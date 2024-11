El camino hasta llegar a 'Los años nuevos': una década de Sorogoyen en el cine

Mikel Labastida Jueves, 14 de noviembre 2024 | Actualizado 15/11/2024 01:18h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Es uno de los directores más reconocidos del último cine español. Sus trabajos recorren festivales, recogen galardones y gustan al público. Tres circunstancias que no siempre suelen coincidir en una misma figura. En este caso sí. A Sorogoyen lo descubrimos cuando logró en 2013 tres Biznagas de Plata en el festival de Cine de Málaga con su ópera prima en solitario, 'Stockholm', y se coronó tras conseguir el premio del público en San Sebastián nueve años después. Entre una y otra ha recibido seis Goyas por tres trabajos diferentes y ha sido nominado a los Oscar en la categoría de cortometrajes. 'As Bestas', su última película, obtuvo una recaudación de más de 7 millones de euros. Es decir, interesó bastante a los espectadores.

Todo esto ha sucedido en una década. Diez años en los que Sorogoyen se ha convertido en referencia para la industria española, no solo por el buen rendimiento de sus obras, sino por otras razones, como ser uno los escasos directores que se ha atrevido a retratar a la clase política en la gran y en la pequeña pantalla.

A esta última, a la televisión, regresa ahora de la mano de Movistar con una serie -posiblemente su trabajo más íntimo y con vocación de retrato generacional- que precisamente se desarrolla en diez años. Una excusa para repasar la década en que Sorogoyen se convirtió en uno de nuestros creadores más interesantes. Y de ver todo lo que ha aprendido este creador de sus trabajos anteriores hasta llegar a 'Los años nuevos', una ficción enorme sobre el paso del tiempo y del modo en que nos enfrentamos a la madurez.

2013 'Stockholm': Historia de una pareja

En 2012 cinco amigos deciden fundar una productora, Caballo Films. Su objetivo es hacer cine, pero el cine que ellos quieren. Son unos desconocidos para la industria, pero que van a dar mucho que hablar, aunque aún no lo saben: Rodrigo Sorogoyen, director y guionista; Eduardo Villanueva, productor y guionista; Nacho Lavilla, productor; Borja Soler, director y guionista, y Alberto del Campo, montador. Para llevar a cabo su primer trabajo tuvieron que recurrir a las aportaciones por 'crowdfunding' y renunciaron a sus sueldos. La cabeza visible de esa primera obra es Sorogoyen. El resultado, 'Stockholm', la historia de una pareja que se conoce de fiesta y pasa la noche juntos. El guion está firmado, además de por Sorogoyen, por Isabel Peña, con quien formará un tándem decisivo para el próximo cine español.

La de 'Stockholm' es la primera pareja de la filmografía de Sorogoyen. Dos veinteañeros que se conocen en una noche de fiesta y de los que no sabemos ni su nombre. Otra pareja, a la que seguimos entre sus 30 y 40 años, protagoniza 'Los años nuevos'. Estos sí tienen nombre: Óscar y Ana.

2015 'Rabia': Una carrera forjada en la tele

¿De dónde salía Sorogoyen? Su trayectoria anterior se había desarrollado en la televisión. Sus grandes series, las ideadas y creadas por él, estaban por llegar. Entre 2008 y 2015 dirige y escribe episodios sueltos de títulos como 'Impares', 'La pecera de Eva' o 'Frágiles'. Ninguna triunfa especialmente. Su última aportación, hasta volver después por la puerta grande a este medio, fue un capítulo de 'Rabia', que emitió Cuatro. Su experiencia televisiva influyó seguramente en que la primera vez que se puso tras las cámaras en el cine fuese con un proyecto compartimentado en ocho piezas, 8 historias que actúan con independencia entre ellas. Porque 'Stockholm' no había sido exactamente su debut en la dirección. Lo que pasa es que la anterior película, '8 citas' (en 2008), la había dirigido en compañía de Peris Romano.

Aunque en la presentación en el festival de Venecia de 'Los años nuevos' Sorogoyen la definió como una «obra cinematográfica» y afirmó que no escribe diferente para cine o para televisión no hay duda de que la nueva apuesta de Movistar está concebida con códigos propios de una serie. Cada capítulo funciona con independencia; todas las tramas, por menores que parezcan, tienen continuidad a lo largo de los diez episodios; los personajes evolucionan… A Sorogoyen se le nota de sobra la experiencia en este medio. Y que se ha inspirado precisamente en otras series extranjeras ('La mejor juventud', él habla también de 'Normal people') para realizar su propia obra.

2016 'Que Dios nos perdone': La política interesa

El éxito de 'Stockholm' llamó la atención sobre la figura de Sorogoyen. Gerardo Herrero se ofreció a producir su siguiente proyecto. Iba a ser un thriller con tintes políticos y sociales, un cóctel que repetiría en otras obras siguientes. En el guion trabajó de nuevo con Isabel Peña. Ambos escribieron un relato policiaco sobre dos agentes que persiguen a un asesino en serie suelto en Madrid, con la crisis económica, el 15-M y la visita del Papa Benedicto VI a España como telón de fondo. La película gusta y demuestra que la política interesa al gran público. En su siguiente largometraje, 'El reino' en 2018, sigue esa senda y se ocupa de la corrupción en los órganos de poder.

El componente político y social está presente en 'Los años nuevos', aunque por la estructura de la serie -todos los episodios suceden en Nochevieja y Año Nuevo- y la forma en que está escrita ocupa un segundo plano. La situación de la sanidad en España o las limitaciones de la pandemia son algunos de los asuntos que discurren por la serie.

2019 'Madre': El corto que fue creciendo

La productora Caballo Films sigue en marcha y saca adelante varios cortometrajes. Algunos los firma Sorogoyen, como 'El iluso' o 'Madre'. Este último lo escribió el director en 2010, pero no pudo rodarlo hasta 2016. Protagonizado por Marta Nieto describe la angustia de una madre al recibir la llamada de su hijo de seis años que se ha quedado solo en una playa francesa sin que sepa dónde está su padre. La obra triunfa en los Goya y logra la hazaña de optar a un Oscar (la octava vez que España se colaba en esa categoría). Se quedó sin estatuilla, pero dejó con ganas de más a quienes estuvieron implicados en el proyecto. El corto se convierte en largometraje en 2019 y sitúa la acción diez años después de los acontecimientos narrados. Es un thriller psicológico muy diferente a los anteriores trabajos de Sorogoyen, que demuestra que el universo creativo de este cineasta es amplio y diverso.

«¿Quieres ser madre?», le pregunta Óscar a Ana la primera noche que pasan juntos. La cuestión surge de una manera natural y tiene lógica que aparezca en una conversación entre treintañeros. Volverá a repetirse años más tarde. La maternidad transita en el argumento de 'Los años nuevos' de manera orgánica. Como otros asuntos preocupa a los protagonistas y a su grupo de amigos y cada uno la asume de una manera diferente.

2020 'Antidisturbios': Primera colaboración con Movistar

En un año excelente para la ficción televisiva española 'Antidisturbios' dio un golpe de realidad sobre la mesa. La secuencia de inicio, que filma un desahucio casi en tiempo real, es toda una declaración de intenciones de lo que va a contar. Y de que no gustará a todo el mundo. La serie gira en torno a seis agentes que forman parte de la Unidad de Intervención Policial, a los abusos que se cometen dentro del cuerpo y al desgaste y exigencia de este tipo de trabajos para quienes los desempeñan. Sorogoyen e Isabel Peña (otra vez escriben juntos) recibieron grandes elogios entre la crítica y el público y alguna protesta por parte de los sindicatos policiales.

'Antidisturbios' inicia la colaboración entre Movistar y Sorogoyen, que ahora continúa con 'Los años nuevos'. El director después formó parte del proyecto colectivo 'Apagón' y llegó a anunciarse para el mismo canal una serie sobre la Guerra Civil, que no salió adelante. Teniendo en cuenta el buen resultado de la primera colaboración entre ambos la cadena ha cuidado esta segunda con mimo, presentándola en festivales tan prestigiosos como el de Venecia, Valladolid o Tokyo. Antes de su estreno en la plataforma se podrá ver completa en pantalla grande en algunos cines desde este viernes. El jueves 28 de noviembre llegan a Movistar los primeros cinco capítulos. Los otros cinco estarán disponibles el 12 de diciembre.

2022 'As Bestas': la consagración

Con una noticia real, la de un holandés que vivía en localidad gallega de Petín y que desapareció después de haber mantenido conflictos con sus vecinos por no acceder a que una compañía energética instalase molinos eólicos en la aldea, Sorogoyen (en el guion de nuevo con Peña) construye un angustioso thriller que retrata lo peor del ser humano y descubre lo violenta que puede ser la sociedad actual. La película supone la consagración del director, como si no estuviese ya suficientemente consagrado. Pero la lluvia de Goyas y la concesión del César francés institucionalizaron la distinción. El director del festival de Venecia lo definió este año como el cineasta más importante en España tras Pedro Almodóvar. No se hable más.

'Los años nuevos' no parte de un suceso concreto, sino de muchos. Sorogoyen ha explicado que es la ficción que más habla de sí mismo. De sus inquietudes, de sus experiencias, de sus propios traumas. Durante la promoción de 'As Bestas' el director contó en el podcast de Álex Fidalgo un hecho personal que había marcado su vida, la forma en que sus padres gestionaron su divorcio. El cineasta explicó que ellos le ocultaron que estaban separados, y que tardó en descubrirlo porque su padre lo acostaba cada noche y se iba de casa cuando él se dormía. Una vez descubrió la verdad se convirtió en alguien muy desconfiado, algo que le ha perseguido durante años. Sorogoyen le presta esta vivencia a Óscar, el protagonista de 'Los años nuevos', serie en la que la figura de los padres es fundamental para entender a los personajes principales. Precisamente con ellos se producen algunos de los episodios más emocionantes, como el cuarto en el que se escenifica una cena familiar por fin de año. Una de las sorpresas más gratas de la ficción es el descubrimiento como actor del escritor Benjamín Prado, que interpreta al progenitor de Óscar.

2024 'Los años nuevos': Historia de otra pareja

Empezó a rodarse en 2023, diez años después del estreno de 'Stockholm'. Ha contado el director que la idea de 'Los años nuevos' se le ocurrió en la Nochevieja de 2016 a 2017. Debía de tener entonces 35 años, el ecuador de las vidas de Óscar y Ana, los protagonistas de la nueva serie. Y empezó a escribirla en 2018 junto a Sara Cano. La presencia de esta guionista en el proyecto es una de las novedades más destacadas del nuevo trabajo. Sorogoyen se apoya esta vez en Sara Cano y Paula Fabra para construir un guion en apariencia sencillo pero que esconde una gran complejidad. Porque mostrar tal naturalidad en la pantalla exige una escritura depurada y descartar seguramente muchas ideas y golpes de efecto que tentarían a cualquier escritor. La serie habla de la vida y de un grupo de jóvenes a los que les cuesta tomar decisiones y adquirir compromisos. Y de un contexto social que tampoco se lo pone fácil para que puedan hacerlo. 'Los años nuevos' es, además y por encima de todo, una fascinante historia de amor entre dos personas que se topan una Nochevieja. Y que diez Nocheviejas más tarde siguen tratando de encontrarse.

Está producida por Caballo Films, aquella compañía de cinco amigos que también han madurado (al menos profesionalmente) diez años después. Y es una de las grandes bazas de Movistar para terminar el año. Compuesta por una decena de episodios, todos se desarrollan entre Nochevieja y Año Nuevo de diez años consecutivos (entre 2014 y 2024, aunque no se especifican las fechas). En algunos transcurren los dos días completos, en otros solo unas horas concretas. El episodio final se desarrolla en unos minutos, alrededor de 50. Y está rodado con un solo plano secuencia más que justificado.

De 'Los años nuevos' destaca su banda sonora, exquisitamente escogida. Incluye a Nacho Vegas, a McEnroe, a Vetusta Morla, a Rodrigo Cuevas… Y a La Bien Querida, porque no eres nadie si no incluyes un tema de Ana Fernández-Villaverde en tu serie. Destaca también por la voluntad de realismo de los escenarios. Uno se cree que Óscar, un chaval de 30 años que trabaja como internista en el hospital de La Paz en Madrid, vive en un piso como ese. Además de en Madrid la producción se localiza en Valencia, Berlín y Lyon.

Pero si por algo destaca 'Los años nuevos' es por las interpretaciones. La pareja central, la que encarnan Francesco Carril e Iria del Río, es soberbia. Pero de ellos se va a hablar mucho y muy bien, estoy seguro. Por eso conviene también subrayar el buen trabajo del resto del reparto, en especial el de Ana Labordeta, Malena Gutiérrez y Carlos Blanco, los padres (junto a Benjamín Prado), testigos de las idas y venidas de sus hijos, pero con vidas propias suficientemente intensas como para resultar bien interesantes al espectador.

