CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de junio 2024, 23:38 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La alianza entre Sumar y la formación nacionalista presente a López como su rostro en las islas, visibilizando un proyecto que cuente desde la periferia las políticas progresistas de una comunidad en ebullición.

–¿Le preocupa que la tensión de la política nacional impida una campaña centrada en las propuestas a Europa?

–El PSOE y PP nos hacen creer que esta campaña va de dos hombres, Sánchez y Feijoo. Pero es una trampa para no hablar de las verdaderas necesidades de Canarias y de la Unión Europea y qué propuestas lleva cada partido. Entre Sánchez y Feijoo y PSOE o PP, decimos sostenibilidad, pacto verde y democracia. En estas elecciones hay cuatro opciones políticas, tres conservadoras que en Bruselas son liberales y votan lo mismo, PP, PSOE y CC, y una progresista que luchará por la justicia social y los servicios públicos como es Sumar-Nueva Canarias.

–¿Qué se juega canarias en estas elecciones?

–Canarias se la juega este 9 de junio. Nuestro estatus diferencial de islas y RUP nos debería poner en alerta en que una UE gobernada por la derecha con apoyo de la ultraderecha pone en riesgo las singularidades que hemos conquistado en la Unión, principalmente en materia agraria y ganadera. Pero también nos jugamos el futuro. En Bruselas se deciden muchas normativas que nos afectan en nuestro día a día. Hablamos de justicia social, de protección medioambiental, de infraestructuras, de fondos, etc. Debemos pelear en Bruselas cuestiones para el futuro de Canarias como es la transición energética justa y un cambio en el modelo de desarrollo.

–¿Ve posible que la UE permita una excepción para limitar la compra de viviendas por extranjeros?

–En primer lugar, parece que ya nadie duda que Canarias tiene un problema serio con el modelo económico imperante. Hasta la derecha canaria, aquella que hace dos meses llamaban turismofóbicos a los manifestantes, hoy hacen suya algunas de sus propuestas mientras siguen aprobando camas como las 9.000 de El Mojón en Arona, las 1.000 en Corralejo y las 700 en Costa Teguise. Tenemos un problema con el acceso a la vivienda, y la limitación de compra a no residentes no lo solucionará, aunque será una medida más. Creemos que se puede hacer a través de nuestro estatus RUP, y también bajo una nueva directiva de islas, que pongan medidas y obligaciones a los territorios que quieran llevar a cabo estas restricciones. No vale pedir a la UE que te ayude si tu no haces tus deberes aquí.

–En Canarias se ha abierto el debate sobre el reto demográfico, ¿Qué implicación cree que debe tener la UE en este asunto?

–NC-BC es pionera en hablar del reto demográfico. Venimos hablando de esto hace décadas y lideramos la creación de la Comisión de estudio en el Parlamento de Canarias. Además, lo pusimos como eje principal de nuestro programa electoral en mayo de 2023. Ahora está en la palestra, pero tengo la sensación de que la derecha canaria y española con la connivencia del PSOE quieren desvirtuar el diagnóstico. El reto demográfico no se trata de si cabemos o no en las islas, se trata de qué modelo de económico queremos. Si no vamos a la raíz del problema, el modelo económico, estaremos errando en el diagnóstico. La demografía señala al residente y a los servicios públicos, ¿cuánto somos capaces de generar de agua, de luz, de residuos, de carreteras, de servicios? Y lo más importante, ¿hasta cuándo vamos a soportar este ritmo de crecimiento? Lanzarote crece a un ritmo de 3.000-4.000 personas al año, Fuerteventura igual, y Tenerife tiene un problema serio con los servicios y la movilidad. ¿la clave? Parar el efecto llamada del modelo económico y turístico. Ni una cama más.

López durante la entrevista con este periódico. Juan Carlos Alonso

–¿Cómo ve la propuesta de crear centros para migrantes en terceros países? ¿Es una solución o una vuelta de tuerca a la presión sobre los migrantes?

–Consideremos que el Pacto de Migraciones y Asilo aprobado es insuficiente para Canarias y va en contra de los derechos humanos. No se puede criminalizar al inmigrante que busca una vida mejor, mercantilizando la solidaridad. Creemos que este pacto no aborda las problemáticas de las islas como Canarias, que se han convertido en una cárcel a cielo abierto. Por cierto, un pacto que su autor intelectual es un canario y socialista, Juan Fernando López Aguilar.

– La ultraderecha sube según las encuentras, ¿es un peligro real en la UE?

–El peligro es tener al Partido Popular Europeo cediendo ante la ultraderecha. Si los conservadores europeos, donde se enmarca el PP español y Ursula Von der Layen, están dispuestos a pactar con Meloni y Le Pen, entonces la UE se encamina a un largo letargo de políticas de retroceso en derechos y libertades. La mayoría de estos partidos son euroescépticos, no creen en la fraternidad de los pueblos, en el proyecto común. Desprecian a los pueblos sin Estado, e incluso se burlan de los países del Sur. Para nada es bueno que esta alianza se dé, y es una de las motivaciones que hemos tenido para dar esta brega a las elecciones europeas. Somos de obediencia canaria, pero primera somos de obediencia a la democracia y la justicia social.

–Dos años de guerra en Europa. ¿Qué salida ve?

–Estamos en un contexto bélico que genera incertidumbre e inestabilidad. Esta incertidumbre está siendo aprovechada para aumentar el armamento militar de los Estados donde la industria belicista está haciendo el agosto. Canarias, por su situación geopolítica y geoestratégica juega un papel importante y sabemos que las maniobras de la OTAN en las islas se han ido intensificando estos últimos años. Creemos que Canarias no puede ser una plataforma para la guerra, sino para la paz. Un portaaviones para la solidaridad y el desarrollo con los países del continente Africano y Latinoamérica, y que se despliegue una potente diplomacia canaria en las zonas calientes.