNV y Bildu, y dejar a un lado a la comunidad autónoma de Canarias. Si este problema existiese en Cataluña ya estaría resuelto, sin el PP ni CC.

– ¿Considera que los partidos que ha citado rechazan esta reforma de la Ley de Extranjería?

– Estoy convencido de que no lo apoyan. Está salvaguardándolos la igual que hace con otras comunidades autónomas del PSOE, como Castilla La Mancha, que tampoco lo apoya. Es una artimaña sucia del Gobierno de España para no resolver el problema de los menores no acompañados. De inmigración también se debería hablar para tratar de evitar que sigan llegando cayucos a Canarias y no podamos seguir atendiéndoles y falleciendo personas.

– Por lo que dice, el PP se ha convertido en el 'chivo' expiatorio para tapar el rechazo al acuerdo de partidos socios de Sánchez e incluso de regiones del PSOE.

– Lo afirmo. Lo dije desde el primer momento y me reafirmo. Esto explica el que no se haya convocado la Conferencia de Presidentes. El Parlamento de Canarias adoptó un acuerdo, con el apoyo del PSOE, y en su punto 8 dice que se convoque a la Conferencia de Presidentes para tratar el asunto antes de la negociación. De esta forma, todo lo que dice es una excusa. Ahí esta ese acuerdo y como el documento es público, no tiene más lectura.

– En la parte que a usted le toca, ¿ha tenido ocasión de hablar sobre este acuerdo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con las comunidades del PP que han mostrado reticencias como la de Madrid?

– Yo he hablado con la dirección del partido, no con Feijóo directamente, para decirles que el Gobierno de España nos ha planteado la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y que a mi me gustaría que lo analizaran e hicieran las aportaciones que consideren oportunas. Yo pienso que hay que legislar, sea a través de la modificación de ese artículo o cualquier otra manera, para lograr el reparto de los menores no acompañados, al mismo tiempo que hay que hacer políticas efectivas para evitar que sigan llegando cayucos a nuestras costas. Hay que legislar. Se lo he advertido al partido y esa es la posición del PP de Canarias y del Gobierno de Canarias.

– Si en un supuesto dado la dirección del partido o las comunidades autónomas del PP se opusieran a ese acuerdo y al reparto de los menores, ¿en qué situación quedaría usted?

– Yo confío en que el Gobierno de España plantee una solución porque si es el PP el que debe plantear la solución deberíamos estar gobernando nosotros. Esto es curioso. Es como si digo yo que no podemos tener un plan de prevención de incendios en Canarias porque el PSOE no apoya. Dirá el PSOE, oiga que yo estoy en la oposición. Serán ellos como Gobierno los que tendrán que plantearlo. El Gobierno de España ha sido capaz de sacar adelante otras cosas como la ley de amnistía, ha sido capaz de conseguir una investidura y en esas votaciones no ha participado el PP. Por tanto... Me deja perplejo y preocupado porque es un desgobierno lo que tenemos en España. Creo que no hay interés en resolver este asunto por no molestar a sus socios Junts y ERC. Es mi opinión. No va a haber acuerdo porque el Gobierno de España no tiene interés en esto.

– En el acuerdo de Gobierno que tiene con CC en Canarias ¿ le presiona de alguna manera el presidente Fernando Clavijo para que hable con su partido y consiga cuanto antes el respaldo para sacar adelante el acuerdo?

– Las conversaciones han sido constantes. El presidente y yo estamos muy preocupados por la situación que se está dando en Canarias. Él me ha pedido que hable con el partido a nivel nacional. Yo he advertido al partido que estén atentos a ver si el PSOE o mejor dicho, el Gobierno de España, les llama para negociar. Pido a mi partido que haya voluntad de negociación, que haya interés y que de una vez por todas hagamos algún planteamiento para negociar. Ahora la responsabilidad no la puede tener un partido de la oposición. Clavijo ha pedido sensatez, comprensión y atención. Ahora bien, también ha dicho que esto no es un problema de partido sino de gobiernos. El Gobierno de Canarias ha negociado con el de España y si éste no es capaz de aportar una solución, que gobiernen otros.

- ¿Abogan ustedes por un decreto-ley en lugar de la proposición de ley aunque luego lo tenga que convalidar? Sería más rápido y fácil.

– Efectivamente. De la misma manera que ha convalidado otros, tiene capacidad para convalidar este. Yo creo que no hay interés en negociar. Están en echar balones fuera y culpar a un tercero de que no salga el acuerdo. Es sencillo decir que la culpa es del PP. Es que además si quiere saber lo que piensan las regiones debería convocar a la Conferencia de Presidentes, que es lo que determinó el Parlamento de Canarias, y no levantarse de la mesa hasta que no haya acuerdo.

– Si el reparto de los menores no se soluciona, ¿tendrá que ir Canarias realmente a la instalación de carpas para acogerlos?

– Se han solicitado a ayuntamientos y cabildos colaboración, se ha preguntado por edificios como antiguos centros educativos desafectados y que son propiedad de los ayuntamientos y hemos pedido al Gobierno de España que nos cedan instalaciones de Defensa y nos han dicho que no. Y no hay más. Hablamos de 5.600 niños y no hay espacio. Somos islas y estamos limitados y desbordados. Lo de las carpas se está barajando si la llegada de menores es tal y como se espera. Esa es otra, yo sigo sin entender que se sepa que van a llegar cientos y miles de personas y no se haga una política migratoria. Así no podemos seguir y además hay muchos que no llegan. Hay que hacer algo ya. Me pregunto por los miles de euros invertidos en los países africanos y que no sirven para nada. No sé qué haremos como Gobierno de Canarias pero tenemos que tomar medidas.

– Luego está el problema añadido de que si son menores, al cumplir los 18 se les deja en situación de calle, y si son adultos, sucede lo mismo a las dos o tres semanas de llegar. Abandonados a su suerte sin idioma ni trabajo ni formación.

– Ese es un grave problema que también hay que resolver. Son muchos problemas.

– La pelea política tampoco ayuda nada ante este fenómeno porque da a entender que nadie quiere la inmigración ni al migrante.

– Es verdad que no ayuda pero la sociedad tiene que entenderlo. Yo lamento verme envuelto en la maraña que provoca el PSOE. Es un juego sucio y rastrero que no me gusta. Advierto a la sociedad canaria que el Gobierno de España no quiere ayudar a Canarias ni resolver sus problemas. Si esto sucediera en Cataluña ya estaría resuelto.

– ¿Se refiere ahora a la financiación singular que está dispuesto a aceptar Sánchez con el objetivo de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat?

– Totalmente. Es parecido. Todo lo que sea necesario para Cataluña a cambio de mantenerse en la Moncloa se va a dar. Y sin el PP. En toda la legislatura para lo único que parece importante el PP es para resolver el asunto de Canarias y los menores migrantes. Ya ni siquiera para modificar el CGPJ. Que deje de tomarnos a tontos a los canarios, como hace el ministro Torres.

– CC también, y no hay que olvidarlo, apoyó la investidura de Sánchez y hoy usted gobierna con este partido en Canarias.

– Totalmente. Lo dije desde el principio. CC se equivoca porque Pedro Sánchez les va a engañar. Y así ha sido. Les ha engañado con la agenda canaria y les va a volver a engañar con esta situación. Pero esas sos decisiones de partido que yo respeto pero no comparto.

– ¿Cree que tiene que ver esa falta de interés hacia Canarias a que ustedes estén en el Gobierno o se daría igual si estuvieran fuera del Ejecutivo?

– Yo estoy convencido de que el PSOE, o mejor dicho Pedro Sánchez, tiene una clara estrategia. Busca dividir España y levantar un muro. Si CC estuviese sola la seguiría engañando, de forma indiscutible, pero quizás habría menos bronca. La solución a los problemas tampoco la habría. Yo creo que el ministro Torres ha salido con mucho resquemor del Gobierno de Canarias y tiene ganas de venganza por no haber seguido siendo el presidente de esta tierra.

– ¿Qué va a hacer el Gobierno de Canarias si el Ejecutivo beneficia en la financiación a Cataluña?

– No podemos romper el principio de solidaridad y que el que más tenga es el que más reciba. Canarias es una comunidad con un REF que debe ser equiparado al resto del territorio nacional. Ya partimos de una desventaja y además es una región infrafinanciada. En una negociación parcial, unilateral significa que primero Cataluña y luego lo que sobre se reparte entre el resto. Las migajas para el resto. Esto es muy grave y crea un precedente preocupante de cara al futuro.

– ¿Comerá Pedro Sánchez las uvas en la Moncloa?

–Yo creo que sí. Pedro Sánchez tiene articulado todo lo que ha hecho y lo que va a hacer. Lo de Cataluña es una telenovela que estamos viendo capítulo a capítulo y el final está escrito. Y ese final es que el acuerdo con Puigdemont le permitirá seguir en La Moncloa. La estrategia es dividir a los españoles para afrontar unas elecciones, cuando toquen y no creo que a corto plazo. Llegado ese momento tendrá todo listo... No da puntada sin hilo.

– Y Alberto Núñez Feijoó seguirá como presidente del PP.

– Indiscutiblemente. Es el único que ha ganado a la primera unas elecciones nacionales y es el único que ha conseguido que cada una de las elecciones que se han celebrado -autonómicas, europeas o nacionales- hayamos ganado o crezcamos exponecialmente. Solo los resultados de Cataluña, que muestran que hemos multiplicado por cinco los resultados que teníamos anteriormente o las europeas, ganando con cuatro puntos de diferencia y dos escaños más, no dan lugar para dudar del liderazgo de Feijóo en el PP.

«Canarias es la comunidad autónoma más incomprendida de todas» -Hablando del REF, ¿aceptará Madrid la propuesta de destinar la RIC a la vivienda en alquiler y los incentivos a los trabajadores vía IRPF? –El Gobierno pretende que el REF sea social y que los canarios lo vean como sus fueros, al igual que los vascos. Con la emergencia habitacional que hay en el archipiélago queremos lograr que la RIC se destine a generar viviendas. Además, se añade, que esto ayuda a la financiación de las familias porque barajamos el alquiler con opción a compra. Queremos plantear en el Congreso una modificación legislativa y creo que aquí no habrá mucho escollo. Es más complejo y aún está verde lo de la modificación en el IRPF. Buscamos que en Canarias las personas, solo por el hecho de trabajar, tengan incentivos fiscales. Aún no sabemos en qué porcentaje aunque no será lineal sino en función de la renta. –¿Es Canarias la incomprendida en el Estado? – Soy de los que piensa que Canarias es la comunidad autónoma, junto a Ceuta y Melilla, más incomprendida de todas. Nuestra lejanía, fragmentación, idiosincracia obliga a tener medidas distintas que no son privilegios. aunque algunos las vean como tales y consideren que somos unos pedigüeños. Canarias merece más atención y nosotros debemos ser más pedagógicos para explicar fuera lo qué sucede en Canarias y debe haber más empatía de los gobiernos centrales. A veces cuesta incluso a los tuyos explicarlo pero en esta legislatura está siendo sumamente complejo, ni siquiera han sido atendidas las demandas de La Palma tras el volcán con todas las promesas que hubo. –Está a punto de cumplirse un año del Gobierno de Canarias. ¿Está satisfecho con lo conseguido hasta ahora? –Estoy satisfecho. En la Consejería que llevo de Industria, Comercio, Economía y Autónomos, hemos materializado el presupuesto con acierto en distintas medidas que hemos adoptado. Hemos dado, por ejemplo, una ayuda importante a los autónomos y hemos tocado cifras récord. En internacionalización perseguimos que las start-up tengan peso específico en la economía canaria y particularmente, que la economía azul sea un atractivo a la inversión extranjera en esta tierra. Para llevar solo un año y haber encontrado esta tierra como la encontramos, con cuatro emergencias, creo que no ha ido mal en el primer balance de este año.