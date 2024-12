Las 12 series que nos han impactado en 2024

Equipo de Pantallas Domingo, 22 de diciembre 2024, 23:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

En un año en que regresaban a la pantalla superproducciones como 'La casa de dragón' o 'Los anillos de poder' han resultado más estimulantes otros retornos menos promocionados, algunas miniseries y sobre todo muchas propuestas españolas. Adaptaciones literarias y series con fuerte compromiso social han sido las que más han llamado la atención en este año que termina.

Querer Movistar Alauda Ruiz de Azúa Recomendada por Oskar Belategui

Nunca un filete friéndose nos ha puesto tan nerviosos. El arranque de 'Querer' en clave de thriller demuestra la maestría narrativa de Alauda Ruiz de Azúa. Una mujer escapa de una relación que adivinamos tóxica, pero jamás veremos un flashback para entender cómo ha sido la convivencia de esta pareja. También el juicio se ventila rápido, porque lo crucial es entender qué lleva a una mujer a denunciar por violación al marido con el que lleva décadas casada. Un guion rico que es puro músculo saca chispas a los conflictos de clase, el consentimiento y la masculinidad tóxica. 'Querer' cuenta de manera modélica que el miedo y la violencia se heredan.

Fecha de estreno: 17 de octubre de 2024.

Nos vemos en otra vida Disney+ Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo Recomendada por Iker Cortés

Drama, thriller y cine quinqui basado en hechos reales. Así es 'Nos vemos en otra vida', la estupenda serie creada por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, que desembarcó en Disney+ en marzo de este mismo año, cuando se cumplían dos décadas del atentado terrorista en la red de Cercanías madrileña. Adaptación del libro de Manuel Jabois, la ficción seguía los pasos de Gabriel Montoya Vidal, apodado 'Baby', un 'nini' de 16 años de Avilés que, tras unirse a Emilio Trashorras -Pol López está espectacular-, se convirtió en el primer condenado por los atentados por transportar los explosivos desde Asturias a Madrid.

Fecha de estreno: 6 de marzo de 2024.

Mi reno de peluche Netflix Richard Gadd Recomendada por Mikel Labastida

Historia real en torno a los abusos que sufrió un cómico inglés que se convirtió este año en un éxito en Netflix y que acaparó la conversación social, algo que ya es infrecuente que ocurra con una serie. Contribuyó mucho el tema que trataba, pero también el planteamiento con el que fueron concebidos los episodios. Es imposible no ver el siguiente cuando acaba el anterior. El boca oreja ayudó también a la repercusión de la propuesta.

Fecha de estreno: 11 de abril de 2024.

True Detective: Noche Polar HBO Issa López Recomendada por Boquerini

Lo interesante de 'True Detective' es que no parece una serie larga sino cuatro cortas, en las que cada temporada es independiente. Esta se desarrolla en la helada Alaska, con un par de mujeres detectives, fabulosas Jodie Foster y Evangeline Navarro, investigando la desaparición de varios hombres de una estación científica. El creador Nic Pizzolatto ha pasado el testigo a la mexicana Issa López, y el toque femenino está muy presente. El lugar potencia la atmósfera claustrofóbica y la oscuridad de la noche polar se suma a la oscuridad interior de las detectives, donde de nuevo se entrecruza la investigación policial con elementos psicológicos, y donde lo extraño cobra importancia.

Fecha de estreno: 15 de enero de 2024.

Los años nuevos Movistar Rodrigo Sorogoyen Recomendada por Mikel Labastida

Retrato generacional y tratado solvente sobre la pareja, Sorogoyen ha sorprendido este año dejando de lado el thriller y presentando este estupendo relato sobre lo cotidiano. Durante diez años con esta serie seguimos a dos jóvenes que se conocen, se enamoran y entran en crisis, mientras el mundo no se detiene y ellos se ven obligados a enfrentarse a una madurez para la que no se sienten preparados. Serie realista y con un guion que sabe que a veces menos es más.

Fecha de estreno: 28 de noviembre de 2024.

El problema de los tres cuerpos Netflix David Benioff Recomendada por Boquerini

Una intriga bastante compleja, de ciencia ficción que mezcla conceptos científicos y astronómicos ciertos con otros de ficción. Se mueve entre los años 60 y el presente y aunque al principio parece un videojuego y se nutre de él, es mucho más. Habla de alienígenas, pero no se les ve, aunque se sabe que son hostiles. Hay muchos personajes, aunque no se fíen de los que parecen protagonistas, porque pueden ser meros secundarios. Hay científicos, agentes secretos y una misteriosa cuenta atrás. Si no han acabado de comprender el inicio, conviene revisarlo antes de seguir adelante. Si se sumergen en ella resulta apasionante.

Fecha de estreno: 21 de marzo de 2024.

The Curse SkyShowtime Nathan Fielder Recomendada por Carlos G. Fernández

Serie desafiante para absolutamente cualquiera, esta criatura ultra-ácida parida por el supergrupo Safdie-Fielder-Stone ha pasado muy desapercibida en España, en parte por venir escondida en el catálogo de la reciente SkyShowtime. Una pareja insoportable que además se graba en un reality ridículo sin ser jamás conscientes de la vergüenza ajena que dan. Fielder está más contenido, pero Emma Stone clava a una niña de papá que no entiende por qué no encaja con el mundo cuando sigue al pie de la letra el manual para obligar a todos a quererla. No queda títere con cabeza.

Fecha de estreno: 5 de enero de 2024.

Celeste Movistar Diego San José Recomendada por Rosa Palo

Tras fracasar en su intento de capturar a un forajido años atrás, Sara Santano pretende terminar sus días sin sobresaltos. Pero, de repente, tiene que volver a cabalgar. 'Celeste' es un 'western' crepuscular en el que Carmen Machi saca su tarjeta de inspectora de Hacienda como Clint Eastwood desenfunda su revólver. Pero la serie es mucho más: es un tratado sobre la jubilación, sobre el desencanto y sobre perder (y recuperar) el interés por vivir; todo ello por obra y gracia de la mirada de Diego San José, creador de esta serie aparentemente pequeña que, en realidad, es un milagro enorme.

Fecha de estreno: 14 de noviembre de 2024.

Such Brave Girls Filmin Kat Sadler Recomendada por Carlos G. Fernández

El humor bestial de nuestro tiempo. Esta serie nos descubre a una gran creadora, Kat Sadler, y un estilo de comedia velocísimo que te convence con cada martillazo a las convenciones, aunque desemboque siempre en el existencialismo más deprimente. No hay barreras para este humor, da igual que se traten abortos, suicidios o agresiones sexuales. Unas vidas absolutamente impotentes que aún así logran reírse —un segundo antes de echarse a llorar, claro— de todo. Tres mujeres que eligen tres caminos terribles: el cinismo, la inconsciencia y la hipocondría, mientras consiguen que nos partamos de risa.

Fecha de estreno: 19 de marzo de 2024.

Evil (temporada 4) Movistar Robert y Michelle King Recomendada por Borja Crespo

Bautizada en algunos círculos seriéfilos como la nueva 'Expediente X', 'Evil' ha ido ganando adeptos y personalidad hasta llegar a una cuarta y última temporada que cierra la historia con una energía inusitada. Al no estar en una plataforma popular no ha recibido todo el caso que merece una de las mejores series del momento. Destaca por su frescura y tono inesperado entre tanta oferta. Los protagonistas son una psicóloga escéptica, un proyecto de reverendo con demonios internos y un tecnólogo y manitas especializado en dar explicaciones racionales a todo lo increíble. El trío de detectives paranormales se encarga de encontrar sentido a fenómenos extraños, desenmascarar montajes asombrosos y aplacar exorcismos.

Fecha de estreno: 3 de octubre de 2024.

Hacks (temporada 4) HBO Lucia Aniello Recomendada por Rosa Palo

La tercera temporada de 'Hacks' volvió para que recuperásemos la fe en los buenos guionistas, aquellos capaces de abordar con talento los temas más complejos (los límites de humor, la cancelación, el machismo dentro del mundo del espectáculo, la soledad o el precio del éxito) al tiempo que dibujan, milimétricamente, a dos extraordinarios personajes protagonistas a través de sus inseguridades, sus miedos y sus dificultades profesionales. Entre el humor vitriólico y la ternura, la tercera temporada de 'Hacks' consigue algo que parecía imposible: ser todavía mejor que las anteriores. Es el último remanso de inteligencia en estos tiempos estúpidos.

Fecha de estreno: 2 de mayo de 2024.

Arcane (temporada 2) Netflix Christian Linke y Alex Yee Recomendada por Borja Crespo

No solo es una de las mejores series de animación de la historia del medio. Su originalidad, el perfil de los personajes y la narrativa son excepcionales, con lo cual estamos hablando de una producción que brilla especialmente en el marco de la ficción audiovisual en general. La fiebre por el videojuego 'League of Legends' salta a Netflix con una destacable factura técnica, además del mimo con el que se trata a los roles principales. Que los protagonistas importen al espectador es vital para el disfrute del conjunto, más allá de lo visual. Acción y aventuras en estado puro.

Fecha de estreno: 9 de noviembre de 2024.

Lo mejor del año Estas son los 12 series que hemos decidido destacar este año, aunque por supuesto hay muchas más para seguir disfrutando. Este artículo forma parte de la serie de la mejor cultura de 2024. Ya hemos publicado la lista de los mejores libros y discos del año, dirigidas por Luis Anarte, Carlos G. Fernández y Luigi Gómez Cerezo, y en los sucesivos días tendremos las mejores películas, seleccionadas por el equipo de Pantallas.