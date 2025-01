Humor muy negro

La segunda temporada de 'Muertos S. L.' no solo no desmerece en nada a la primera, sino que aumenta lo surrealista de la trama

R. C.

Comenta Compartir

Estaremos todos de acuerdo en que España tiene grandes obras maestras del humor negro. Viene esto a cuento porque ya tenemos aquí la segunda temporada de 'Muertos S. L.', que Movistar Plus+ va soltando semana a semana. Por lo visto hasta ahora, la serie no ... solo no desmerece en nada a la primera temporada sino que aumenta lo surrealista de la trama. Ya saben se desarrolla en una funeraria familiar, Funeraria Torregrosa, donde su propietaria y directora, una señora mayor muy pía, Nieves, que heredó el negocio tras la muerte de su marido, se hace cargo de él, de forma amable, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar la funeraria y montar un gimnasio. A su alrededor una serie de empleados trepas, cada uno con sus problemas, intentan llevarse los muertos a su negocio.

En esta segunda temporada hemos visto cómo han intentado montar una división 'low cost' de la funeraria, como las subdivisiones de Renfe con Avlo o Telefónica con O2 (son ejemplos puestos por los propios empleados), una especie de marca blanca barata, con menos prestaciones, para ganar clientes. Cada nueva situación resulta más rara y divertida que la anterior, a lo que colaboran unos personajes mezquinos muy bien dibujados, cada uno con un interés propio, donde lo que menos importa son los muertos. El elenco es de primera división: Carlos Areces, Amaia Salamenca, Adriana Torrebejano, Diego Martín, Ascen López, Salva Reina, Aitziber Garmendía… No hay espacio para citar a todo este espléndido reparto coral, pero todos están estupendos, capaces de reírse de si mismos. Tras 'Muertos S. L.' están Alberto y Laura Caballero, junto a otros tres creadores. Honores también para ellos.

