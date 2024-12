'Querer', la serie de la mujer violada por su marido, triunfa en los premios Forqué

Josu García Domingo, 15 de diciembre 2024, 09:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Alauda Ruiz de Azúa fue ayer la gran triunfadora de los Premios Forqué, en el apartado de televisión. La directora cosechó tres estatuillas con su serie 'Querer' (Movistar +), un trabajo que aborda el tema del consentimiento y la dominación psicológica dentro de la pareja. 'Querer' se hizo con los galardones a la Mejor Serie de Ficción, Mejor Actor (Pedro Casablanc) y Mejor Actriz. Este último reconocimiento lo recogió la también vasca Nagore Aranburu, nacida en Azpeitia.

Los Premios Forqué celebraron ayer su 30 aniversario con una gala que uvo lugar en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid. El evento abre la temporada de cine español que culmina con los Goya, que se celebrarán en febrero en Granada. En cierta forma, los Forqué suelen anticipar lo que sucederá luego en los galardones que llevan el nombre del conocido pintor aragonés.

La serie de la vasca de 46 años consta de cuatro capítulos y habla sobre la historia de una mujer que denuncia a su marido por violación tras décadas de matrimonio. «'Querer' es la historia de Miren Torres, una mujer que no existe, aunque existen muchas mujeres como ella. Hay una cosa que hemos aprendido de esta serie y es la importancia de poder contarnos. Por eso, me gustaría dedicar el premio a todas las mujeres que sí que han podido contarse, a las que no saben si lo podrán hacer y también a todas las personas que las han acompañado y las han escuchado», dijo Ruiz de Azúa.

Por su parte, la galardonada como mejor actriz por esta producción que se emite en Movistar+ aseguró que «sabíamos que teníamos algo muy especial y 'Querer' no solo ha sido trabajo para nosotros. Esto se lo dedico a todas las Miren que tenemos alrededor. Para que dejemos de juzgarlas tanto y aprendamos a acompañarlas mejor», dijo Nagore Aramburu, al recoger la estatuilla. 'Querer' está rodada en Bilbao y en varias localizaciones más de Vizcaya.

Alauda logró el Goya a la Mejor Dirección Novel por 'Cinco Lobitos', película estrenada en 2022. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y diplomada en Dirección en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM), Alauda Ruiz de Azúa, que estudió en el colegio baracaldés de El Regato, tiene una productora con otras dos socias, Igloo Films. Ha firmado cortos premiados en festivales internacionales y rodado mucha publicidad. Tras su premiado debut dirigió por encargo de Netflix la comedia romántica 'Eres tú', con Álvaro Cervantes, Silvia Alonso y Gorka Otxoa.

La actriz Carolina Yuste

Una 'topo' en ETA

'El 47', largometraje que protagoniza el premiado Eduard Fernández se llevó el premio a la Mejor Interpretación Masculina por 'Marco', mientras que la actriz Carolina Yuste logró el premio a la Mejor Actriz por su papel de topo de la policía dentro de ETA. El film 'La Infiltrada', de Arantxa Echeverría, ha sido un éxito en taquilla.

Yuste ensalzó la película por «generar diálogo y reparar» heridas de la sociedad española. El largometraje narra la historia de la única mujer policía que se infiltró en ETA durante ocho años, en la década de 1990, y que se encargó de derrocar al comando Donosti, liderado por Sergio Polo y Kepa Etxebarría.«Ha sido una peli muy compleja, muy difícil. Había que ser muy sensibles y tener mucho amor y respeto porque como sociedad hay algo que no nos podemos permitir y es usar el dolor, la herida de la sociedad y de las víctimas como armas arrojadizas para sacar rédito en ciertos lugares. Por eso creo en el valor enorme que tiene el arte, la cultura y el cine para generar diálogo, para reparar y desde ahí poder construir la sociedad que queremos ser», reivindicó.