Atracos, casos sin resolver y el regreso de Batman para el estreno de agosto

Agosto ya no es un desierto de estrenos como podía ocurrir hace años. Las plataformas de 'streaming' no entienden qué es eso de paralizar los estrenos porque la gente está de veraneo. Al contrario, los espectadores tienen más tiempo para ver capítulos y las plataformas están dispuestas a darles más contenidos, aunque no tantos como en los meses 'normales'.

En esta primera semana de agosto destacan las series de crímenes, ambientadas desde el Cáribe hasta Noruega, y aquellas para los más pequeños de la casa. Y desde ayer, las siete temporadas de 'Mad Men' están disponibles en Netflix gracias a su acuerdo con Warner. Así llegaron hace meses 'Hermanos de sangre', 'The Pacific' o 'A dos metros bajo tierra'.

1 de agosto Prime Video 'Batman: el cruzado enmascarado'

Vuelve el murciélago más famoso de los tebeos en formato serie y en dibujos, con una animación que recuerda a la famosa serie de los noventa. La temática no cambia. Gotham City es una ciudad sin ley, donde los buenos son una excepción y los malos hacen lo que quieren. Entre los productores de los diez capítulos se encuentra J. J. Abrams. La plataforma de Amazon ya anunció que habría una segunda temporada antes de estrenarse la primera.

1 de agosto Netflix 'Inestable'

Segunda temporada de esta serie protagonizada por Rob y John Owen Lowe. El genio de la tecnología interpretado por Rob someterá a John a todo tipo de juegos mentales y retos para comprobar si su hijo está preparado para dirigir Dragon, su imperio empresarial.

1 de agosto Netflix 'Asesinato para principiantes'

Primera temporada de esta serie juvenil basada en el libro homónimo de Holly Jackson. Sal Singh mató hace cinco años a la estudiante Andie Bell. Todo el mundo está convencido, salvo Pippa Fitz-Amobi. Cree que no fue él y decide hacer el proyecto de final de curso sobre el asesinato, empezando a descubrir secretos que el resto ha intentado esconder durante estos años. La serie consta de seis capítulos.

2 de agosto SkyShowtime 'Mr Bigstuff'

Comedia en torno a una familia que vende moquetas y sus problemas de convivencia. Glen es un perfeccionista a punto de casarse. Lee, su hermano, es un adicto a los fármacos que guarda las cenizas de su padre en una caja de galletas y está empeñado en poner patas arriba la vida de Glen.

3 de agosto SkyShowtime 'Knuckles'

Serie de acción real ambientada en el universo Sonic y que se encuadra entre la segunda y la tercera película, que se estrenará en Navidad. Perfecta para que los más pequeños tengan ganas del erizo azul. En esta ocasión el protagonista es Knuckles, experto en artes marciales, que tendrá que entrenar a Wade para que se convierta en un verdadero guerrero.

4 de agosto Calle 13 'Crimen en el trópico'

Un ejemplo más de esas series de detectives sin más sangre de la necesaria. Tercera temporada para las antagónicas policías (una estricta y otra más laxa) que deben resolver casos en la caribeña isla francesa de Martinica.

5 de agosto AMC 'Wisting'

Serie noruega, cuya tercera temporada (se han emitido ya cinco) llega a España. Un caso centra las pesquisas del equipo de Wisting (protagonizado por Sven Nordin): la muerte de una empleada en un pequeño hotel que estaba a cargo de un menor. Además del asesinato, los investigadores deberán escarbar en los oscuros secretos de la familia del pequeño. También participa Carrie-Anne Moss.

6 de agosto Filmin 'El día'

Curiosa y premiada serie belga de doce episodios que narra un atraco a un banco durante 24 horas.

En los capítulos impares, la acción se ve desde el punto de vista de los policías; en los pares, desde la mirada de los atracadores y los rehenes.