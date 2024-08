Canarias espera que Sánchez se interese por la migración en sus vacaciones

B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 5 de agosto 2024, 22:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Como viene siendo habitual en los últimos años y sin que aún haya confirmación oficial, la residencia de La Mareta está lista para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su familia, pase unos días de descanso en Lanzarote.

E igual que el año pasado, el Gobierno canario confía en que, en esta ocasión, el jefe del Ejecutivo aproveche su estancia en las islas para conocer de primera mano el drama migratorio, una emergencia a la que no hizo ninguna referencia en su balance del curso político la semana pasada.

En este sentido, desde el Gabinete autonómico se reitera que cuando ha viajado a Lanzarote, el presidente «nunca ha tenido la oportunidad de ver lo que sucede con los menores migrantes» y espera que en esta ocasión «tenga la oportunidad de hacerlo».

Al presidente se le espera en la isla el día 11, aunque fuentes oficiales señalan que las fechas podrían modificarse atendiendo a las circunstancias de la política nacional y especialmente de Cataluña.

Respecto a que Sánchez pudiera desplazarse a El Hierro para conocer la situación derivada de la acogida de menores migrantes, el presidente del Cabildo lo ve «poco probable».

Alpidio Armas apunta que este mes se conmemora el X aniversario de la puesta en marcha de Gorona del Viento y se cuenta con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Se había previsto, dice, que la acompañara el presidente. Sin embargo, esta posibilidad se ha diluido.

Armas indica que «vendrá cuando lo estime oportuno y para nosotros siempre será positivo», ya sea para el aniversario de Gorona o para impulsar el Parque Nacional Marino de Las Calmas.

En cuanto a la migración, le consta que Sánchez está informado a través del ministro Ángel Víctor Torres «quien le ofrece una visión de primera mano».

Mayor presión

El presidente de El Hierro, Alpidio Armas, señala que la situación que vive la isla respecto a la migración «no ha cambiado». La sociedad herreña, explica, está «comprometida con la migración» pero la atención a los menores es deficitaria por la falta de recursos.

Como ejemplo, indica que su capacidad de acogida de la isla está en 50-60 plazas. Sin embargo, en este momento cuentan con 300 menores migrantes no acompañados a los que no se puede atender con garantías y darles aprendizaje del idioma, formación, un proyecto de integración, etc.

Reconoce «desencuentros» con el Gobierno canario porque hay islas en las que la presión «es mucho menor» que la de El Hierro. En este momento no hay ningún migrante adulto en la isla.