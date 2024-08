«La carretera de La Aldea estará finalizada antes de acabar esta legislatura»

Acfi Press Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 17 de agosto 2024, 19:49 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Pablo Rodríguez Valido (Telde, 1981) asumió la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad en julio del pasado año, volviendo a un cargo que ya ocupó en la legislatura de 2015 a 2019, teniendo que dejarla desde entonces a 2023 después de que su partido, Coalición Canaria, pasara a la oposición. Poco más de un año después, Rodríguez Valido hace balance para Acfi Press de este primer año.

-¿Qué balance puede hacer de su primer año al frente de la Consejería tras su vuelta?

-Bueno, lo primero decir que la vuelta a la Consejería para mí ha sido quizás más fácil que para otros compañeros porque volví a un lugar en donde ya había estado. Es verdad que con algunas competencias nuevas, como Vivienda, que no estaba en la anterior ocasión, o Costas, pero lo cierto es que el hábitat, el personal, la estructura administrativa de la Consejería la conocía nada más llegar. Y eso tengo que reconocer que es una ventaja muy importante que me ha permitido prácticamente pasar de 0 a 100 en un espacio muy corto de tiempo. Me encontré una Consejería muy parecida en ese sentido a la que dejé en el año 2019, pero es verdad que yo accedía a la dirección de esta Consejería con mucha más experiencia, con mucho mayor conocimiento, como decía anteriormente, y también con las ganas muy renovadas para poder afrontar los retos que tiene esta Consejería, que, insisto, se añadía un área muy importante que es la Vivienda, probablemente uno de los principales problemas que hoy tienen los canarios y las canarias.

-En esos cuatro años que pasaron, ¿se quedó algo importante por el camino?

-Creo que en ese sentido hay que decir que la gran mayoría de las obras que están en marcha desde hace un año son obras que se iniciaron en la anterior etapa, en la etapa en la que yo estaba en la Consejería. La obra de la segunda fase de la carretera de La Aldea, tuve la posibilidad de licitarla en el año 2019 y adjudicarla en el año 2019. Es una obra que hoy todavía está ejecutándose, muy importante. La obra del anillo insular en la isla de Tenerife, es una obra que también se licita en el año 2019 y que también se está ejecutando. Es decir, las principales obras son obras que se iniciaron en el año 2019. Es verdad que en ese sentido hubiese preferido encontrarme obras más avanzadas o finalizadas y otras muchas comenzando. Pero bueno, también soy consciente de que la obra pública tiene unos tiempos a veces tan largos que es difícil verlas comenzar y verlas terminar. Como he vuelto a la Consejería, voy a tener la posibilidad de verlas empezar y terminar en algunos casos y creo que eso es materia de obra pública. Y en materia de vivienda, es verdad que yo no tuve la responsabilidad en mi anterior etapa, pero sí es cierto que es un asunto de mucha importancia. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas que tienen los canarios y las canarias. Pero lo cierto es que se ha hablado mucho, pero ha habido poca acción. Es decir, prácticamente en la pasada legislatura no se construyeron viviendas públicas. En esta legislatura, en este primer año, hemos sentado las bases para que hoy podamos decir que durante el año 2024, entre proyectos y obras, estamos promoviendo más de mil viviendas públicas y que además hemos aprobado un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que va a facilitar la construcción de viviendas protegidas. Es decir, hemos pasado de las palabras a la acción.

-¿Cuáles son los proyectos que actualmente están pendientes que pueden ser más importantes?

-En obra pública tenemos proyectos en todas las islas. Podemos decir que ya, después de muchos años, hoy tenemos obras de carretera en las siete islas, evidentemente en La Graciosa no, pero en el resto de las siete islas tenemos obras actualmente en ejecución de carreteras. Es un hito muy importante que hacía décadas que no sucedía y ahí todas son importantes. Desde el eje norte-sur en Fuerteventura, que es una autovía que conecta y da movilidad entre el puerto de Corralejo y el de Morrojable. Una actuación que va a buen ritmo, que este año además vamos a licitar una de las obras más importantes, uno de los tramos más importantes que es el de Aeropuerto-Pozo Negro. También en la isla de Tenerife, que tiene un problema importante de movilidad, como pasa también en Gran Canaria. En el caso de la isla de Tenerife, pues a las obras ya ejecutándose del cierre del Anillo, pues se va a sumar durante este año la ampliación de la plataforma de la TF-1 y también de la TF-5. En la isla de La Palma, que ha tenido el volcán y que eso ha generado mayores problemas aún en la movilidad, pues estamos ejecutando una obra muy importante, que es la de la LP-2, que es la Autovía del Sur, precisamente en zonas afectadas por el volcán. Y en la isla de Gran Canaria, pues la que nombraba antes, la segunda fase de la carretera de La Aldea, una actuación que este año también hemos tenido la buena noticia de la apertura de Faneque, pero que continúa, que tiene dos viaductos, que tiene siete túneles más, y que se le va a sumar a esta actuación, después de muchos años, un hito para mí muy importante, que es el comienzo de las obras en Belén María, mejora de la ciudad, de la movilidad, y después de muchos años también de debate y de hablar mucho de ello, por fin vamos a tener actuaciones concretas de mejora en la GC-1, sobre todo en su paso por el término municipal de Telde, en donde probablemente sea uno de los lugares más complicados y complejos ahora mismo.

-¿Qué relación mantiene actualmente con los cabildos?¿Hay problemas con alguno?

-La verdad que tengo que reconocer que con los siete cabildos hay una magnífica relación, es verdad que muchos de ellos son compañeros de partidos, de organización, pero independientemente de las siglas políticas, las relaciones con los cabildos son muy fluidas, son buenas, prácticamente en este año no hemos tenido ninguna polémica con un cabildo, no hemos tenido ninguna discrepancia con ningún cabildo, y espero que sea así, porque al final por encima de las siglas políticas está el interés general y la defensa de las islas y del archipiélago.

-Después de muchos años con continuos problemas, ¿cuál es la situación actual del Convenio de Carreteras?

-Sí, se firmó un 22 de diciembre de 2018, siendo consejero yo, y es un convenio que nos da una capacidad de poder ejecutar obras de carreteras que con fondos propios sería imposible. Estamos hablando concretamente de 1.473 millones de euros, que nos permiten un número bastante importante de obras. Creo que se está gestionando bien, ahora mismo, de esos 1.473 millones hay comprometidos unos 1.000 millones, que ya están obras que son adjudicadas, como las que he nombrado anteriormente, y nos queda por licitar y por comprometer algo más de 400 millones, que estamos en condiciones de poder hacerlo durante este año 2024, lo que queda de año, y el comienzo del próximo año, y con ello nos marcaremos el hito de volver a firmar un nuevo convenio con el Estado, que sería el cuarto, para continuar con la red de carreteras de interés regional.

-Se están intentando cerrar los dos anillos insulares de Gran Canaria y Tenerife, ¿qué falta?

-Bueno, en el caso de la isla de Tenerife, la gran actuación es precisamente la que estamos ahora mismo ejecutando, el Túnel de Erjos, un túnel de más de 5 kilómetros, uno de los más grandes de España, y que eso va a dar un impulso muy importante al cierre del anillo. Es verdad que todavía quedarán tramos para continuar, sobre todo en dirección, una vez se sale de ese túnel de Erjos hacia La Orotava. Toda esa zona, todavía quedarán tramos por ejecutar, y en el caso de la isla de Gran Canaria, una vez finalice la segunda fase de la carretera de La Aldea, tendremos todo lo que es la Autovía del Norte prácticamente finalizada, con el tramo pendiente de Bañaderos, que será el siguiente tramo del norte, y el cierre va por Mogán, es decir, la unión de La Aldea y Mogán, que es un proyecto complejo, porque está afectado por muchas protecciones, áreas de protección, pero que será el siguiente hito al que estudiar, al que pensar ya en un proyecto de alternativa y plantear un proyecto constructivo para el futuro.

-Ha hablado mucho de la carretera de La Aldea, ¿cuándo podrán dormir tranquilos los aldeanos porque se habrá terminado toda la obra?

-La obra de la segunda fase, esta legislatura estará finalizada, y por tanto, ya por fin, los aldeanos, los grancanarios y aquellos que nos visitan podrán ir a La Aldea de San Nicolás, desde Agaete, sin ningún tipo de riesgo. Yo creo que ese va a ser un gran día, como fue cuando se abrió la primera fase, que también lo fue. Creo que estamos cada día más cerca de cumplir con ese objetivo, de que esta legislatura, antes de finalizar, pues podamos tener abierto el tramo que va de Agaete hasta El Risco, y por tanto, de Agaete hasta La Aldea.

-En la capital grancanaria están a punto de empezar las obras de Belén María, pero también es muy importante la situación en la entrada de los túneles de Julio Luengo. ¿Está incluido dentro del mismo proyecto?

-Son dos proyectos separados, pero están íntimamente relacionados. Somos plenamente conscientes de que la mejora de Belén María conlleva la necesidad de mejorar Torre Las Palmas y Julio Luengo, y ya hemos adjudicado la redacción del primer proyecto precisamente de mejora de ese enlace, el de Julio Luengo, permitiendo un acceso directo sin semáforo, sin paso de peatones en dirección sur, para poder acceder a Julio Luengo. Es decir, cuando vienes de Mesa y López, poder acceder sin semáforo al túnel de Julio Luengo. Esto va a permitir una mejora en la cremallera de Torre Las Palmas, porque evidentemente va a haber menos retención. No va a ser la única actuación, hay otro tipo de actuaciones también en torno a Julio Luengo, pero la primera que hemos puesto como prioritaria es ésta. También hay actuaciones blandas de mejora de semáforos, de mejora también a través de tecnología ITS de los flujos del tráfico. Hay varias actuaciones, algunas de ellas vamos a tener que hablarlas con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el acceso al barrio de Las Alcaravaneras, y otras vamos a tener que hablar con el Cabildo, porque son los que tienen el mantenimiento y conservación, en este caso el túnel de Julio Luengo, y son los que han instalado tecnología ITS, es decir, tecnología de seguimiento para los semáforos de Julio Luengo.

-La obra de la MetroGuagua es una obra del Ayuntamiento, pero se cerró un acuerdo con su Consejería durante la anterior legislatura. ¿Cuál es ese compromiso?

-Lo primero que hay que decir es que la MetroGuagua es una obra 100% municipal, desde el minuto 1 fueron los promotores, han sido los promotores y siguen siendo los promotores de esa actuación que tiene que ver con el transporte y que tiene que ver con la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria y que lleva un retraso desde hace muchos años. Como saben la MetroGuagua, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la divide en distintas fases, todas con una complejidad diversa, diferente, y una de esas fases, la pasada legislatura, tomaron la decisión de que la ejecutara el Gobierno de Canarias como medida de colaboración o cooperación, no que pasara a ser el responsable, sino que ejecutara esa fase. Estamos hablando concretamente de un tramo que va de Lady Harimaguada hasta la desembocadura del Guiniguada, aproximadamente, el Teatro Pérez Galdós, y consiste en una ampliación de la Avenida Marítima, ganándole terreno al mar, con lo cual la ejecuta el Gobierno de Canarias, también con la lógica de que es una obra en una carretera del Gobierno de Canarias, que es la Avenida Marítima. Y esa obra, bueno, es una obra que el proyecto lo realiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se lo traspasa al Gobierno de Canarias y no tiene, o hasta la fecha nunca tuvo, declaración de impacto favorable ni tampoco adscripción de Costas, porque como estamos ganándole terreno al mar tiene que tener adscripción de Costas e incluso informe del Puerto, porque está dentro de la zona portuaria. En definitiva, nosotros heredamos esa situación, le hemos puesto el impulso que es necesario, es decir, hemos remitido, reiterado al Ministerio la necesidad de los distintos informes, es decir, necesitamos informes de Costas primero que nada, para poder tener la declaración de impacto, todavía no hemos tenido respuesta, la verdad es que incluso esto se lo hemos trasladado a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, que inicialmente nos ha dicho que nos iba a ayudar a que obtuviéramos respuesta del Ministerio, pero no la hemos obtenido.

-Después de cerca de medio año desde su aprobación, ¿qué balance puede hacer del Decreto-Ley en materia de Vivienda?

-Se aprueba en febrero de este año, el tiempo que ha pasado es relativamente poco, pero lo cierto es que creo que ha sido un revulsivo para que no solo hablemos del problema de la vivienda, sino que empecemos a hablar de soluciones concretas para dar respuesta al acceso a la vivienda. Aunque es pronto, creo que ya tenemos resultados importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la construcción de vivienda protegida, leía recientemente que también la transformación de locales comerciales o edificios de oficina en vivienda, pues en algunos lugares estaba teniendo resultados un proyecto, concretamente en Telde, en el centro de Telde, de un edificio comercial muy emblemático que se pasaba que había pedido la solicitud para cambiarse a hacer vivienda, es decir, con lo cual hemos puesto herramientas útiles para empezar a dar respuesta, para incrementar la oferta de vivienda y por tanto dar respuesta a este problema. Además, priorizando la vivienda protegida, es decir, todas las medidas priorizan que parte de esas viviendas que se puedan generar, pues sean viviendas protegidas, vivienda protegida no es otra cosa que vivienda limitada, topada en precio, es decir, que no se puede vender por un precio mayor a X, ni se puede alquilar por un precio mayor a X, con lo cual de alguna manera estamos interviniendo de manera efectiva en el mercado de la vivienda. ¿Todo esto es lo único que podemos hacer? Ya le digo que no. El objetivo de la Consejería y del Instituto Canario de la Vivienda y de la propia empresa pública Visocan es seguir aportando instrumentos, seguir aportando soluciones al problema a la vivienda. Necesitamos construir vivienda pública, en eso estamos. Más de mil viviendas actualmente se están promoviendo a día de hoy desde el Gobierno de Canarias. Es un hito insuficiente, pero es un hito. Un hito casi histórico de las últimas décadas y, por otro lado, que el sector privado también se comprometa a construir vivienda, en este caso vivienda protegida, que está topada en precio.

-¿Y aclararon con el Cabildo de Fuerteventura la situación, porque siendo de sus mismas siglas no pareció gustarle mucho el decreto?

R.- Efectivamente, en la Comisión de Cabildos ellos mostraron distintas dudas, fueron aclaradas y lo cierto es que en Fuerteventura también se está aplicando. Estos días he visitado el Cabildo de Fuerteventura están impulsando también políticas de vivienda y creo que en términos generales hay buena sintonía también con el tema de la vivienda. Hemos hecho un esfuerzo importante con la Federación Canaria de Municipios para recorrernos las siete islas, convocar a los 88 municipios, a los siete cabildos, explicar cada uno de manera técnica cuáles eran las consecuencias de cada uno de los artículos del decreto. Creo que se hizo un trabajo de divulgación muy importante.

-¿Tienen controlada cuanta vivienda pública hace falta?¿Mantienen negociaciones con los ayuntamientos para obtener más suelo para ello?

-Lo primero que hay que decir es que sigue faltando suelo público para construir vivienda, con lo cual necesitamos que los ayuntamientos todos, para no hablar de uno concreto, sino todos, pues sigan o empiecen a cedernos suelo. En algunos casos es verdad que la colaboración es muy buena. Ayuntamientos por poner un ejemplo como Ingenio en Gran Canaria, donde tienen una buena colaboración en cedernos suelo público. Hay otros que no tienen y hay que generarlo para que puedan tenerlo y otros que no nos han dado respuesta. Creo que hay que seguir esforzándonos en esa idea de que cedan suelo. Los demandantes de vivienda registrados superan los 25.000. Esto no quiere decir que haga falta 25.000 viviendas públicas, porque entre otras cosas, el Parque de Vivienda Pública de Canarias actual está en torno a los 22.000 y es construido en los últimos cuarenta años, con lo cual los 25.000 demandantes de vivienda no demandan 25.000 viviendas públicas, lo que demandan es 25.000 viviendas. Y ahí hay vivienda pública, vivienda protegida, pero de promoción privada y vivienda libre. En ese ámbito nos tenemos que mover para obtener respuesta, por eso, no solamente hay que construir vivienda pública, que hay que construirla, sino hay que promover vivienda protegida y promover vivienda libre.

-¿Cómo está la situación con las zonas tensionadas?

-Lo cierto es que solamente dos ayuntamientos de Canarias (Granadilla de Abona y Las Palmas de Gran Canaria) han solicitado ser declarados zonas tensionadas. Nosotros le hemos remitido que es necesario aportar estudios de valoración objetiva de que realmente son zonas tensionadas y qué medidas habría que aplicar y hasta la fecha. Es decir, no hemos recibido ningún estudio objetivo por parte de ningún ayuntamiento que estime que es necesario declarar zonas tensionadas, el municipio en su conjunto o zonas parciales del municipio.

-Este año lograron mantener las ayudas al transporte que beneficia a miles de Canarias, ¿están estudiando ya la posibilidad de continuar con ellas en 2025?

-Nuestro objetivo es mantenerlo el próximo año 2025. Entiendo que la situación económica y social en Canarias y en España, pero concretamente en Canarias, pues se ha mantenido. Por lo tanto, entiendo que esos condicionantes que dieron lugar a esta la bonificación del transporte de la guagua gratuita sigue existiendo. Y, por otro lado, se ha demostrado, en el caso de Canarias, concretamente, que ha sido una medida de rotundo éxito. Y digo rotundo éxito porque se ha multiplicado no solamente el número de usos de la guagua del que ya era usuario, sino se ha multiplicado el número de usuarios. Es decir, un crecimiento que supera el 30% y hasta el 40% en algunos casos, el número de usuarios es, desde luego, un éxito sin precedentes en la apuesta por el transporte público. Y nosotros tenemos que seguir en esa línea. ¿Esto es para siempre? Pues probablemente no. Pero tenemos que empezar a plantearnos que algunos colectivos sí deben ser para siempre. A lo mejor los mayores de 60 años, a lo mejor tienen que ser para siempre, o los jóvenes, o los estudiantes. Ya eso se verá. Pero, de momento, lo que nosotros vamos a exigir para el año 2025, igual que lo hicimos para el año 2024, es que se prorrogue la situación de bonificación del 100% de las guaguas en Canarias, como sucede en el resto del territorio del Estado, en donde se siguen bonificando los trenes de cercanía o de media distancia.

-¿Qué va a aportar el último Decreto-Ley aprobado en materia de Movilidad?

-Creo que hace una apuesta también muy novedosa porque cuando se aprueban determinadas iniciativas en el ámbito de la movilidad y del transporte, pues hace que se tengan en cuesta los criterios de sostenibilidad. Hasta ahora eso no había sucedido, es decir, hasta ahora ese criterio no estaba sobre la mesa, solamente eran criterios económicos. Cuando se planteaba, por ejemplo, un municipio crecer en número de taxis o de crecer, se planteaba en términos estrictamente de oferta y demanda, términos económicos, y ahora lo que hemos planteado es que hay un nuevo criterio que hay que contemplar, que es el de la sostenibilidad. Y ese criterio de sostenibilidad tiene dos vertientes, tiene la vertiente de la apuesta por el transporte público, pero también tiene la vertiente de la ocupación de la vía, de la emisión de CO2 a la atmósfera y también del tipo de vehículos que se utiliza para ese tipo de transporte. En definitiva, es una nueva visión que se tiene que implementar en todos los criterios, cuando también no solamente en el sector del taxi, sino en todos los sectores, por ejemplo, el de la VTC, y que cabildos y ayuntamientos no solo lo han visto bien, sino que han sido los promotores. Es decir, esto es un decreto ley que ha salido con una enorme participación del sector, pero también de las instituciones locales.