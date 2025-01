Morales remueve conciencias en NC

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 12 de enero 2025, 21:02 Comenta Compartir

Como un golpe en la mesa o como quien agita el árbol a ver si cae el fruto del consenso. Así fue interpretado este domingo el artículo de opinión del presidente del Cabildo, Antonio Morales, publicado en este periódico, en el que analizó el cisma abierto en el seno de Nueva Canarias.

Bajo el título de 'La ruptura del nacionalismo progresista', Morales diseccionó el enfrentamiento entre el llamado sector oficialista y los críticos, situándolo en un contexto político de auge de las fuerzas conservadoras y de ultraderecha. Según Morales, ante ese panorama es más necesario un «nacionalismo progresista», que es como define a Nueva Canarias.

En el artículo, Antonio Morales reparte críticas, consejos y sugerencias a los dos bandos. A la actual dirección del partido le reclama «una mayor responsabilidad para hacer frente a esta situación: es preciso que se afronte con altura de miras y sin personalismos. No se pueden sustentar las decisiones en mayorías orgánicas con muchísima menos representación institucional y muchísimo menos número de votos que la que representan quienes han planteado el conflicto. No se puede encontrar una salida sembrando bulos (yo entiendo bastante de esto puesto que lo he vivido en mis carnes) o generando inestabilidades. No se puede dar la espalda a lo que plantea el 80% de los cargos orgánicos o públicos de Gran Canaria. No se puede sustituir el debate político por lealtades personales».

En cuanto al sector crítico, que tiene a los alcaldes Teodoro Sosa y Óscar Hernández como dos de sus principales referentes, le hace llegar esta reflexión: «No se deben plantear alternativas de la mano de la improvisación y la precipitación al comprobar que las vías del diálogo se agotan. Sin estrategias, con ambigüedades ante futuros pactos. Una huida hacia adelante para luego ver qué va a pasar es de una fragilidad peligrosa. El pragmatismo no puede sustituir a una determinación ideológica clara».

Morales hizo también una mención a Coalición Canaria en su artículo; lo hizo para recordar que gobierna con el Partido Popular, esto es, alineado con las tesis conservadoras.

«Nunca es tarde si el objetivo lo merece», señala Morales, que agrega que «en el nacionalismo progresista no puede sobrar nadie».

El artículo corrió este domingo como la pólvora en los chats de Whatsapp de los sectores de NC y de los partidos locales alineados hasta ahora con Nueva Canarias.

Ahora las miradas están puestas en el Bloque Nacionalista Rural, que lidera el alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo, y que podría en breve confirmar su desvinculación de Nueva Canarias.

En cuanto a la dirección de Nueva Canarias, el artículo también fue objeto de análisis. Hasta ahora muchos identificaban a Morales en el bando crítico, por lo que su posicionamiento reclamando consenso ha 'descolocado' a una parte de dirigentes del partido y cargos públicos.