El sector crítico escenifica la ruptura con la dirección de NC al no asistir al Consejo Político

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Ceder para llegar a un acuerdo», esa es la máxima ahora mismo de la dirección de Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-BC), formación que preside desde hace 19 años el veterano político Román Rodríguez. Y ese es principalmente uno de los motivos de la ruptura que se viene mascando desde hace un año en el seno de la formación canarista de izquierdas, inmovilismo en la dirección.

Por el otro lado, liderando el sector crítico, está Teodoro Sosa, alcalde por mayorías aplastantes del municipio grancanario de Gáldar bajo las siglas del Bloque Nacionalista Canario (BNR). Pero Sosa no está solo, le secundan los alcaldes y dirigentes locales de Agaete, Agüimes, Gáldar, Tejeda, Santa Lucía de Tirajana, Santa María de Guía, Valsequillo, Arucas, Firgas y San Bartolomé de Tirajana.

DATO Román Rodríguez reconoce que NC, partido que preside desde 2005, vive «un debate interno que hay que abordar desde la franqueza En esta organización no sobra nadie», y por ello «vamos a mantener las puertas abiertas de forma absoluta» a los más críticos.

Precisamente, ninguno de ellos acudió en la mañana de este sábado al Consejo Político - Tagoror Nacional celebrado en uno de los salones del Club Natación Metropole, en la capital grancanaria. Entre los 70 asistentes, sólo el sector afín a Román Rodríguez, Carmelo Ramírez, Carmen Hernández o Luis Campos. Ni rastro del sector crítico.

Es más, mientras debatían y aprobaban por unanimidad una serie de cambios encaminados a llegar a un acuerdo que evite la ruptura y con ello merme la fuerza y representación institucional de NC, Teodoro Sosa estaba en Gáldar con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), en un acto público enmarcado en la segunda Ruta 2030 en pos de la defensa del sector primario canario.

«En las organizaciones democráticas se tiene derecho a asistir o no, de manera que no haremos ninguna valoración sobre las ausencias, de las que algunas hay justificadas, sino que serán los ausentes los que expliquen por qué no están», dijo Román Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo Político. No estaba el sector crítico, pero es que, según reconocieron tanto Román Rodríguez como Luis Campos y Carmen Hernández, tampoco se han pronunciado sobre la oferta hecha de cara a la nueva NC que plantean.

«En esta organización no sobra nadie, vamos a mantener las puertas abiertas de forma absoluta a las personas que no asistieron, para que participen en el Congreso Nacional» que se adelanta a la tercera semana de julio -estaba previsto para 2026-. Ahora restan 60 días para presentar la ponencia o ponencias políticas, aunque, reconocieron los dirigentes de NC, lo ideal sería llegar al congreso unidos. En todo caso, «esta dirección se mantiene hasta el congreso», dijo Román Rodríguez, respetando así la actual organización interna de la formación canarista. Eso sí, en la cita de julio 2025 «cabe todo: línea política, modelo organizativo y nueva dirección».

Cober

Entre las «cesiones importantes» aprobadas este sábado, además del adelanto del Congreso, se otorgaría mayor peso a los grupos independientes en la comisión de organización de la ejecutiva y en la propia NC, encaminándose hacia una formación «más transversal y horizontal, más feminista y más joven», señaló Carmen Hernández, que ha formado parte de la mesa negociadora entre sector crítico y oficialista en el último año.

De esas conversaciones, en las que «no hemos tenido actitud inmovilista», salió prácticamente el documento ratificado por unanimidad pero que se desconoce si contenta a los renovadores. «Yo no tiro la toalla en el sentido en que como no hemos recibido respuesta, ni positiva ni negativa», apuntó Luis Campos, que también dejó claro que a lo único que no están dispuestos es a «vetos e imposiciones».

Además, la llamada renovación «no sólo depende de las caras y de los líderes, sino también de aspectos organizativos, del mensaje, de conectar de otra manera con la calle», según la vicepresidenta primera del partido, Carmen Hernández, que entiende que se han dado «pasos muy importantes para avanzar en un acuerdo».

Ampliar Antonio Morales a su llegada al consejo de NC. Cober La sombra de Teodoro Sosa se alarga desde Gáldar hasta Mogán No se puede estar en dos sitios a la vez. Y eso mismo fue lo que argumentó este sábado Teodoro Sosa en Gáldar, donde se encontraba asistiendo a un acto institucional como alcalde. «Si estoy aquí no estoy en el Consejo Político. No sé en qué va a terminar porque no sé cuales van a ser los acuerdos, esperaremos y los veremos», dijo a preguntas de la prensa. Quien sí asistió al Consejo Político de NC fue Antonio Morales, que para muchos está en medio de los dos bandos. De él dijo Román Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Tagoror Nacional que en su intervención, «propia de quien lleva un tiempillo» en política, había estado muy acertado al «no dar por perdido nada». Y «en favor del entendimiento» y partiendo de que «nos unen tantas cosas que parece razonable que haya alguna discrepancia, no vamos a tirar la toalla», teniendo «las puertas abiertas hasta el último minuto». Porque entiende el presidente de NC que nadie sobra, al contrario. Con la vista puesta en próximos comicios, dijo, «necesitamos más gente de la izquierda en Canarias en un espacio de confluencia» para «sustituir a las dos derechas» que gobiernan la comunidad autónoma en estos momentos. Pero lo cierto es que el nacionalismo grancanario da por hecho que se está gestando una plataforma de alcaldes independientes que hasta ahora han concurrido en coalición con NC. Es el caso del BNR que lidera Teodoro Sosa, en conversaciones muy adelantadas con Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán tras concurrir por Juntos por Mogán y afín a Coalición Canaria (CC).