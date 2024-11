B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de noviembre 2024, 23:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

– ¿Hasta donde quieren llegar de cara al futuro en las elecciones de 2027?

–Cuando arrancamos con esta propuesta, nuestra intención no es solo consolidar la marca, sino generar ilusión y recuperar los apoyos que se tuvieron en su momento, por ejemplo, los que tiene Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria, que suma 90.000 votos. Eso es porque ilusiona, y da igual la edad que tengas o el tiempo que lleves en política. Tu trabajo genera ilusión y eso es lo que queremos.

– ¿Ustedes creen que sin NC van a conseguir 90.000 votos?

– No hago quinielas sobre eso. Probablemente no, porque si se mantienen dos opciones distintas, no sé cuanto se puede obtener. Sí es cierto que tenemos una implantación municipal importante y la razón inicial, y que se ha mantenido, de Nueva Canarias siempre fue la vinculación con los municipios.

– En el Cabildo de Gran Canaria conviven ahora mismo todas las sensibilidades de Nueva Canarias. ¿Eso pasará factura o acabará la legislatura de manera unida? ¿Morales es el que más difícil lo tiene en este conflicto?

– No tengo ninguna duda de que se van a mantener los compromisos. Ninguna. Por encima de todo lo que opinemos o de la manera que nos organicemos de cara a 2027 están los compromisos adquiridos con los votantes. Y ellos han decidido que ese programa de Gobierno, pactado después con el Partido Socialista, se desarrolle hasta el final de la legislatura. Estoy complementa mente seguro de que se mantendrá el mandato hasta el final.

– ¿Cuál ha sido el papel de Antonio Morales en este debate? Por un lado, mantiene un papel de búsqueda de consenso y, por otro, entiendo que usted no sería uno de los líderes de este movimiento sin su visto bueno

– El ha intentado el consenso en todo momento y ha defendido la unidad por encima de todo, igual que hemos hecho muchas personas. Además, en su condición de presidente del Cabildo de Gran Canaria, su papel ha sido buscar el acuerdo necesario para continuar con esa tarea que le han dado los votantes.

– En este proceso se ha puesto el foco en la figura del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, no sólo como líder de los críticos sino de esa posible plataforma futura. ¿Lo ven ustedes como el líder de ese nuevo proyecto?

– Sin ninguna duda. Teo es un trabajador nato, tiene una implantación extraordinaria en Gáldar y una proyección importante de cara al futuro. Puede ser un líder y en esa parte no tendremos ninguna discusión entre quienes nos estamos reuniendo.

– Y lo ve como candidato a la Presidencia, al Cabildo...

– Todos esos escenarios están abiertos y todo dependerá de la evolución de la situación. Puede ser perfectamente candidato al Cabildo de Gran Canaria. Para él hubiera sido cómodo no mezclarse en este movimiento de demanda de renovación porque Nueva Canarias tenía practicamente decidido que sería el sustituto de Antonio Morales. Si hubiera querido una posición cómoda, no estaría en este charco, señalado por una parte de la dirección y vinculado con pactos con CC o con Onalia Bueno que no tienen nada que ver con la realidad.