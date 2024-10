El Gobierno dice ahora que «asume» la postura de España sobre el Sáhara aunque «no la comparte»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palms de Gran Canaria Miércoles, 9 de octubre 2024, 23:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Hemos hablado de la situación del Sáhara. Sé que eso es noticia y ha quedado perfectamente claro que el Gobierno de Canarias asume enteramente la política del Gobierno de España, como no puede ser de otra manera. Creo que ha generado un espacio y un clima de confianza y colaboración en el que nosotros, como Canarias, queremos profundizar». Esas fueron exactamente las palabras que Fernando Clavijo (CC) pronunció como presidente del Gobierno de Canarias en Rabat el pasado martes. Lo hizo durante la rueda de prensa que ofreció junto al ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, con el que se había reunido previamente y con el que trató, sobre todo, asuntos relativos a inmigración.

De esta manera, el Gobierno de Canarias expresó en voz alta que «asume» que España apoye un futuro para el Sáhara Occidental, excolonia española, como autonomía marroquí. No hubo equivocación en la traducción, como se llegó a plantear en medio de la incredulidad inicial por parte de algún político nacionalista canario.

Preguntado al respecto, el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, aseguró este martes que Fernando Clavijo «habló como presidente del Gobierno de Canarias», no como líder de Coalición Canaria. En todo caso, sabedores desde CC de la trascedencia de las palabras de Clavijo, remarcan que «no hemos cambiado de postura» con respecto a una solución sobre el conflicto del Sáhara. «Lo que dijo (Fernando Clavijo) es que asume la postura del Gobierno de España, no dijo que la comparto».

Y es que, aseveró Alfonso Cabello, «en política exterior y relaciones exteriores las competencias son estatales. Y como presidente del Gobierno de Canarias y por responsabilidad institucional» se expresó el presidente Clavijo, asumiendo la línea marcada por España.

En todo caso, el Gobierno de Canarias se sustenta en un pacto entre CC y PP. Desde el Partido Popular, aseguran que la declaración de Clavijo sobre una salida marroquí para el Sáhara no afecta a las relaciones gubernamentales. El coordinador general del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri, apuntó ayer que «nuestra postura respecto al conflicto entre Marruecos y el Sáhara ha cambiado»

El PP, recordó Qadri, siempre ha estado «a favor de buscar una salida pactada, consensuada y dialogada» para el territorio y el pueblo saharaui, además de «que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas. Siempre hemos estado en esa línea». Ahora, también señaló Qadri que en su día «se criticó que no entendíamos» desde el PP «el giro de Pedro Sánchez y su posicionamiento del lado de Marruecos, no consensuado ni hablado tampoco; ni se dio una explicación de porqué. No entendíamos ese cambio».

Todo esto «a nivel de Partido Popular», que pregona un «máximo respeto a los posicionamientos de los dirigentes de otros partidos», en referencia a las palabras de Fernando Clavijo, que según el portavoz del PP «habló por él», lo que «no afecta a las políticas que se llevan a cabo dentro del Gobierno de Canarias», aseguró Jacob Qadri.

Así pues, dice el PP, «nuestra postura no ha cambiado con respecto al Sáhara, no nos afecta ni vamos a valorar las declaraciones de Clavijo», concluyó Jacob Qadri.

Mucho más contundente ha sido Nueva Canarias (NC), que habla de «traición» al pueblo saharaui. En esta línea, el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, rechazó tajantemente el posicionamiento que mostró en Rabat Clavijo «a favor de la ocupación del Sáhara por parte de Marruecos». Una actitud «miserable e insensible» que «supone una traición a los intereses del pueblo saharaui y al sentir general y mayoritario de la sociedad canaria y un apoyo al genocidio que Marruecos intenta perpetrar en el Sáhara Occidental, además de vulnerar la legalidad internacional».

Para Ramírez, «es lamentable que tengamos un presidente de Canarias que nos arrastra a una situación que no queremos la mayoría de las y los canarios, que siempre ha estado a favor de la causa del pueblo saharaui».

Ampliar El líder del Frente Polisario, la pasad semana en los campamentos saharauis de Tinduf con el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, Stefan De Mistura. EFE El Frente Polisario cree que Clavijo «contradice el compromiso» de Canarias con la causa saharaui El Frente Polisario considera que Clavijo «contradice el sentir y el compromiso de la ciudadanía» canaria con la causa saharaui. El delegado Abdulah Arabi advierte a Clavijo de que, al alinearse a favor de la opción de Marruecos de consolidar su ocupación de la excolonia española, adopta «una posición contraria al Derecho Internacional y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE». En una declaración difundida a través de sus redes sociales, el delegado del Polisario en España, Abdulah Arabi, advierte a Clavijo de que, al alinearse a favor de la opción que Marruecos ofrece para consolidar su ocupación de la antigua colonia española, adopta «una posición contraria al Derecho Internacional y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Al respecto, recuerda que hace solo unos días la Corte Europea ha anulado acuerdos agrícolas y pesqueros de Bruselas con Marruecos en lo que concierne al Sahara Occidental por no respetar su estatus de territorio en proceso de descolonización y las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas a favor de los derechos del pueblo saharaui. «Por lo tanto, inclinarse a favor de una postura que niega los legítimos derechos del pueblo del Sahara Occidental a la autodeterminación e independencia es contravenir la legalidad internacional y obviar los pronunciamientos del más alto tribunal de la UE», alega Arabi. El delegado del Frente Polisario opina además que Fernando Clavijo está asumiendo una posición que representa solo al presidente Pedro Sánchez, pero no, a su juicio, al «Gobierno del Estado español, tal y como se ha constatado a lo largo de estos dos años, dado que en reiteradas ocasiones tanto miembros del propio Gobierno, como ambas Cámaras (Congreso y Senado), han rechazado su radical giro». «Las declaraciones realizadas (por Clavijo este martes en Rabat) contradicen el sentir y compromiso de la ciudadanía canaria con respecto al pueblo saharaui. A día de hoy siguen vigentes los históricos y sólidos lazos de fraternidad entre ambos pueblos», añade. Arabi remarca que «el pueblo saharaui nunca se ha mostrado en contra del progreso, la estabilidad y las buenas relaciones entre los distintos territorios y Marruecos», pero entiende que «no puede garantizarse lo anterior mediante la supeditación de los legítimos derechos del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia». Desde su punto de vista, «por mucho que cambien los tiempos, los derechos permanecen, la base jurídica de la cuestión saharaui está más clara que nunca y, por tanto, solo cabe trabajar en aras de permitir al pueblo del Sáhara Occidental ejercer de manera efectiva su derecho a la autodeterminación e independencia».