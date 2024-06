Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de junio 2024, 20:17 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Carlos Ester Sánchez asumió a finales de enero la presidencia de la gestora del Partido Popular en Gran Canaria, a la espera de un congreso insular. Nacido en Bilbao y licenciado en Derecho, en el ámbito público Carlos Ester Sánchez ha sido concejal en la capital grancanaria y consejero del Cabildo, es diputado en el Parlamento canario y ahora se marca el objetivo orgánico de recuperar el liderazgo del PP en su isla.

– ¿Cómo está el PP en Gran Canaria? ¿Bien, mal, regular?

– El PP en Gran Canaria está muy bien y lo hemos visto en estas últimas elecciones, con el PP incrementando en 14 puntos el voto. A nivel general hemos ganado las elecciones y el ciudadano está viendo que el PP es la única opción para gobernar y para salir adelante. En esas elecciones se vio que hay un hartazgo con el Gobierno socialista, que están llevando al país a una situación sin rumbo, con un presidente que es el peor de la historia de la democracia, que genera desigualdad y ha vendido a los españoles a cambio de siete votos para mantenerse en el Gobierno de España. Y en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se respira lo mismo:una ciudad que ha retrocedido 30 años y que, de ser referente nacional e internacional, ha pasado a ser todo lo contrario. Debe ser una ciudad ejemplo de gestión y ahora mismo no lo es.

–¿Ve posible en 2027 que la isla de Gran Canaria aparezca pintada en azul en los mapas que señalan por colores a los vencedores en las urnas?

– Sí. Nuestro objetivo está claro:reforzar el municipalismo, crear comités locales en todos los municipios y tener representación en todos los municipios. Eso hará que en 2027 el PP sea el partido más votado en Gran Canaria, y también en Las Palmas de Gran Canaria. Así, Gran Canaria volverá a ser del Partido Popular. Somos un partido que sale a ganar desde el minuto uno y así lo hemos demostrado siempre que vamos a unas elecciones.

–¿Eso pasa en primera instancia por recuperar voto que se fue a Unidos por Gran Canaria y también aquellos votos que previamente se fueron a Ciudadanos?

– En eso estamos. Mucha gente está viniendo de nuevo al PP, está pidiendo volver a afiliarse. En todo eso estamos trabajando para volver a ser el partido más votado.

Sociedad de Promoción «Es importante que el ciudadano sepa adónde va su dinero y que sea bien gestionado»

–¿Y esa estrategia pasa también por pescar votos que se han ido a Vox?

– Pasa por recuperar todo aquel voto que vea en el PPla opción de gobierno, como era hace años en el caso del PP. Queremos recuperar todo el voto en el espectro de centro-derecha, pero también de aquellos que están desilusionados porque votaron al Partido Socialista y no han encontrado una gestión de la que estar orgullosos. Esto se ha visto en las últimas elecciones europeas y por eso la subida de 14 puntos y duplicar los votos de hace cinco años.

–¿Le preocupa al PP grancanario el fenómeno de Alvise Pérez, que en Canarias cosechó unos 40.000 votos?

– Evidentemente estamos atentos. Como digo yo, el PP es un partido de gestión y esto lo comparo con aquellos que se presentan a las europeas, que tampoco son un termómetro del todo real sobre los partidos, porque hay que recordar que Ruiz Mateos se presentó a las europeas y salió elegido. Realmente la gente sabe que el PP es un partido de gestión y en unas municipales lo que se vota es a los gestores más próximos.

–¿Tiene asumido que a CC le puede incorporar esta estrategia del PP de crecer en votos?

– CC es un partido independiente del PP y tiene su espacio político. Nosotros no incomodamos a nadie; queremos recuperar la confianza de quienes quieren una buena gestión en sus gobiernos y a mí me toca trasladar eso a los 21 municipios de Gran Canaria.

– El hecho de que el PP haya acudido a la Fiscalía Anticorrupción en el asunto de la Sociedad de Promoción de la capital grancanaria ¿refleja un PP más combativo, que no está para ponerse de perfil?

– El grupo municipal presentó esa denuncia en la Fiscalía Anticorrupción porque dio unos pasos previos:lo puso en conocimiento de la alcaldesa, que hizo caso omiso y, entonces, desde el PP, con asesoramiento jurídico que apuntaba una posible mala gestión e indicios de corrupción, decidió ponerlo en el ámbito judicial. Estamos amparados por grandes profesionales que lo han analizado y nos dicen que, además de una mala gestión, hay indicios de actuaciones ilícitas. Es importante que el ciudadano sepa adónde va su dinero y que, además, sea bien gestionado. Donde gobierna el PSOE estamos viendo todo lo contrario, con el caso Mascarillas, donde 4 millones de euros fueron adjudicados a una empresa que no se dedicaba a temas sanitarios y, al final, ni mascarillas ni dinero:4 millones que no sabemos dónde están.

Coalición Canaria «Es independiente y tiene su espacio político. Nosotros no incomodamos a nadie»

– Ya que menciona el caso Mascarillas, ¿cómo valora que quisieran llamarle a comparecer?

– De la misma manera que quisieron llamarme, me lo quitaron, de forma que no voy a comparecer. Lo que hay que preguntarle al PSOE es por qué le gusta encender el ventilador. ¿Por qué no se habla realmente de lo que ocurrió en el caso Mascarillas y en otros contratos? Lo que han hecho es dar también nombres de otros compañeros míos y luego retirarlo. Insisto:es solo poner el ventilador y esparcir barro por todos lados y al final no hay nada de nada de eso, cuando lo importante en el caso Mascarillas es dónde está el dinero y quién dio la orden para hacer esa y otras contrataciones. Y por qué.

– El 20 de abril salieron muchos canarios a manifestarse bajo la convocatoria 'Canarias tiene un límite'. Pasados dos meses, ¿qué lectura hace de ese movimiento? ¿Hay que repensar el modelo turístico y hay que limitarlo?

– Respeto a los que salieron a manifestarse pero no comparto el fondo. Es cierto que el modelo turístico está mandando y de hecho así lo mandata la propia Europa, que aboga por un modelo más sostenible. De hecho, el Gobierno canario lo está haciendo y por eso ha puesto sobre la mesa varias leyes en ese sentido, como la relativa a la vivienda turística. El Gobierno ha cogido el toro por los cuernos, incluso antes de esas manifestaciones. Hay que darle una vuelta al turismo, pero nunca criminalizando ni entorpeciendo el turismo, porque hay que recordar que es nuestro principal sector económico y genera el 40% del empleo y del PIB en la isla. Tenemos que apoyarlo y seguir apostando por él, pero es cierto que los modelos van cambiando.

–¿Carlos Ester es más del PP de Ayuso, de Juanma Moreno o de Feijóo?

–[Sonrisas] Mi modelo es el de mi presidente nacional, mi presidente regional y el de mi secretario general en Canarias.