Las series que se estrenan esta semana

Ambientada diez mil años antes de la ascensión de Paul Atreides, 'Dune: la profecía' es el estreno más importante de la semana. Una semana, por cierto, con dos lanzamientos españoles: 'Celeste', la ficción protagonizada por Carmen Machi, y 'Mamen Mayo', en la que Silvia Abril es la estrella.

'Yellowstone' (SkyShowtime, 14 de noviembre)

Dos años han tenido que esperar los seguidores de 'Yellowstone' para el estreno de la temporada 5B, que podría marcar el final de la ficción -Paramount estaría negociando una sexta entrega-. Será la primera sin Kevin Costner, el actor que hasta ahora había encarnado a John Dutton en la ficción, el patriarca de la familia que controla el mayor rancho ganadero de Estados Unidos, un enclave en constante conflicto con los rincones con los que limita.

'Celeste' (Movistar Plus+, 14 de noviembre)

'Celeste' es la atípica y genial propuesta de Movistar Plus+. Creada por Diego San José, guionista detrás de la trilogía 'Vota Juan', y protagonizada por Carmen Machi, la serie sigue los pasos de una inspectora de Hacienda a la caza de una artista mexicana que no ha tributado un euro en nuestro país. Inspirada en los problemas de Shakira con Hacienda, la serie retuerce los límites de la comedia para acercarse al drama y al 'thriller' en una ficción única.

'Cross' (Prime Video, 14 de noviembre)

'Thriller' de ocho episodios que sigue los pasos de Alex Cross, el personaje de las novelas de James Patterson, un condecorado detective de homicidios de Washington D.C y psicólogo forense, que se enfrenta a un asesino en serie.

'No digas nada' (Disney+, 14 de noviembre)

Adaptación del 'bestseller' de Patrick Radden Keefe que recorre las vidas de varios miembros del IRA a lo largo de cuatro décadas en Irlanda del Norte. La historia se centra en las hermanas Dolours (Lola Pettigrew) y Marian Price (Hazel Doupe), criadas en Belfast por republicanos irlandeses de tal forma que, cuando la violencia se recrudece en los setenta, desean unirse a la lucha.

'Cobra Kai' (Netflix, 15 de noviembre)

Segunda parte de la sexta y última temporada de la ficción que recupera a los personajes de 'Karate Kid', Daniel La Russo (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), cuya rivalidad alcanzará nuevas cotas. Habrá que esperar a 2025 para ver la tercera parte, con los últimos cinco capítulos.

'Silo' (Apple TV+, 15 de noviembre)

'Silo' regresa al servicio de la manzana con su segunda temporada. Basada en la trilogía de novelas superventas de Hugh Howey, la ficción cuenta la historia de las últimas diez mil personas de la Tierra, cuyo hogar está enterrado a kilómetros de profundidad, y en concreto la de Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), que en la temporada anterior salía al exterior.

'Renacer' (Antena 3, 18 de noviembre)

Nueva serie turca para la parrilla de Antena 3. La ficción sigue los pasos de Bahar (Demet Evgar), una médica que abandonó su carrera para dedicarse a su familia. Cuando una grave enfermedad pone su vida en peligro, descubre la traición de su marido, quien, siendo el único posible donante de hígado, se niega a salvarla. En lugar de rendirse, Bahar encuentra una segunda oportunidad gracias a un donante anónimo.

'La que se avecina' (Prime Video, 18 de noviembre)

En esta decimoquinta temporada, los vecinos de Contubernio 49 se enfrentan a múltiples desafíos. Amador luchará para crecer como persona y superar su minusvalía, Antonio competirá con una esposa empoderada, Bruno con su soledad y Maite con su ruina personal. Separaciones, muertes, reencuentros, secretos revelados y giros dramáticos en ocho episodios.

'Mamen Mayo' (SkyShowtime, 18 de noviembre)

Silvia Abril protagoniza esta divertida comedia, en clave 'feel good', en la que da vida a una mediadora de herencias que en cada capítulo deberá resolver los conflictos de intereses dentro de familias enredadas en disputas por herencias.

'Dune: la profecía' (Max, 18 de noviembre)

Ambientada 10.000 años antes de la ascensión de Paul Atreides, la serie de seis episodios sigue a dos hermanas Harkonnen en su lucha contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la secta legendaria que se conocerá como las Bene Gesserit. La ficción se inspira en la novela 'Sisterhood of Dune', escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson.

'True Love' (Filmin, 19 de noviembre)

¿Es correcto ayudar a terminar con una vida? Es la pregunta que plantea esta comedia dramática británica protagonizada por Lindsay Duncan ('Una villa en la Toscana') y Clarke Peters ('The Wire') y creada por la guionista de 'The End of the F***ing World', Charlie Covell.

'La peste' (Sundance TV, 19 de noviembre)

Adaptación moderna de la novela homónima de Albert Camus. La trama traslada al espectador al año 2029, donde una plaga está devastando la Riviera francesa. El Gobierno, como parte de su misterioso 'Plan D', impone un confinamiento estricto y despliega un sistema de cámaras inteligentes que pone en peligro las libertades individuales.

'Landman' (SkyShowtime, 20 de noviembre)

Taylor Sheridan, responsable de 'Yellowstone', regresa con una ficción ambientada en las ciudades en auge del oeste de Texas, con una historia moderna de búsqueda de fortuna en el mundo de las plataformas petrolíferas. Billy Bob Thornton, Demi Moore, Jon Hamm, Ali Larter y Michelle Randolph son algunos de los protagonistas de esta historia.