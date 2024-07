El inicio para aprender a caminar

Un proyecto piloto que avanza hacia la inclusión y la búsqueda de oportunidades

El proyecto piloto Tierra Firme, financiado por el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Relaciones con África y coordinado por la Cámara de Comercio de España en Senegal ha ofrecido formación, en su primera fase, a 31 ciudadanos y ciudadanas senegaleses en agricultura, turismo y costura. Estos tres sectores fueron elegidos porque «son bastante relevantes en la economía senegalesa y hay muchas empresas asociadas a la cámara que trabajan en estos ámbitos, por lo que es más sencilla la pare de inserción laboral», explica Paula Medina, secretaria general de la Cámara Oficial de Comercio de España en Senegal y coordinadora del Programa Tierra Firme.

Los estudiantes fueron seleccionados a través de los centros de formación del país con los que se colaboró, y sus edades están comprendidas entre los 18 y 30 años. Además, todos los que finalicen el programa recibirán, a su término, un título homologado que les ayudará a poder acceder a puestos de trabajo en su país.

«Cuando comenzamos con el análisis de la situación, detectamos que a muchas empresas les costaba encontrar a personal formado para desempeñar las labores», comenta Medina, que cuenta que entre el alumnado había personas que no tenían ningún tipo de oficio con anterioridad y otros estaban buscando «alguna posibilidad de formación, pero no podían acceder a ella porque no tenían medios».

Lo más interesante del proyecto, como destaca Medina, es que se están atajando «dos problemas al mismo tiempo». Por una parte se generan «oportunidades laborales para la gente joven». En este caso, la coordinadora explica que la falta de alternativas hace que muchos de ellos «cojan un barco para emigrar de manera irregular». Por otro lado, las empresas podrán paliar la carencia de personal formado con la que se están topando en la actualidad. Este último aspecto fue el que llamó la atención de las entidades adheridas a esta fase piloto de la iniciativa (Touba Fruit para la formación en agricultura, Captours y Casamara en turismo y Número Uno en textil), que también están «bastante comprometidas con el tema migratorio».

Medina apunta que el programa está siendo «todo un éxito». Desde las empresas le trasladan que nunca habían visto a alguien «empezar una formación y que haya empezado a trabajar a la semana en la empresa donde hizo las prácticas». Tras el fin de esta fase piloto, se analizarán los resultados, «qué aspectos se pueden mejorar» e incluso se estudiará si se puede expandir «a otros lugares y otras circunstancias», explica la coordinadora del programa.