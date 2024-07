«Del VI Congreso debe salir una NC más progresista, más feminizada y más renovada»

Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 27 de julio 2024, 22:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El líder de Nueva Canarias aboga por un partido «más progresista, más feminizado y más renovado», objetivos que marca para el VI Congreso. En cuanto al primer año del Gobierno canario que preside Fernando Clavijo, Román Rodríguez (La Aldea, 1956) alerta sobre el riesgo de turismofobia ante la inacción en el crecimiento sin control del turismo

–¿Qué salida tiene la división abierta en Nueva Canarias?

–Diálogo, escucha, debate, acuerdos o mayorías.

–Pero ¿«diálogo y escucha» es reconocer que la dirección no ha dialogado?

–No, no. Es reconocer que cuando alguien plantea un problema, se tiene que considerar. Por ejemplo, no solo hay gente que plantea la renovación, sino también la feminización de las organizaciones, incluida la nuestra, que tiene que mejorar. De todo eso se ha hablado en las dos intensas ejecutivas del 14 de junio y el 20 de julio. ¿Cómo? Escuchándonos, entendiéndonos. La renovación no es asunto sobrevenido y lo vemos en el actual grupo parlamentario, con personas que hace cuatro años no estaban en política, como los presidentes del partido en Lanzarote y Fuerteventura. Al Congreso de los Diputados estuvo Luis Campos y no Pedro Quevedo, y al Parlamento Europeo estuvo Lorena López... de manera que la renovación están en los cauces del partido y en los propios estatutos. Trabajaremos para que los cauces del partido terminen decidiendo la línea política, el modelo organizativo, los equipos de dirección y también los equipos institucionales. Ahí tienen que estar la renovación y la feminización.

–¿Reconoce que la dirección del partido se equivocó en su momento apostando por la confluencia con Sumar en las elecciones europeas?

–¡La dirección del partido somos 70 personas! Y las personas que hablan de renovación forman parte de la dirección del partido. Respecto a las elecciones, en el año 2019 en las europeas, que se simultaneaban con las autonómicas y locales, fuimos en una plataforma similar a la de este 2024. ¿Cuántos votos sacamos en 2019, pese a aquella simultaneidad de las elecciones? El 4,26% del voto emitido. Ahora ha sido el 4,01%. La diferencia es pequeña y los votos hay que verlos en función de la participación: ahora fue 11 puntos menor. Ahora se dice que CC nos ganó en Gran Canaria, pero ¡es que nos ganó en el año 2019 en las europeas! pero nosotros ganamos en los ayuntamientos y en el Cabildo, lo que pone en evidencia que la gente discrimina el voto. En estas europeas fuimos a sabiendas de que nuestro peso relativo era pequeño pero entendíamos que había que estar en un momento en que Europa se derechiza. Yhabía que estar en una plataforma que tiene europarlamentarios y que defenderán los asuntos canarios. Lo que hicimos se decidió en una ejecutiva del partido, de forma libre y a sabiendas de que nuestras pretensiones no eran sacar un europarlamentario, ni muchísimo menos. Ahora tendremos a Lorena López foarmando parte del equipo de los europarlamentarios.

–¿Teme que se acabe produciendo una fractura en NC y que quienes abanderan la renovación usen la estructura de poder local de sus agrupaciones?

–Espero que no. No es lo que yo escucho en los órganos del partido. Yo me tengo que limitar como presidente nacional de NC a lo que dicen los compañeros en los órganos del partido y en los cauces democráticos. Por supuesto que cabe promover otra dirección pero para eso están los cauces. Yo convocaré después del verano el Consejo Político Nacional y este establecerá el calendario, la metodología, los contenidos del VI Congreso Nacional. Ahí se tendrá que hablar de la línea política y de la nueva dirección. Del VI Congreso debe salir una Nueva Canarias más progresista, más feminizada y más renovada. Estoy convencido de que seguiremos unidos y digo más, estoy convencido de que el espacio político que representamos hay que ampliarlo, porque a la izquierda del PSOE hay mucha gente que no tiene referentes. La gran tarea es avanzar en la implantación territorial del partido porque somos una organización para las ocho islas. Por cierto, si el PSOE hubiese mantenido los 25 escaños y Podemos los 4, no tendríamos el Gobierno actual de CC y PP, porque nosotros mantuvimos los 5 escaños. El año 2027 tiene que ser un momento para que NC se amplíe y el ciclo conservador se acabe en Canarias. Si todos nos sometemos a las decisiones de la militancia, y tengo claro que lo haremos, en 2027 sacaremos a CC y al PP del Gobierno.

–¿Eso quiere decir que aspira a ser candidato en 2027?

–Eso no toca ahora. Estamos lejísimos de 2027. Estaré donde diga la organización. Mis ambiciones están cubiertas y ahora tengo un papel importante como presidente del partido y ayudando a un grupo parlamentario muy productivo.

–¿El debate de fondo es la renovación o es si hay que ir a una reconcialición con CC para la confluencia nacionalista?

–También hemos discutido internamente de eso y lo que decimos en los órganos es que la confluencia orgánica con CC solo sería posible si tuviésemos coincidencias. Y ahora está claro que estamos en contra de cuestiones clave que ellos llevan a cabo, como la política fiscal, que luego repercute en aspectos como la financiación. Para nosotros los servicios públicos no se tocan y no tiene sentido lo que ellos están haciendo. Han retrocedido en los servicios sociales, han recortado en cultura, en educación y hasta en el Instituto Canario de Igualdad en un momento crítico en materia de violencia machista... nuestras diferencias son muchas. Solo habrá confluencia si hay coincidencias y otra cosa es que al Parlamento español, por ejemplo, te unas porque ahí las diferencias son menos. Una cosa es confluir con otros partidos en procesos electorales y otra la confluencia orgánica. Creo que estamos ante la CC más de derechas de la historia. Y los he conocido a todos y bien. Paulino Rivero, que es el anterior presidente de CC, es un hombre de toda Canarias, que interpretó bien el archipiélago e intentó contener también el crecimiento turístico, aunque con algunas medidas erróneas, pero se puso de frente ante las prospecciones petrolíferas. Pero ahora estamos ante la dirección de CC más conservadora de toda su historia.

Balance «Este Gobierno se caracteriza por incumplir su compromisos, como con el IGIC»

–Si se convoca el congreso de NC pero antes de la celebración le dicen que los números dan para una nueva dirección, ¿dimitirá?

–No. Sería una irresponsabilidad que alguien dejase su mandato a medias sin ninguna razón. Esta dirección nacional es corresponsable de lo que hace el partido y ahí están las personas que hablan de renovación. El partido no es el presidente. La distribución de responsabilidades se mantiene hasta el próximo congreso, porque, si no, sería incumplir los estatutos, las reglas y la democracia. Será el próximo congreso el que decida y será en 2027 esa dirección quién decida, con la participación de las asambleas locales, quiénes van a estar en los ayuntamientos, cabildos y al Parlamento. Ahí, la renovación debe afectar a todos.

–Se acaba de cumplir un año de mandato del actual Gobierno canario. ¿Qué valoración hace de los resultados que permitieron un nuevo pacto en Canarias y de la gestión del Ejecutivo?

–En mayo de 2023 se produjo un avance de las ideas conservadoras que cambió el signo político de la mayoría de ciudades y comunidades en España. En Canarias ese cambio de ciclo lo expresan CC y el PP. Respecto a su gestión, a CC y el PP se les acaban las excusas del pasado. En 2019 conformamos un Gobierno que hizo frente a la mayor crisis sanitaria de la historia reciente, un volcán, la guerra de Ucrania y su efecto en la inflación, la caída de Thomas Cook... y a pesar de todo eso, a mitad del año 2022 ya estábamos en un proceso de recuperación. Las políticas públicas lo hicieron posible, con medidas como los Erte o el Ingreso Mínimo Vital, o el reparto de 1.400 millones de euros entre las empresas. Por eso digo que referirse al pasado para justificar su incompetencia, como hace el actual Gobierno, es algo que se desvanece. Para empezar, porque ya han agotado el 25% de su tiempo. Este Gobierno se caracteriza por incumplir sus compromisos electorales, como se vio con el IGIC y siguen igual; acusaban al Gobierno de progreso de crear 'chiringuitos', cuando este tiene un tamaño un 23% mayor y sin resultados, por tanto es claramente ineficiente. Es, además, un Gobierno de decretazos.

Gobierno de Canarias «El PP tiene un peso relativo pero la dirección efectiva está en manos de Coalición»

–Pero su Gobierno también utilizó la figura de los decretos.

–Lo hicimos para atender una situación excepcional como fue la pandemia y las medidas que había que tomar. Pero es que este Gobierno lo hizo en primer lugar para librar del Impuesto de Sucesiones y Donaciones al 0,67% de los contribuciones: 6.782 contribuyentes, que se ahorran una media de 45 millones al año. No era urgente quitar ese impuesto a los más poderosos: eso sí fue un decretazo. Con la vivienda, usaron la vía del decreto ley para pactar con las patronales vivienda protegida pero, sobre todo, vivienda privada que acabará en manos de los más pudientes, de los extranjeros, o de la vivienda vacacional. Y, por citar el más reciente, un decretazo para modificar la ley de lucha contra el cambio climático, sin consultar al Parlamento: este Gobierno se reúne solo con las minorías más poderosas, un día sí y otro también con la patronal, poco con la oposición y poco con las organizaciones sociales que representan a la ciudadanía.

–En esa forma de proceder, ¿ve más el sello de CC o del PP?

–Quien manda en el Gobierno es Coalición Canaria. El PP tiene un peso relativo pero la dirección efectiva está en manos de CC. Las ideas son compartidas pero el dominio claro de las decisiones está en CC. Es un Gobierno de las dos derechas pero muy escorado hacia el liderazgo de CC.

–Se cumplen cien días de las movilizaciones ciudadanas reclamando límites al turismo. ¿Qué queda de aquello?

–Ahí tenemos otro ejemplo de un Gobierno que no escucha a la ciudadanía. Salió mucha gente pidiendo algo tan razonable como límites al crecimiento, pero eso no solo ocurre en Canarias: también en Galicia, Cantabria, Baleares, Venecia o Berlín. Todo el mundo ha concluido que el turismo de masas necesita planeamiento, orden, límites, y aquí no se ha hecho nada.

–¿Le parece insuficiente la regulación del alquiler vacacional promovida por el Gobierno?

–Eso fue previo a aquella movilización y estuvo motivado por el descontrol absoluto del alquiler vacacional. Además, cometieron un error de libro: cuando quieres controlar el futuro, la primera decisión es paralizar lo que quieres cambiar, porque, si no, la realidad se te impone. Han ido a regular el alquiler vacacional sin una moratoria previa y lo que han conseguido es fomentar que aumente la oferta de ese tipo de negocios en un 40%. Además, hay discrepancias en el propio Gobierno sobre esa regulación.

–¿Sigue pensando que es necesaria una ecotasa en Canarias?

–Por supuesto, pero la ecotasa no resuelve el problema de fondo, que es de crecimiento sin límite, sin tino. En Fuerteventura la población en los últimos 25 años ha crecido un 180% y eso está asociado al modelo turístico; en Lanzarote, un 111%; en Tenerife un 38%; en Gran Canaria, solo un 16% porque la moratoria se siguió y se cumplió. La realidad de las islas no es igual en todas y en La Palma, La Gomera y El Hierro, que tienen un modelo menos dependiente del turismo, la presión demográfica es menor. Lo que hay que hacer es poner límites al crecimiento, ordenarlo; por eso salió la gente a la calle. La gente no está en contra del turismo por ahora, pero si no ponemos límites, la turismofobia se va a desatar, como en Barcelona capital o en Venecia. Frente a eso, este Gobierno y sus socios tienen en marcha 13.000 camas turísticas más. Después nos quejamos de que falta agua, no hay carreteras, hay un problema habitacional gravísimo o hay vertidos sin depurar al mar. Esos límites hay que pactarlos con los empresarios y con la ciudadanía en su conjunto. La tasa turística es una parte de la política turística; no contiene el crecimiento, sino que hace que una parte de los ingresos pueda ir a paliar los impactos de esa actividad.

Turismo «Si no ponemos límites, la turismofobia se va a desatar, como en Barcelona»

–¿Fue usted quien se cargó a Teresa Cruz como consejera de Sanidad en el Gobierno del Pacto de las Flores?

–La puso Ángel Víctor y Ángel Víctor la quitó. Y no solo eso: la quitó de todas las listas electorales. La decisión fue de Ángel Víctor y estuvo motivada en la pérdida de confianza, como él explicó, y en la gestión realizada.

–¿Qué debe hacer un presidente como Sánchez, con su esposa investigada, su hermano investigado y él con una citación para declarar como testigo? ¿Es defendible su continuidad en el cargo?

–La judicialización de la política y la politización de justicia forman parte, desgraciadamente, de nuestro paisaje. A los tribunales solo hay que ir de manera excepcional y con una situación flagrante. No he ido nunca y tampoco nadie me ha denunciado. No sé qué va a pasar con las denuncias y espero que la justicia haga su trabajo con diligencia. Pedir responsabilidades políticas cuando los procesos están en ciernes me parece irresponsable. Y judicializar la política es malo. Cuando Clavijo estuvo imputado por graves delitos, defendí la presunción de inocencia, no pedimos dimisiones y ni siquiera la comparecencia. Hay que esperar a que concluyan los procesos.

«Lo ocurrido en la votación es un fracaso de Clavijo y Domínguez»

–Visto lo que sucedió en el pleno esta semana en el Congreso, ¿a quién responsabilizamos de que no haya salido adelante la proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería, a quienes votaron en contra o a quienes negociaban para conseguir los apoyos?

–Se buscó un acuerdo entre el Gobierno de Canarias, de CC y PP, y el de España, del PSOE y Sumar, y pactaron una proposición de ley que presentaron, y ahí está el primer incumplimiento, Partido Socialista, CC y Sumar: ahí ya se rajó el PP, incumpliendo el compromiso de acuerdo entre gobiernos. La votación en el Congreso fue una auténtica infamia. No se puede poner en el mismo saco a los que votaron a favor de iniciar el trámite, y se podía mejorar la ley, y a los que lo han impedido. El PP ha traicionado a Canarias y lo grave es que el señor Clavijo blanquea al PP para salvar los sillones en vez de buscar soluciones. Hay que exigir al PP que vuelva a la senda del acuerdo. Canarias no puede gestionar este problema humanitario en solitario.

Judicialización de la política «A los tribunales solo hay que ir de manera excepcional y con una situación flagrante»

–¿Y ahora cuál es la solución? Torres dice que el decreto ley no...

–...porque se lo tumbarán. El decreto ley solo tiene sentido si hay un pacto previo, porque si no, decaerá. Primero, hay que asumir que esto es un problema estructural: hay entre 200.000 y 300.000 personas deseando salir de África y esa cifra no va a disminuir. Es un continente donde millones de personas solo tienen un objetivo: cruzar el charco aunque les cueste la vida. Hay que actuar en origen, que no se hace ni por Europa ni por España ni por Canarias. Pero, mientras tanto, tenemos que conseguir lo que ya logramos hace tres años, cuando tuvimos a miles de personas hacinadas en muelles de la vergüenza como Arguineguín: entonces se decía que si se les mandaba a la península había un efecto llamada y conseguimos que salieran y no hubo efecto llamada. La acogida voluntaria no ha funcionado y eso en parte es porque el PP ha acogido el discurso de Vox, vinculando inmigración con inseguridad. Lo digo con claridad y con crudeza: Europa ha asimilado a 7 millones de personas de Ucrania y a los ucranianos los políticos de turno han ido a recibirlos a los aeropuertos. Si los menores que llegan aquí fuesen ucranianos, nadie pondría problemas; el problema para algunos es que son africanos. Hay xenofobia y hay racismo y eso está penetrando en los grandes partidos. Y respecto a Canarias, lo ocurrido es un fracaso de Clavijo, que dijo públicamente que convencería a Feijóo, y de Domínguez, que dijo que convencería a su partido.