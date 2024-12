Clavijo espera que la muerte de los migrantes en El Hierro «remueva conciencias», de cara a la Conferencia de Presidentes

Efe Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 11 de diciembre 2024, 12:45 | Actualizado 12:50h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que espera que las seis muertes de migrantes que se han producido esta madrugada en el naufragio de un cayuco en El Hierro «remuevan conciencias» de cara a la Conferencia de Presidentes de este viernes, donde se tratará la reforma de la ley de extranjería para la distribución de menores extranjeros.

En declaraciones a los periodistas en La Laguna (Tenerife), Clavijo ha dicho que expondrá el viernes la situación que vive el archipiélago con el objetivo de alcanzar algún acuerdo que pueda aliviar la situación de atención de los migrantes y «la tensión y la situación, que es absolutamente inmerecida e injusta«.

Clavijo ha dicho sentir frustración y rabia ante la «indiferencia» de los partidos nacionales al drama humanitario. «Todas las tragedias evidentemente son tragedias pero la realidad es que a lo largo de este 2024, con las 6 de hoy, estamos hablando de 621 personas que han perdido la vida intentando llegar a nuestras costas, sin contar los desparecidos que el Atlántico se ha tragado«.

Preguntado por el «plan b» que anunció ayer en el Parlamento de Canarias, donde dijo que presentarían el texto de un decreto ley que contaría con el apoyo de los siete diputados de Junts, Clavijo ha dicho que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma están trabajando en la redacción de ese texto que permitiría un «reparto extraordinario de menores extranjeros en territorio nacional».

«Seguimos insistiendo: El Gobierno de España tiene a su alcance las herramientas para poder, desde el punto de vista de la solidaridad que marca el artículo 2 de la Constitución, establecer la distribución de esos niños por todo el territorio nacional. Y tiene competencias para dar recursos y asumir la coordinación de la emergencia», ha opinado el presidente autonómico.

Ha agregado que el camino de la modificación del artículo 35 permitía un mecanismo automático de asignación de esos menores cuando llegan a las costas canarias pero que si al final no se tiene la mayoría «porque no se quiere tener, no es porque no sea posible sino porque los principales partidos no quieren que se modifique ese artículo».

Entonces, ha insistido, tendrán que «acudir o buscar los apoyos necesarios y lo estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias».

«Yo creo que lo estamos haciendo injustamente porque no es nuestra competencia, pero al final tenemos que hacer algo, no podemos resignarnos y buscaríamos la posibilidad de un reparto extraordinario de menores que aliviase la situación de tensión que tenemos en estos momentos«, ha resumido Fernando Clavijo.

Ha recordado que las ONGs les han transmitido la saturación de los centros, algunos de ellos con más de 300 menores, y que es necesario «aliviar la tensión».

Cuestionado por si Junts les había dado el sí, Fernando Clavijo ha señalado que han hablado con ellos y que «están abiertos» al decreto que están elaborando los servicios de la comunidad autónoma.

«El decreto lo tendrá que aprobar el Gobierno de España pero bueno, lo que estamos intentando es buscar esos apoyos en el Congreso de los Diputados ¿Es nuestra obligación? No, no es nuestra obligación (...) pero ante la inactividad nosotros no podemos estar impasibles«, ha expresado Clavijo.

Respecto a si tiene previsto volver a reunirse con el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, Clavijo ha señalado que está teniendo conversaciones tanto con él como con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para alcanzar un documento «de mínimos» que se pueda aprobar en la Conferencia de Presidentes, si bien ha señalado que «le cuesta mucho ser optimista» porque no ve voluntad «por ninguna de las partes».

Euskadi y Canarias, se alían para una distribución justa

Por otro lado, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirán mañana en Vitoria para llevar a la Conferencia de Presidentes del viernes en Santander una propuesta conjunta para reclamar un reparto «equitativo, equilibrado, solidario y justo» entre las comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados y una mayor dotación económica para su atención.