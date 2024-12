El gran año de las series españolas: 10 títulos que confirman una buena cosecha

Mikel Labastida Domingo, 15 de diciembre 2024 | Actualizado 16/12/2024 01:10h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Si aplicásemos a las series criterios como los del vino diríamos que la añada 2024 ha sido muy buena para las ficciones nacionales y no tanto para las estadounidenses. La añada de un vino es un concepto crucial en el mundo de la enología, porque sus características -climatológicas, del agua o relacionadas con los trabajos de viticultura- influyen en la calidad final del caldo. ¿Qué características han tenido las producciones norteamericanas para que este año no hayan destacado tanto y cuáles han hecho que las nacionales obtuviesen algunos resultados excepcionales? Es difícil determinarlas. Está claro que la última huelga de guionistas en Estados Unidos ha influido. El parón de la industria provocó retrasos y cancelaciones, lo que explica que algunos estrenos y temporadas que hemos visto en los últimos meses no hayan estado a la altura de las expectativas generadas. También se debe tener en cuenta los síntomas de agotamiento que muestra un sistema de producción y consumo frenético.

Y en el caso de España, ¿qué ha pasado para que encontremos tantos títulos atractivos? Es de justicia señalar el buen criterio a la hora de seleccionar proyectos de dos plataformas, Movistar y Disney. Tras ellas están algunas de las producciones más relevantes del año que ahora acaba. Y destacan por el riesgo de sus planteamientos y temas y por la diversidad de propuestas. Las temporadas de premios reflejan las buenas decisiones que se han tomado en estas cadenas, que acaparan nominaciones. De los Forqué salió triunfadora 'Querer', firmada por Alauda Ruiz de Azúa. Para los Feroz también parte como favorita, pero hay otras, como 'Celeste' o 'Nos vemos en otra vida', con muchas posibilidades de acaparar galardones. Son solo algunos de los títulos notables de la añada en nuestro país. Repasamos estos y algunos otros que han llamado la atención en este 2024 notable.

1 Disney Cristóbal Balenciaga El Balenciaga más político

Que los creadores de obras como 'Loreak' o 'La trinchera infinita' fuesen a dirigir una serie en torno al diseñador vasco fue recibido con sorpresa y expectación. La duda era si la serie iba a dejarse obnubilar por la capacidad creativa del autor o iría más allá. Sucedió lo segundo. Y nos descubrió que la moda no es solo un elemento estético. Hasta un sombrero es política. Arregui, Garaño y Goenaga miraron desde la distancia al modista para presentar un periodo concreto de su vida, el de la ocupación nazi de Francia. Esta circunstancia obligó al creador a tomar partido, aunque él pretendiese optar por una postura equidistante, algo que resulta imposible. Alberto San Juan -que ni hablaba euskera, ni francés, ni sabía nada de corte y confección- construyó con maestría un personaje complejo. Disney estrenó en enero 'Cristóbal Balenciaga', formada por seis capítulos.

2 Disney Nos vemos en otra vida Una serie sobre el 11M

Que un suceso como el 11M haya tenido tan poca representación en la pantalla dos décadas después de que ocurriese da cuenta de que la polarización del país alcanza todos los sectores, también el de la creación artística. Otros países como Estados Unidos o Inglaterra no tienen problema en plasmar en pantalla diferentes relatos de acontecimientos recientes, sin miedo a las represalias políticas. Los hermanos Cabezudo con 'Nos vemos en otra vida' (basada en un texto de Manuel Jabois) decidieron centrarse en una parte de los atentados más cruentos vividos en España, la de cómo consiguieron los terroristas los explosivos que más tarde colocaron en los trenes de Madrid. La serie transita por varios géneros -el retrato social, el thriller, el drama- para presentar una contundente historia que ejerce de perfecto documento para la Memoria Histórica. Pol López, que es catalán, encarna de manera magistral al avilesino Trashorras, condenado a 34.000 años de cárcel. También está en Disney y también consta de seis episodios.

3 Atresplayer Red Flags Las líneas rojas de nuestros jóvenes

El novelista y dramaturgo Nando López se ha caracterizado en su carrera literaria por su compromiso con los adolescentes y con la diversidad. Ambas cuestiones están presentes en 'Red Flags', serie que Atresplayer estrenó en abril y que se reivindica como manual sin moralejas para entender a los más jóvenes, a los problemas y presiones sociales a los que se enfrentan. Retrato, contado en ocho capítulos, sobre la generación z, pero también retrato del uso que damos a las redes sociales y al modo en el que nos relacionamos en un mundo cada vez más individualista. Estupendo elenco para un abanico de personajes que en otras épocas hubiesen sido los secundarios de la serie y que ahora han logrado la entidad para ser protagonistas, señal de que los tiempos están cambiando y la ficción lo están atestiguando.

Ampliar Imágenes de 'El marqués', 'Dieciocho', 'Cristóbal Balenciaga', 'Red flags' y 'Las abogadas' RC

4 Telecinco El marqués True crime de corte costumbrista

Nadie podía esperar que una serie en Telecinco sobre el crimen de los Galindos resultase un ejercicio tan solvente. En un año de excesos en el 'true crime' patrio sorprendía esta versión de unos hechos que conmocionaron al país en los años 70, en los últimos momentos del franquismo, y que nunca fueron resueltos. De 'El Marqués' lo que más destaca, además de un guion costumbrista que intenta no abusar de estereotipos, es la interpretación de Víctor Clavijo, que encarna al marqués que da título a la serie. El actor ha sido injustamente olvidado de todas las nominaciones a premios, posiblemente porque el proyecto se estrenó en una cadena generalista y no en una plataforma. Y esto es algo que hoy en día pesa. La ficción, de seis episodios, refleja una época en la que dos Españas bien diferentes se enfrentaban a unos cambios que no iban a afectar a todos por igual.

5 TVE Las abogadas Otro buen trabajo sobre el fin del franquismo

Tienen muchas conexiones esta propuesta y la anterior. 'Las abogadas' se basa en otro crimen, el de la matanza de Atocha, para hablar de un momento de cambio en el país, el Madrid de los años 70 a las puertas del fin del franquismo, donde el trabajo de un despacho de letrados laboralistas no era bien visto por todos los sectores. La serie de TVE, de seis capítulos, tenía el aliciente y el morbo de ver en pantalla los orígenes de personajes relevantes de la política de los últimos años como Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo. Y es una pena que el corte costumbrista por el que se optó haya hecho desmerecer una trama que merecía otro tratamiento. Pese a esto, esta ficción como la de Telecinco sirven para explicar lo complicada que fue en este país la Transición y por qué muchas personas no querían que sucediese.

6 RTVE Play Dieciocho Valiente retrato sobre la inmigración juvenil en España

El festival Serielizados premió al reparto de 'Dieciocho', la serie, de seis episodios, sobre inmigrantes menores que se puede ver en RTVE Play. Y está bien la distinción porque en las producciones juveniles lo más preocupante suele ser la elección del elenco. Normalmente se opta por rostros nuevos y con poca experiencia que nunca se sabe cómo pueden funcionar. Los de esta ficción -sobre todo la pareja central formada por Alicia Falcó y Maël Rouin-Berrandou- resuelven correctamente una trama necesaria por estar de plena actualidad, con los menas -término que algunas formaciones políticas emplean despectivamente y que en esta serie ni aparece- en el centro de debate, y con las políticas sobre inmigración en la mesa de las negociaciones entre varios partidos.

7 Movistar Querer El contundente alegato sobre el consentimiento

Otro asunto social, el del consentimiento, centra la contundente contribución a las series que ha hecho Alauda Ruiz de Azúa. 'Querer' es difícil de ver. No da tregua al espectador. Presenta con austeridad y crudeza los hechos y los personajes. Y no hace concesiones ni da espacio a que en esta ficción se cuele nada que no tenga que ver con el objeto que trata, los abusos continuados que una mujer denuncia sobre su matrimonio de 30 años. El capítulo del juicio es memorable y la descripción sobre cómo se tratan este tipo de denuncias -en el ámbito judicial pero también a nivel social-, impoluta. Las cuatro entregas en las que se divide permiten también abordar otros asuntos como las masculinidades más tóxicas o el peso de la familia en la construcción de comportamientos.

Ampliar Imágenes de 'Querer', 'Celeste', 'Los años nuevos' y 'Yo, adicto'. RC

8 Disney Yo, adicto Desintoxicación y catarsis

Que el libro de Javier Giner tenía posibilidades de saltar a la pantalla era un hecho. Pero le rodeaban muchos peligros si no caía en buenas manos, porque podían optar por recrearse en los aspectos más morbosos o en detenerse en los detalles que más veces hemos visto plasmados sobre las adicciones. 'Yo, adicto' cayó en Disney, con el propio Giner al frente del proyecto y con Aitor Gabilondo secundando. Y eso hizo que la propuesta tuviese un desarrollo tan eficaz. No elude las consecuencias que puede reportar el consumo de drogas, pero se detiene en otros apartados menos explorados, como la influencia en algunas conductas autodestructivas de las presiones sociales y las familiares. La serie, de seis capítulos, se plantea como una especie de catarsis para el protagonista, pero también para el espectador que se deja arrollar por ella.

9 Movistar Celeste La sorprendente inspiración de Shakira

El último trabajo de Diego San José es inesperado se mire por donde se mire. Podríamos esperar que el creador de 'Vota Juan' firmase una comedia. Pero 'Celeste' no lo es, por más que se le haya adscrito a este género para optar a premios. No es sencillo encasillarla en ningún lado, porque lo mismo es drama, que thriller que terror. La libertad con la que se cuenta esta historia es tal que cada capítulo se plantea con un tono y todos casan bien entre sí. Los ecos de que lo que sucedió con Shakira y Hacienda en España había inspirado este relato nos hacían intuir que el foco iba a estar puesto en la cantante y no en la inspectora que investiga el fraude. Pero no fue así. Esta última es la protagonista absoluta, en un personaje increíble que mal ejecutado podría haber resultado grotesco, pero que en manos de Carmen Machi se convierte en un estupendo alegato del interés que pueden generar las historias con protagonistas adultos que no se comportan como adolescentes. La serie se puede ver en Movistar y también cuenta con seis entregas.

10 Movistar Los años nuevos Retrato generacional y obra mayor sobre la pareja

Sorogoyen abandonó el thriller para embarcarse en un retrato generacional sobre una pareja a lo largo de diez años. 'Los años nuevos' es un exquisito trabajo en torno a la madurez y a la necesidad de adquirir compromisos a los que nos obliga la vida. Movistar ha terminado su fantástico año estrenando esta producción dividida en dos partes, cada una de ellas de cinco capítulos. Cada episodio se desarrolla en un año diferente, lo que obliga al guion a jugar con las elipsis y en este caso se hace de manera magistral. El resultado final es un trabajo íntimo, comprometido y emocionante que cuesta olvidarse tras verse. La pareja protagonista -Franceso Carril e Iria del Río- está soberbia, pero merece la pena detenerse en el trabajo que hacen cada uno de los secundarios, y eso que su margen de actuación es menor.