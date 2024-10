Can Yaman: «Si es necesario, trabajamos 18 horas sin dormir» La estrella de las telenovelas turcas conquistó Cádiz en una jornada del South International Series Festival pasada por agua que no impidió que cientos de fans hicieran cola bajo la lluvia

Iker Cortés Cádiz Miércoles, 30 de octubre 2024, 16:07 | Actualizado 16:32h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La dana azotó este miércoles de lleno a Cádiz, pero eso no impidió que cientos de fans aguardasen bajo una intensa lluvia para ver a Can Yaman (Estambul, 34 años), la estrella de las telenovelas y comedias románticas turcas. «Lo vivo como un sueño. Agradezco a Dios cada día el amor que recibo de los fans porque vienen a verme en cualquier situación, llueva o haya covid. Nada importa y eso quiere decir que me aman muy fuerte», dice este seductor que ha recibido el galardón honorífico del II South International Series Festival, al que llegó entre especiales medidas de seguridad, dinamitando la familiaridad vivida los días anteriores en un certamen aún joven y con algo de andar por casa.

De larga melena ondulada, barba perfectamente recortada y en traje gris con camisa blanca, este Sandokan -la comparación no es gratuita pues el actor acaba de meterse en la piel del protagonista de las novelas de Emilio Salgari-, que en unos días cumplirá 35 años, lleva un mes aprendiendo castellano, a razón de cuatro horas diarias, seis días a la semana, con la intención de introducirse en el mercado audiovisual español y aunque entendía ya casi todas las preguntas, prefirió contestar en italiano -también habla alemán e inglés- porque «para hablar no estoy del todo cómodo».

'Inadina Ask: Amor obstinado', 'Matrimonio por sorpresa', 'Erkenci Kus: pájaro soñador' o 'El hombre equivocado' son algunas de las series que han colocado su nombre en el mapa, en un momento en el que las series turcas causan furor en todo el planeta. Cree Yaman que la explosión del audiovisual turco tiene que ver con la «competencia feroz» que se vive en su país. «Es una verdadera jungla y hay tantos canales operando al mismo tiempo que si algo no funciona no tienen problema en retirarlo a los tres capítulos». De ahí que se haya generado «una necesidad de sobrevivir». A todo eso, añade, que en Turquía no tienen «esa limitación europea de los derechos laborales: si es necesario trabajamos diecisiete o dieciocho horas sin dormir, pero no hay mal que por bien no venga porque salen producciones muy potentes».

Yaman está a la espera de que se estrenen 'Sandokan' y 'El turco', dos proyectos «colosales» y «muy distintos» entre sí. La primera fue la razón por la que se mudó a Roma hace ahora cuatro años, pero llegó la covid y la producción se suspendió. En mitad de todo ello le ofrecieron 'Violeta como el mar', un policíaco que «me permitió enriquecer mi carrera». Después llegó 'El turco', otra ficción que irónicamente le encargaron desde Italia. Es la historia de un otomano expulsado del imperio como un traidor. Se tiene que exiliar y llega a una ciudad italiana, donde se enamora y acaba convirtiéndose en un líder. «En cierto sentido, parezco yo mismo», se atreve a decir el actor sobre la primera serie que ha rodado en inglés y con un reparto internacional.

Ampliar Can Yaman, en el photocall. Reyna

Está convencido de que turcos y españoles podrían colaborar perfectamente en la producción de series. «Harían un fantástico match porque los españoles también demuestran un gran empeño en hacer las cosas bien y son agresivos a la hora de pelear por el desarrollo de la industria en España», asegura. Él de hecho ya está trabajando con una productora para abrirse paso en nuestro país, de ahí que esté tan focalizado en aprender español, un idioma que le abriría las puertas también del mercado latinoamericano. «El mundo hispánico es muy vasto y abre oportunidades infinitas a las que no se puede renunciar», dice quien empezó a formarse como abogado hasta que la interpretación se cruzó en su camino. «Estoy contento de que haya sido así, pero si no, yo creo que hubiese sido abogado, pero un abogado internacional, con ambición por crecer y salir de Estambul. Habría buscado el mismo desafío profesional que busco en mi carrera como actor, no me habría quedado como un abogado de provincias».