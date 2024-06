Las 10 mejores películas de Sidney Lumet

Boquerini . Domingo, 23 de junio 2024, 09:32 | Actualizado 10:27h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Sidney Arthur Lumet (Filadelfia, 25 de junio de 1924 - Nueva York, 9 de abril de 2011) fue director, productor y guionista con una carrera profesional de más de 50 años, Lumet, eran veteranos del teatro​ que migraron a Estados Unidos desde Polonia en 1922 dos años antes del nacimiento de Sidney y que se convirtieron en referentes del teatro yiddish en Nueva York. Su padre, actor, director, productor y escritor, había nacido y estudiado arte dramático en Varsovia​ y su madre que era bailarina, murió cuando él era un niño. Sidney debutó como actor en la radio a los cuatro años y en el escenario del Yiddish Art Theatre de Nueva York a los cinco años. En la década de 1930 también apareció en varias producciones de Broadway. Debutó en el cine con quince años, en 1947 comenzó a dirigir sus propias obras de teatro en el off-Broadway y dirigió a actores como Yul Brynner, Eli Wallach y otros miembros del Actor's Studio. Lumet hizo su debut detrás de la cámara al principio de la década de 1950 como director de televisión en la CBS. En ella destacan los 150 episodios de la serie 'Danger' (1950) y los 26 de 'You Are There' (1953).

El comienzo en el cine de Lumet fue prometedor, debutando en la dirección cinematográfica con '12 hombres sin piedad', que ya la había llevado a la televisión. Fue un director lleno de energía, y siempre supo mantener su independencia frente a los estudios. Sus películas han presentado siempre a personas que reúnen valor para desafiar al sistema, la historia del pequeño contra el sistema. En 2005 recibió el premio Oscar Honorífico por su trayectoria.

Estas son sus diez mejores películas entre las que se pueden ver en plataformas, que no son todas. Títulos como 'Eqqus', 'Buscando a Greta', 'El abogado del diablo' o 'Gloria', no están disponibles en ninguna plataforma.

10 Disponible en alquiler en Apple TV y Amazon 'Una extraña entre nosotros' (1992)

Protagonizada por Melanie Griffith, Eric Thal, John Pankow, Tracy Pollan, Lee Richardson y Mia Sara.De ascendencia judía. Lumet hace aquí una incursión en una comunidad hasidim de judíos ultraortodoxos, introduciendo en ella una intriga muy potente para mostrar el modo de vida de este colectivo, así como las dificultades que encuentra la investigadora protagonista para integrarse en el grupo sin causar sospechas.

Klausman (David Rosenbaum), un comerciante de joyas y diamantes es asesinado en su despacho, situado en el ghetto hassídico de Nueva York. Los hasidim se consideran los descendientes de una secta judía ortodoxa que apareció en tiempos de los macabeos. La detective Emily Eden (Melanie Griffith), una dura y cínica agente de policía, se encarga de la investigación y, para descubrir al asesino y ladrón, se infiltra entre los habituales del comerciante y en la cerrada comunidad judía, viéndose inmersa en un extraño conflicto de traiciones y culturas, para poder resolver el caso. A pesar de las reticencias iniciales, Emily logrará integrarse poco a poco en el grupo en donde se enamorará del hijo del rabino, mientras a la vez que comienza un viaje iniciático en el que va descubriendo una realidad bastante más compleja que la que ella creía conocer. Un mundo de leyes no escritas y poderes innombrables en el que contará con la ayuda de su nuevo amor.

Película que compitió en el Festival de Cannes, un thriller que no es más que un pretexto que utiliza para introducirse subrepticiamente en la cultura judía, analizando su pintoresco comportamiento social. En la película se adivinan ecos del 'Único testigo' (1985) de Peter Weir que protagonizara Harrison Ford, siendo aquí una mujer policía, brillantemente interpretada por Melanie Griffith, quién debe resolver un caso de asesinato en el seno de una cerrada comunidad de hasidim, y esta circunstancia es aprovechada por Lumet para mostrar al público el modo de vida de este colectivo, así como las dificultades que encuentra la investigadora para integrarse en el grupo sin causar sospechas. La película se estrenó en España el 23 de diciembre de 1992.

9 Disponible en alquiler en Rakuten TV, Amazon y Apple TV 'Supergolpe en Manhattan' (1971).

Protagonizada por Sean Connery, Martin Balsam, Dyan Cannon, Ralph Meeker, Alan King, Christopher Walken y Val Avery. Un excelente Sean Connery es el principal reclamo para esta película del subgénero de atracos perfectos rodada con la habitual eficacia y precisión que caracterizó a Sidney Lumet, en su Nueva York del alma.

Duke Anderson (Sean Connery) fue condenado a prisión por una estafa espectacular y esa década en prisión la ha empleado para planear un audaz y original robo. Su ex novia Ingrid (Dyan Cannon) es ahora la protegida de un hombre rico que la ha instalado con la opulencia en un lujoso apartamento de un suntuoso edificio de un barrio elegante de Nueva York. Todos los inquilinos de la casa son millonarios y en sus respectivos pisos poseen verdaderos tesoros en joyas y obras de arte. Anderson, con toda minuciosidad, ha estudiado todos los pormenores del atraco y ha interesado en el golpe a dos compañeros de presidio que no dudan en colaborar en el robo. Al acabar su condena, Anderson se pone en contacto con su ex novia y, con su ayuda, acaba de retocar sobre el terreno su plan. También recurre a un cabecilla del hampa para que le financie los gastos de la operación y, en una entrevista secreta, entre los vapores y calores de una popular casa de baños, recoge su aprobación, que éste, a su vez, ha obtenido de su padrino, un alto capo de la mafia. Busca, igualmente, la colaboración de un delicado decorador de interiores, experto en arte, antigüedades y joyas, que conoce perfectamente el botín a conseguir. El proyecto va ultimándose, pero Anderson y su banda no saben que están siendo observados, e incluso escuchados, por unos sofisticados equipos de cámaras de largo alcance y grabadoras a través de innumerables micrófonos, disimulados en los lugares más inverosímiles.

Una narración perfecta y muy entretenida que se apoya en una excelente banda sonora de Quincy Jones, con una puesta en escena sobria y muy efectiva. Junto a Connery cuenta con un reparto espectacular, con un excelente secundario, Martin Balsam, o un primerizo Christopher Walken. La película tuvo su estreno en España el 23 de septiembre de 1978.

8 Disponible en alquiler en Apple TV, Rakuten TV, Amazon 'Veredicto final' (1972)

Protagonizada por Paul Newman, Charlotte Rampling, Jack Warden, James Mason, Milo O'Shea, Lindsay Crouse y Edward Binns. Un drama judicial de Sidney Lumet, basado en una novela de Barry Reed, con un guion muy sólido firmado por David Mamet, basado en hechos reales: Un abogado ve la oportunidad de salvar su carrera y autoestima llevando un caso de negligencia médica a juicio en lugar de llegar a un acuerdo:

Frank Galvin (Paul Newman) es un abogado de cierta edad, y venido a menos, que pasa el tiempo bebiendo y haciendo pequeños trabajos. Un antiguo socio, Mickey Morrissey (Jack Warden), le recuerda un caso que todavía no ha concluido y en el que Galvin ya intervino: el de una negligencia médica cometida en un hospital. Galvin realiza un gran esfuerzo para trabajar de nuevo de modo profesional, y averigua que este caso podría ganarse en juicio en favor de los familiares de la víctima. A medida que prepara el caso, recibe ofertas para arreglar el asunto sin ir a juicio; pero Galvin está dispuesto a jugárselo todo, para conseguir una importante indemnización para los familiares y para rehacerse como abogado. Sin embargo, la parte contraria, dirigida por el abogado Ed Concannon (James Mason), también está decidida a ganar el caso sea como sea y está decidida a conseguirlo utilizando incluso todo tipo de medios sucios para ello hasta el punto de incluso sobornar a una ayudante suya, Laura Fischer (Charlotte Rampling). También el juez está en contra de Frank y todo finalmente dependerá del veredicto final.

Cine de juicios y de abogados, un género en si mismo en el cine de Hollywood, al que Lumet da una mirada diferente, con algún giro de guion sorpresa. La película fue nominada al Oscar a la Mejor Película, al Mejor Actor Protagonista (Paul Newman), al Mejor Actor Secundario (James Mason), al Mejor Director y al Mejor Guion Adaptado. Además cuenta con un cameo de Bruce Willis, pero hay que estar muy atento para descubrirlo. La película se estrenó en España el 17 de marzo de 1983.

7 Disponible en Prime Video 'Antes que el diablo sepa que has muerto' (2007)

Ethan Hawke y Philip Seymour Hoffman. RC

Protagonizada por Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Marisa Tomei y Albert Finney. Un thriller sobre dos hermanos con problemas económicos (interpretados por Ethan Hawke y Philip Seymour Hoffman) que deciden atracar la joyería de su padre (papel reservado a Albert Finney). Una película sobre la avaricia, la culpa, la traición y la venganza, cuyo título hace referencia a un brindis tradicional irlandés que dice: 'Ojalá estés en el cielo media hora antes que el diablo sepa que has muerto'.

Charles (Albert Finney) y Nanette Hanson (Rosemary Harris) criaron a sus hijos tradicionalmente. Andy (Philip Seymour Hoffman), el mayor, sigue enamorado de su bella esposa, Gina (Marisa Tomei), y gana muy buen sueldo en una empresa de contabilidad. Hank (Ethan Hawke), el pequeño, ama a su hija y está intentando pagarle los estudios en uno de los mejores colegios privados de la ciudad. Pero la realidad es bien diferente: Andy se ha endeudado hasta las cejas para mantener su extravagante estilo de vida y su carísima drogadicción, y aunque quiere a su esposa, el matrimonio está pasando una mala racha. La empresa en la que trabaja está siendo investigada por hacienda y dentro de poco tendrá que sentarse en el banquillo de los declarantes. Su vida se está desintegrando por momentos y está desesperado. Hank también tiene problemas económicos: se está retrasando en la manutención de su hija, bebe demasiado y está teniendo una aventura… con la mujer de su hermano. Andy concibe un plan perfecto con el que espera solucionar los problemas de ambos… o al menos los económicos: Hank atracará la joyería familiar a primera hora de la mañana en cuanto abra la tienda.

Una historia densa y apabullante a través de una narración nada lineal y vista desde distintos tiempos y posiciones, donde Lumet demuestra su pulso de buen realizador y dosifica la intensidad emocional y el suspense. Su estreno entre nosotros tuvo lugar el 22 de mayo de 2008.

6 Disponible en Filmin y en alquiler en Apple TV y Amazon 'A la mañana siguiente' (1986)

Protagonizada por Jane Fonda, Jeff Bridges, Raul Julia, Diane Salinger, Richard Foronjy y Geoffrey Scott. Un recital interpretativo de Jane Fonda y una eficaz intriga son los dos principales ganchos de este estupendo thriller de Sidney Lumet que incluye también elementos de romance, drama y humor en torno a una mediocre actriz en decadencia, que bebe para olvidar y que un día se despierta envuelta en un asesinato del que no recuerda nada y del que es la principal sospechosa.

Alex Sternbergen (Jane Fonda) despierta lentamente, para ejercer su habitual ritual de determinar quién es y cómo se encuentra en una cama desconocida. Alex llegó a ser una prometedora actriz de cine con el nombre de Viveka Van Loren como apodo artístico impuesto por los estudios, pero ahora Alex es una alcohólica de mediana edad y su carrera y su vida se están consumiendo por culpa de la bebida. En esta particular mañana, Alex se encuentra en un apartamento del barrio bajo de Los Ángeles. Está en la cama junto a un desconocido, pero su curiosidad por saber con quién ha pasado la noche se convierte en horror cuando descubre que el hombre está muerto. Un cuchillo de cocina sobresale de una de las muchas heridas que ha sufrido su cuerpo. Una noticia de la televisión y la cartera de bolsillo del muerto revelan que se trata de Bobby Marshack, un mafioso puesto recientemente en libertad tras haber estado encarcelado por una estafa urbanística en el sur de Los Ángeles.

Lumet cuida mucho la dirección de actores y Jane Fonda hace un verdadero recital interpretativo por el que logró una nominación al Oscar. A destacar, en un pequeño personaje, la aparición de Kathy Bates, antes de su consagración con 'Tomates verdes fritos'. La película se estrenó el 19 de febrero de 1987.

5 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV, Amazon y Rakuten TV 'Asesinato en el Orient Express' (1974)

Protagonizada por Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, Sean Connery, John Gielgud, Wendy Hiller, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Rachel Roberts, Richard Widmark y Michael York para una adaptación de una de las novelas más famosas de Agatha Christie, con una modélica adaptación de Sidney Lumet. Junto con 'Muerte en el Nilo», este filme es el más famoso de los dedicados al personaje de Hercules Poirot. El detective fue encarnado aquí por Albert Finney, quien logró una candidatura al Oscar como mejor actor por este papel.

Es el invierno de 1935. El detective belga Hércules Poirot (Albert Finney) ha resuelto un caso en Mesopotamia y regresa a casa en el mítico Orient Express. En el viaje, Poirot se encuentra con su amigo Bianchi (Martin Balsam), que trabaja para la Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Durante el trayecto entre Belgrado y Slavonski Brod, el tren atraviesa una tormenta de nieve en los Balcanes y finalmente queda detenido durante la noche. A la mañana siguiente es descubierto el cadáver del millonario estadounidense Samuel Edward Ratchett (Richard Widmark), que ha sido asesinado con varias puñaladas. Poirot, Bianchi, y el Dr. Constantine (George Coulouris), trabajan juntos para resolver el caso con la ayuda del francés Pierre Michel (Jean-Pierre Cassel), el encargado del coche cama. Dado que nadie ha entrado ni salido del vagón coche cama, por lo que el asesino debe estar entre sus doce ocupantes. La cosa se complica cuando Poirot descubre que todos los pasajeros tenían motivos para desear la muerte de Ratchett.

Lumet, meticuloso como era, cuidó hasta el más mínimo detalle su diseño de producción y presentó un reparto repleto de estrellas, entre las que destacan Ingrid Bergman (nominada como mejor actriz secundaria), Lauren Bacall, Jacqueline Bisset, Sean Connery, Anthony Perkins, Richard Widmark y Vanesa Redgrave. En 2017 el británico Kenneth Branagh realizó una nueva adaptación, que seguía paso a paso la de Lumet. La película se estrenó en España el 20 de diciembre de 1974.

4 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon 'Network, un mundo implacable' (1976)

Una imagen de 'Network, un mundo implacable'. RC

Protagonizada por Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall, Wesley Addy, Ned Beatty, Beatrice Straight y Arthur Burghardt. Una despiadada crítica al mundo de la televisión y a las luchas por la audiencia, tan conocida Lumet que creció en el medio. El director firma un análisis, vital y provocador, sobre el poder de la televisión, y retrata un mundo competitivo donde el éxito y los índices de audiencia imponen su dictadura. Para el caso, se centra en una cadena de televisión en donde podemos ver el auge y caída de un comentarista agresivo y violento, impulsado primero y destruido después por razones de la lucha por las audiencias.

El veterano presentador de las noticias Howard Beale (Peter Finch) de la UBS Televisión va a ser despedido en dos semanas porque su apariencia ha quedado desfasada, lo que ha mermado considerablemente los índices de su raquítica audiencia, y Howard, en plena emisión de las noticias anuncia su despido. Debido a ello, Howard sufre una violenta crisis en público durante la emisión. Irónicamente, su excitación y vociferación en tono colérico aumenta los niveles de audiencia -lo cual supone una grata sorpresa para los jefazos de UBS. Lógicamente, le vuelven a contratar y a caracterizar como 'el loco de las ondas', convirtiéndose en toda un filón de oro para los despiadados ejecutivos de producción, quienes intentan sacar partido de la imagen de locura que transmite. Pero todo cambia de nuevo cuando el presentador deja de tener éxito y hay que pensar algo rápido para recuperar los ansiados niveles de audiencia. En dos semanas tiene que abandonar la cadena, pero anuncia que antes de que llegue ese momento, se suicidará ante las cámaras pegándose un tiro. Este hecho sin precedentes provoca una gran expectación entre lo televidentes y entre los propios compañeros de Howard, que tratarán de convertir la destrucción de este hombre en un negocio muy rentable. Las alarmas se disparan, la audiencia crece imparablemente y más cuando el presentador, envalentonado y mesiánico por ese éxito, revela que durante años no ha hecho más que información mistificadora y que ahora dirá toda la verdad.

Lumet supo sacar el máximo partido de Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, excelente trío protagonista, que logró los Oscar a la Mejor Actriz (Faye Dunaway), Mejor Actor (Peter Finch), Mejor Actriz de Reparto (Beatrice Straight) y Mejor Guión, y fue nominada al Oscar en las categorías de Mejor Director, Mejor Actor (William Holden), Mejor Actor de Reparto (Ned Beatty), Mejor Montaje, Mejor Fotografía y Mejor Película. La película se estrenó en España el 16 de mayo de 1977.

3 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV '12 hombres sin piedad' (1957)

Protagonizada por Martin Balsam, John Fiedler, Lee J. Cobb, E.G. Marshall, Jack Klugman, Edward Binns, Jack Warden, Henry Fonda, Joseph Sweeney y Ed Begley. Ópera prima de Sidney Lumet, adaptación de la obra homónima para la televisión, posteriormente llevada al teatro, de Reginald Rose, un drama judicial que se apoya en unos diálogos de gran potencia y en unas prodigiosas interpretaciones. El gran protagonista es Henry Fonda, que interpreta al jurado discrepante y que también fue productor del filme, siendo quien ofreció a Sidney Lumet su debut como director de cine tras años trabajando en televisión, donde ya había llevado la obra a la pequeña pantalla..

Un jurado se reúne para debatir un juicio por homicidio que como en la mayoría de los casos penales de Estados Unidos, los doce hombres deben adoptar su decisión por unanimidad sobre un veredicto de «culpable» o «no culpable». La persona imputada es un joven acusado de asesinar a su propio padre. Al jurado se le indica además que un veredicto de culpabilidad conllevará necesariamente una sentencia de muerte. Los doce pasan a la sala del jurado, donde empiezan a familiarizarse con sus respectivas personalidades. A lo largo de sus deliberaciones, no se llaman por su propio nombre, sino por el número adjudicado. Varios de los miembros del jurado tienen diferentes razones para mantener prejuicios en contra del imputado: su raza, su origen, y la conflictiva relación entre un miembro del jurado y su propio hijo. Cada uno de los 12 miembros del jurado posee una personalidad diferente y todos parecen dispuestos a declarar culpable al reo y acabar rápidamente con las deliberaciones. Solo el jurado número 8 (Henry Fonda) alberga una duda razonable, que poco a poco provocará la reflexión en sus compañeros de jurado.

Narrada en tiempo real en el único escenario de una habitación (salvo las secuencias inicial y final) y sin ningún personaje femenino, Lumet colocó al principio la cámara por encima de los ojos, con un gran angular para dar sensación de profundidad. Conforme avanzaba el filme, las lentes se fueron cambiando con la idea de hacer parecer la sala más pequeña y la cámara además la coloca a la altura de los ojos. Al final, casi todos los planos están tomados desde un ángulo bajo y son mucho más cerrados, dando así la impresión de que los personajes se agigantan mientras la sala se reduce, creando una sensación de claustrofobia. La película fue Oso de Oro del Festival de Berlín y fue nominada al Oscar a la Mejor Película, al Mejor Director y al Mejor Guion Adaptado. La película se estrenó en España el 3 de febrero de 1958.

2 Disponible en Filmin, Movistar Plus+, y en alquiler en Amazon, Apple TV y Rakuten TV 'Tarde de perros' (1975)

Protagonizada por Al Pacino, John Cazale, Charles Durning, James Broderick, Penny Allen, Chris Sarandon, Sully Boyar, Jean Kurtz y Carol Kane. Un thriller con evidentes dosis de humor que toma como base un hecho real sobre un frustrado atraco a una sucursal bancaria de Brooklyn, llevado a cabo por unos inexpertos ladrones encarnados por Al Pacino y John Cazale, que ya habían coincidido en las dos primeras entregas de la saga de 'El Padrino'.

En uno de los días más calurosos del verano, el 22 de agosto de 1972, dos inexpertos ladrones de bancos entran en una pequeña sucursal de Brooklyn, en Manhattan, con la intención de seguir un sencillo plan de atraco. Sin embargo, un golpe aparentemente fácil se convierte en una auténtica pesadilla cuando parece que todo empieza a torcerse para estos pistoleros de pacotilla. Sonny (Al Pacino), el jefe de la banda, conoce bien los sistemas de alarma, pero pierde demasiado tiempo. Pero el robo que debería haber sido simple y rápido se complica cuando descubren que no hay mucho dinero en el banco. Antes de huir, la policía les rodea. La presencia de la policía hará que se encierren en el banco tomando a los clientes y al personal como rehenes. Su falta de experiencia hará que el robo se convierta en una trampa para los atracadores y en un circo para las cámaras de televisión en directo.

El excelente guion de Frank Pierson y la potente dirección de Lumet, que incide en la peculiar relación de los atracadores con los rehenes y en las negociaciones del cabecilla de la banda con la policía, con unos diálogos tan ingeniosos como dinámicos, fue merecedor del Oscar, así como la vitalista actuación de Al Pacino se vio recompensada con la Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival de Cine de San Sebastián. La película llegó a las pantallas españolas el 19 de abril de 1976.

1 Disponible en Filmin y Movistar Plus+, y en alquiler en Apple TV 'Serpico' (1973)

Al Pacino en 'Serpico'. RC

Protagonizada por Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe, Biff McGuire, Barbara Eda-Young, Cornelia Sharpe y Tony Roberts. Deslumbrante thriller testimonial acerca de la vida del famoso policía Frank Serpico neoyorquino, un honesto agente que no acepta dinero ni drogas, lo que lo enfrenta a sus compañeros. De la película se realizaría un telefilme basado en ésta, y una serie de televisión. Fue la película que abrió una nueva corriente dentro del cine policíaco sobre casos de corrupción policial y policías honestos que luchan contra la delincuencia dentro del cuerpo.

En febrero de 1971, el detective de policía de la ciudad de Nueva York Frank Serpico (Al Pacino) es herido gravemente. Casi once años antes, Serpico se gradúa en la Academia de Policía. Su primer destino es el Distrito 82, donde aprende que su idea romántica e idealista de lo que es la vida de un policía no pasa, en realidad, de ser una fantasía. Han colocado a Serpico en la oficina de la BCI (Bureau de Inteligencia Criminal) donde la mayoría de sus compañeros le consideran un tipo raro. Muy individualista, su uniforme preferido consiste en unos vaqueros y unas sandalias. Como no avanza en el BCI y tampoco se lleva muy bien con su superior inmediato, Serpico pide el traslado. Le mandan al Distrito 21 como patrullero. En su condición de policía de paisano, Serpico conoce a Blair (Tony Roberts), un graduado de Priceton. El policía hippie y el policía elegante se hacen amigos, aunque a Serpico le destinan al Distrito 93, Escuadrón de Policías de paisano, y a Blair le mandan, en misión especial, al Departamento de Investigación del Alcalde.

La película supuso un enorme éxito para Al Pacino, que fue nominado al Oscar, y su despegue como uno de los grandes de Hollywood. Con una excelente banda sonora de Mikis Theodorakis, la película supuso un enorme éxito para Al Pacino, que fue nominado al Oscar (también fue nominado al Oscar al Mejor Guion Adaptado), y su despegue como uno de los grandes de Hollywood.