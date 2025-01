Comenta Compartir

Mis hijos ríen y lloran igual que sus abuelos. Y mis abuelos reían y lloraban igual que sus padres. Y los padres de mis abuelos, como los inquilinos de Altamira. La carcajada y la lágrima deben ser los signos más indiscutibles del poder eterno de ... las historias. De las buenas historias. De esas que no necesitan explicación alguna para despertar emociones sinceras en el otro, en nosotros. El otro día, zapeando por las plataformas, me topé con la serie original de 'Mr. Bean', de 1990. Me recordé viéndola en Canal Sur, creo, y me apeteció ver cómo había envejecido la serie.

Antes de darme cuenta, estábamos toda la familia delante del televisor, partidos de risa. Los niños hacían preguntas curiosas como «¿qué son las cabinas de teléfono?» o «¿por qué no hay móviles?». Pero no importa, la brecha temporal se salva fácilmente porque la carcajada es inapelable. La otra noche, por cierto, vimos 'Niño Rico', de Macaulay Culkin. En 1994 la aplicación para ver un mapa del mundo a través del ordenador era ciencia ficción, pero a los niños les dio igual saber que ahora existe Google Maps. Se divirtieron muchísimo. Sucede igual con las películas clásicas, como 'Con faldas y a lo loco' o cualquiera de los Hermanos Marx. Con esta fiebre por Mr. Bean, descubrimos que Netflix estrenó en 2022 la miniserie 'El hombre contra la abeja', en la que Rowan Atkinson vuelve a las andadas clásicas de la tierna torpeza para hacernos disfrutar de lo lindo. Son nueve capítulos cortitos -menos el primero, un poco más largo- que se ven casi del tirón. Y aunque la serie suceda en una casa moderna, con comandos de voz, pantallas digitales, ventanas inteligentes y jardines con wifi, estoy seguro de que mis abuelos hubieran reído y llorado igual.

