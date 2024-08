J. Moreno Martes, 6 de agosto 2024, 23:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Dos mujeres decididas a dejar atrás un pasado peligroso y amenazante encuentran una oportunidad para dar un giro a sus vidas: abrir un restaurante en el Madrid de los años 20. Este es el punto de partida de las tramas de 'La favorita 1922', la nueva ficción de Telecinco para la próxima temporada, que supone además el debut de Bambú Producciones ('Gran hotel', 'La promesa') con un proyecto en Mediaset. El actor Luis Fernández (Madrid, 39 años) da vida a Julio, el dueño del local abandonado al que llegan las protagonistas.

-¿Cuál fue su primera reacción al conocer esta historia?

-Salí muy contento del casting, algo que no me suele pasar, sino todo lo contrario. Salgo bastante rayado, pero esta vez me sentí muy cómodo desde el primer día. Me dijeron que había pasado el casting y me desarrollaron bastante más lo que es el proyecto. Se han hecho muchas series de época, pero como 'La favorita 1922' yo creo que no.

-¿Por qué es diferente esta ficción de época?

-Tiene algo muy dinámico. La gente se va a reír de los problemas de los personajes. No es una comedia, pero cuando a los personajes les pasa algo e intentan solucionar esos problemas, lo hacen desde la cotidianidad. Esto provoca momentos que son muy divertidos.

-¿Cómo es rodar una serie ambientada en 1922?

-No sé cómo no había desmayos por la calle porque iban vestidos de invierno pese al calor del verano (risas). Eso sería malo, la vestimenta, pero a la vez también me gusta mucho. Es una contradicción. Lo peor son algunos momentos del siglo XX, los comentarios o las circunstancias que pasaban. Ahora hemos evolucionado a mejor.

-¿Cómo definiría a su personaje?

-Julio es un tipo buscavidas, pero probablemente sea de los tipos que empezaban el cambio. Con una ayuda femenina que le permite avanzar. Cinco mujeres que se dan cuenta de que unidas hacen más ruido y son mejores.

-¿Qué supone para su trayectoria protagonizar una de las grandes producciones de Telecinco para el 'prime time'?

-Es bueno que la ficción vuelva al 'prime time' de una tele generalista. Respecto a mí, creo que 'La favorita 1922' es un paso hacia adelante. En los últimos años se han echado en falta porque las cadenas se han centrado en las series diarias. Lógicamente, las cadenas se tienen que adaptar, pero yo creo y confío en la ficción española en 'prime time'.

-En los últimos años, la ficción turca ha ocupado más el 'prime time' que los productos nacionales.

-No competimos con las series turcas. Son otro formato, otro tipo de ficción, otro tipo de televisión. Aquí han tenido buena acogida. También creo que hay un público establecido para ese tipo de series turcas. Yo no he visto ninguna, pero hay público para todos. No es cuestión de competir. De hecho, no tienen nada que hacer (risas).

-¿Y 'La favorita 1922' tiene potencial para triunfar fuera de nuestras fronteras?

-Confío en que es un producto que se puede ver aquí y se puede ver en cualquier parte del mundo porque trata cosas que pasan en todos lados. En Italia, por ejemplo, siempre han tenido muy buena acogida las ficciones españolas.

-¿Cuál ha sido su mayor reto profesional?

-Todavía creo que está por llegar, que eso es bonito, porque está siendo un reto todo, porque también es mi primera serie de época como un protagonista, pero el reto es que guste y que salga bien.

-¿Qué tal con su compañera Verónica Sánchez?

-Es probablemente la mejor compañera que he tenido nunca. Es excelente, maravillosa, tiene una educación soberana a la hora de trabajar y fuera de trabajo también, y como profesional, sin desprestigiar a ninguna compañera con las que he currado en los 14 años de profesión, es con la persona que más fácil he trabajado. Me ayuda mucho y es muy generosa a la hora de actuar. Todo es positivo y siempre viene con una sonrisa. Eso es fundamental porque hay gente que viene quejándose por la mañana.