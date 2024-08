'The Umbrella Academy' y 'The Bear', dos potentes estrenos para sobrellevar el calor

Anthony Hopkins se convierte en el emperador romano Vespasiano en 'Those About to Die'

Daniel Roldán Madrid Jueves, 8 de agosto 2024, 23:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Aperturas y cierres en los estrenos de las plataformas de 'streaming'. Vuelve a abrir sus puertas el restaurante 'The Bear' para su tercera temporada; en cambio, las de 'The Umbrella Academy' se cierran con su cuarto curso. Y Anthony Hopkins se convierte en el emperador Vespasiano en 'Those About to Die'.

8 de agosto Netflix 'The Umbrella Academy'

Cuarta y última temporada de los hermanos Hargreeves, que intentarán recuperar la normalidad después de ser despojados de sus poderes al final de la anterior temporada y que su línea temporal se haya reiniciado. Ahora su padre Reginald supervisa un malvado imperio empresarial y un grupo llamado Los Guardianes está convencido de que la realidad en la que viven es una gran mentira y se acerca el gran final. Con este panorama, la Academia Umbrella deberá reunirse por última vez.

8 de agosto Prime Video 'Los archivos de Mallorca'

Tercera temporada de una serie para disfrutar en verano, con dos detectives (un alemán y una británica) que deben resolver los asesinatos de ciudadanos extranjeros en Mallorca.

9 de agosto Prime Video 'Those About to Die'

Es una de las grandes apuestas de Prime para este verano, hasta la llegada de la segunda temporada de 'El señor de los anillos: los anillos de poder' en unas semanas. Con Roland Emmerich dirigiendo los diez capítulos, la serie está protagonizada por Anthony Hopkins, Iwan Rheon y Tom Hughes. Se basa en el libro escrito por Daniel P. Mannix, centrado en la importancia del entretenimiento en el Imperio romano. La acción se sitúa en la Ciudad Eterna, en el año 79 d. C. El poder mantiene a raya a la población gracias a la comida gratis y a los juegos.

Las carreras en el circo miden a diferentes equipos (azul, rojo, blanco y verde) que son propiedad de familias aristocráticas que buscan más poder. Pero el pueblo quiere más divertimento y sangre, el emperador Vespasiano (Hopkins) se lo concede: un coliseo para la lucha de los gladiadores.

12 de agosto Max 'Industry'

Las decisiones arriesgadas, relaciones personales y puñaladas del grupo de jóvenes banqueros de Pierpoint llegan a su tercera temporada. La serie creada por Mickey Down y Konrad Kay volverá a sumergirse en el mundo de las finanzas. Pierpoint da un giro y se centra en la inversión ética, con la salida a bolsa de una empresa de tecnología verde. Pero, evidentemente, esto no será tan fácil como parece.

13 de agosto Filmin 'Grantchester'

Un pastor anglicano y un detective, veterano de la Segunda Guerra Mundial, unen sus fuerzas para resolver crímenes en un pueblo cercano de Cambridge en la década de los 50. Serie 'british' por los cuatro costados que ha llegado a su novena temporada.

14 de agosto Disney+ 'The Bear'

Después de sumar 23 candidaturas para los Premios Emmy por su segunda temporada, vuelve una de las series más esperadas del verano. Regresan Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richie Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) para luchar con los problemas que conlleva la gestión de un restaurante de lujo en Chicago, que crecerá en esta temporada tanto en calidad culinaria como en el número de efectivos. Ellos intentarán seguir el ritmo de Carmy en su nuevo restaurante.

14 de julio Movistar Plus+ 'The Responder'

Segunda temporada de esta serie protagonizada por Martin Freeman, un policía (Chris) que intenta mantener su vida fuera de la corrupción. Además, seis meses después de los sucesos del primer curso, buscará la forma de intentar salir del turno de noche para poder tener un trabajo diurno.

14 de agosto Apple TV+ 'Mono malo'

Bill Lawrence es el creador y productor de la añorada 'Ted Lasso', de la que no habrá nueva temporada a no ser que Jason Sudeikis cambie de opinión. Mientras tanto, Lawrence se ha pasado a la comedia negra con 'Mono malo', basado en el libro de Carl Hiaasen. Andrew Yancy (Vince Vaughn) es un expolicía reconvertido en un inspector de salud. Cuando unos turistas encuentran un brazo humano, ve la oportunidad de resolver el caso y volver a ser un policía de Miami. Si un molo y otros bichos le dejan, claro.

14 de agosto Disney+ 'The Tyrant'

Las series coreanas no solo llegan a Netflix, que este año ha estrenado unas cuantas. Disney+ también tiene las suyas, como este 'thriller' en el que los servicios de Inteligencia surcoreano y estadounidense intentan encontrar una arma biológica robada.

La producción cuenta con cuatro capítulos.