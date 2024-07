Sectas 2.0

El documental de HBO 'Love Has Won. The Cult of Mother God' (disponible en Max) se adentra en el mundo de las sectas

Una imagen de 'Love Has Won. The Cult of Mother God'

Oskar Belategui Martes, 9 de julio 2024, 23:38 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La historia de las sectas siempre acaba con alguna muerte y las cuentas en el banco saqueadas. La que cuenta el documental de HBO 'Love Has Won. The Cult of Mother God' (disponible en Max) no es diferente. Su protagonista es Amy Carlson, encargada de un MacDonalds y madre de tres hijos a los que abandonó para bautizarse Madre Dios y arrastrar a un grupo de pobres de espíritu que consumían demasiadas drogas.

Carlson murió en 2021 a los 45 años envenenada por los litros de plata coloidal que trasegaba para curar su enfermedad. La Policía descubrió su cuerpo azul momificado después de que sus seguidores lo pasearan por varios estados. Las sectas ya no son como en tiempos de Charles Manson. Internet es esencial para publicitarse, captar fieles y comercializar productos camelo. El culto Love Has Won radiaba su vida en directos de Facebook casi 24 horas al día, de ahí el ingente material de este documental producido por los hermanos Safdie, los autores de la estupenda 'Diamantes en bruto' con Adam Sandler.

Al principio cuesta introducirse en los delirios de una gente que mezcla cháchara New Age y teorías de la conspiración. Carlson sostenía que se había reencarnado, entre otros, en Jesucristo, Juana de Arco y Marilyn Monroe. Donald Trump fue su padre en una vida pasada y Robin Williams le hablaba desde el Más Allá. Apenas hay testimonios de alguien cuerdo a lo largo de los tres episodios de una hora. Dejar hablar a los miembros de la secta es la mejor manera de mostrar el grado de locura de estos seguidores del movimiento de ultraderecha QAnon, que consideraban que la pandemia de covid estaba planeada de antemano y que el 11-S, el Holocausto y la masacre de Sandy Hook eran bulos. Todos siguen hoy en internet.