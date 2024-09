30 aniversario de 'Friends': Comprueba cuánto sabes sobre la famosa serie de televisión

'Insomnia Cafe' era el título que aparecía en el primer borrador del guion escrito por David Crane y Marta Kauffman, inspirado en el nombre de un local que vieron mientras pasaban por Beverly Boulevard. Cuando la NBC dio el visto bueno para el episodio piloto, la serie pasó a llamarse 'Friends like us', que más tarde volvería a cambiarse por uno más absurdo, 'Six of One'. Menos mal que este nombre no convenció al equipo de Warner Brothers TV y, poco tiempo después, la serie recuperó el título 'Friends like us' y entregó su primer montaje con un opening provisional que incluía el tema de R.E.M. 'Shiny Happy People' (reemplazado más tarde por la icónica 'I'll Be There for You', de The Rembrandts). Todas estas vueltas para que finalmente la NBC dijera «¿por qué no la llamamos simplemente 'Friends'?».