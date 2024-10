Las series que se estrenan este fin de semana

María Gardó Valencia Jueves, 10 de octubre 2024, 23:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Dos series destacan entre los estrenos de esta semana en las plataformas digitales. 'Disclamer', que aterriza en Apple TV+, es una de las propuestas más interesantes que cuenta con Cate Blanchett y Kevin Kline como protagonistas. Además, la española 'Regreso a las Sabinas' es la primera serie diaria que llega a una plataforma, en este caso, a Disney+.

Tampoco hay que pasar por alto la segunda temporada de 'Terapia sin filtro' que vuelve con 12 nuevos episodios a Apple TV+.

Estas son las series que se estrenan en los próximos días:

1 10 de octubre Amazon Prime Video 'Citadel: Diana'

Amazon Prime Video apuesta esta semana por esta serie italiana del universo de Citadel protagonizada por Matilda De Angelis. Milán, 2030: Hace ocho años, la agencia independiente de espionaje mundial Citadel fue destruida por el poderoso sindicato enemigo Manticore. Desde entonces, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), una agente encubierta de Citadel, está sola, atrapada tras las líneas enemigas como topo de Manticore. Cuando por fin ve una salida y la oportunidad de desaparecer para siempre, la única forma de hacerlo es confiando en el aliado más inesperado, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), el heredero de Manticore Italia e hijo del jefe de la organización italiana, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), que se disputa el liderazgo contra las demás familias europeas.

2 10 de octubre Netflix 'Outer Banks' (primera parte de la temporada 4)

El drama adolescente 'Outer Banks' estrena nuevos episodios en Netflix. En una isla de ricos y pobres, el joven John B. cuenta con sus tres mejores amigos para buscar un legendario tesoro vinculado a la desaparición de su padre en Carolina del Norte.

La primera parte de la cuarta temporada se estrena el 10 de octubre y la segunda llegará el 17 de noviembre.

3 10 de octubre Netflix 'La vida y las películas de Erşan Kuneri' (temporada 2)

'La vida y las películas de Erşan Kuneri' es una de esas series que hacen reír y llorar a partes iguales. Esta producción turca se estrenó en 2022 y estrena ahora su segunda temporada.

Tras reflexionar sobre su obra, una célebre figura del cine erótico decide cambiar de registro y hacer películas de géneros como la ciencia ficción o la acción medieval.

4 11 de octubre Apple TV+ 'Disclamer'

Alfonso Cuarón escribe y dirige este thriller de siete episodios protagonizado por los oscarizados Cate Blanchett y Kevin Kline, basado en la novela superventas homónima de Renée Knight. Con esta carta de presentación, esta propuesta de Apple TV+ es una de las más interesantes del mes.

La historia se centra en la aclamada periodista Catherine Ravenscroft (Blanchett) que ha construido su reputación revelando los delitos y transgresiones de otros. Cuando recibe la novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora ella es la protagonista de una historia que expone sus secretos más oscuros. Catherine se apresura a descubrir la verdadera identidad del escritor, y mientras tanto se ve obligada a enfrentarse a su pasado antes de que destruya tanto su propia vida como sus relaciones con su marido Robert (Sacha Baron Cohen) y su hijo Nicholas (Kodi Smit-McPhee).

El reparto también incluye a Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George y Hoyeon.

5 11 de octubre Disney+ 'Regreso a las Sabinas'

'Regreso a las Sabinas' es la primera serie diaria española de una plataforma que tendrá 70 episodios que se emitirán de lunes a viernes. Dirigida por Jordi Frades, cuenta en su reparto con Andrés Velencoso, Celia Freijeiro, Ángela Molina, Olivia Molina, Natalia Sánchez, Miquel Fernández, María Casal y Nancho Novo, entre otros.

La trama tiene como protagonistas a las hermanas Molina, que después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.

6 11 de octubre Max 'La confidente'

'La confidente' es la primera serie francesa de Max. Este thriller psicológico de cuatro episodios, basado en hechos reales, sigue a Christelle Blandin, una parisina obsesionada con la música rock que, tras ser testigo de los desgarradores atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015, se une rápidamente a una comunidad de supervivientes. Afirmando que su mejor amigo Vincent fue uno de las docenas de heridos graves en el Teatro Bataclan, Chris se convierte en un recurso indispensable para el grupo, abriéndose camino hasta un papel destacado en una asociación de supervivientes. Aunque su compromiso parece implacable, las discrepancias empiezan a salpicar su historia, lo que suscita serias dudas entre las verdaderas víctimas de la tragedia.

7 11 de octubre Movistar Plus+ 'Mentes brillantes'

Inspirado en los libros y la vida del médico Oliver Sacks, este drama médico aterriza este viernes 11 en Movistar Plus+.

El actor Zachary Quinto interpreta a Oliver Wolf, un carismático y revolucionario neurólogo que padece un trastorno cognitivo que le impide reconocer rostros. Cada episodio explora condiciones neurológicas complejas como el Alzheimer, la prosopagnosia y el síndrome de Capgras, abordando tanto aspectos médicos como personales de los personajes​.

8 11 de octubre SkyShowtime 'Funny Woman' (temporada 2)

SkyShowtime estrena la segunda temporada de 'Funny Woman' donde Sophie descubre que tener voz no significa que la vayan a escuchar y que la fama es pasajera. Harta de ser la musa cómica de programas de comedia anticuados, Sophie prueba suerte en el cine de autor con la esperanza de que sea más progresista. Pero se equivoca. No obstante, Sophie no se desanima y decide crear su propio programa de comedia en el que pueda contar historias auténticas en todo su alocado e hilarante esplendor. Sophie descubre que el poder está en la palabra.

9 13 de octubre Movistar Plus+ 'Showtrial: ¿accidente o asesinato?' (temporada 2)

Movistar Plus+ estrena la segunda parte de esta serie donde el destacado activista climático Marcus Calderwood queda moribundo tras un violento atropello y fuga. En sus últimos estertores de vida logra identificar a su asesino: un policía en servicio. Pero ¿quién es este oficial? ¿Ha sido la muerte de Marcus un accidente o un asesinato a sangre fría?

Y la próxima semana

10 15 de octubre Dark 'Hay algo en el bosque'

Un grupo de extraños se encuentran en unas cabañas aisladas en el Monte Amboto, donde descubren que los extraterrestres, criminales y monstruos son solo algunos de los peligros que acechan en el bosque. Tras estrenarse en Latinoamérica, llega a España esta serie compuesta por ocho episodios de media hora que narra diferentes historias creadas y dirigidas por Nicolás Amelio-Ortiz y Gaston Haag.

11 16 de octubre Apple TV+ 'Terapia sin filtro' (temporada 2)

Jason Segel, Bill Lawrence y Brett Goldstein son los creadores de esta comedia que protagoniza Segel junto a Harrison Ford. Tras los primeros 10 episodios donde nos encariñamos con Jimmy, el terapeuta en duelo al que da vida Segel, se estrenan los 12 siguientes en Apple TV+ el 16 de octubre.

Jimmy comienza a romper las normas éticas de su profesión y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa. Este enfoque poco ortodoxo genera situaciones cómicas, pero también tiene consecuencias en su vida personal y profesional.

12 16 de octubre Disney+ 'Némesis'

La primera serie neerlandesa de Disney+ es un thriller sobre delitos financieros y evasión fiscal en las altas esferas de los Países Bajos.