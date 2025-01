El término hizo fortuna a mediados de los 80. En un juego de palabras con el 'Rat Pack' que rodeaba a Frank Sinatra, el grupo de actores jóvenes que coincidió en películas como 'El club de los cinco' y 'St. Elmo, punto de encuentro' fue ... bautizado por el periodista David Blum como 'Brat Pack' o 'pandilla de mocosos'. Eran jóvenes, guapos y golfos. Emilio Estévez, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Judd Nelson, Demi Moore, Molly Ringwald, Ally Sheedy... El mote marcó para siempre sus carreras. Y no para bien.

Disponible en Movistar Plus+, 'Brats' da título a un estupendo documental dirigido y protagonizado por una de aquellas estrellas, Andrew McCarthy, quien no tiene pudor en admitir lo borracho que estaba en su época dorada. A la manera casi de un reportaje de investigación, el actor recorre el país en busca de sus antiguos compañeros, a los que hace más de 30 años que no ve. Sus destinos han sido dispares. Ally Sheedy pasó del cine comercial -'Cortocircuito', 'Juegos de guerra'- al cine independiente y la televisión; del guaperas del grupo, Rob Lowe, hace mucho que no sabemos nada; que Demi Moore es la que más lejos ha llegado se entiende solo con las imágenes de su impresionante mansión en Beverly Hills.

Catarsis, relato de amistad y psicoanálisis cinéfilo, 'Brats' humaniza a los actores con los que Hollywood descubrió que podía dirigirse a un público joven de manera adulta, gracias sobre todo al director John Hughes. El documental también puede verse como una refinada venganza de McCarthy, que trabajó con Isabel Coixet en 'Cosas que nunca te dije' y sigue estupendo a sus 62 años, al contrastar las bonitas casas de todos sus entrevistados con el pequeño apartamento en el que vive David Blum.