–El Gobierno ha aprobado la mayor OPE de la Policía Canaria. Desde el archipiélago siempre se planteó que cuando se alcanzara los 300 agentes, este cuerpo sería financiado por Madrid. ¿Se está negociando?

–Cuando se creó el cuerpo hubo una propuesta de acuerdo entre los gobiernos de Canarias y de España que establecía que a partir de los 300 agentes lo financiaba el Estado. Pero eso nunca se firmó.

-¿Y cuantos efectivos tiene actualmente? ¿Ha hablado con el Ministerio de este asunto?

– Cuando llegamos al Gobierno, en julio de 2023, había 192 policías y hoy estamos en 283. En la primera reunión que tuve con el ministro de Interior, Grande Marlaska, al inicio de la legislatura, ya le hablé de este asunto y entiendo que él ya tenía conocimiento porque lo habría oído más veces.

-¿Y está abierto a negociar?

– Él fue franco y dijo que ya se hablaría. De hecho, ya hemos mandado un documento planteando la necesidad sentarnos y abordar una cifra cuando llegue el momento.

-¿Y cuál es esa cifra?

Tenemos una propuesta que hay que perfilar. Las tres policías autonómicas en España tienen modelos de financiación diferente: Cataluña va por presupuesto, País Vasco por convenio y Navarra directamente con los fondos del Estado. Es decir, si todas las policías autonómicas están financiadas por el Estado, la de Canarias estará financiada por el Estado. ¿Cuándo? Eso depende de Madrid, pero es una de nuestras prioridades de cara al presupuesto de 2025.

-Que está en veremos

– Si no hay presupuesto, habrá otras fórmulas para empezar a hablar de este asunto. Ahora tenemos 283 efectivos, pero hay una oposición en marcha de 141y 250 plazas que empezaremos a convocar en 2025. Además, se ha ampliado el catálogo para crecer hasta los 726 integrantes, aunque la cifra será mayor porque el despliegue va a ser en todas las islas. La Policía Canaria tiene muchas competencias. El problema es que no las ha podido asumir porque con 192 efectivos divididos en turnos ¿que competencias puedes desarrollar? Antes los ayuntamientos nos pedían apoyo para romerías, conciertos, etc. y ahora piden colaboración en seguridad diaria. Lo podemos hacer, pero necesitamos efectivos en todas las islas. Y el Estado, antes o después, tendrá que financiar la Policía Canaria porque no puede haber un agravio respecto a una autonomía.