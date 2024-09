Las 10 mejores películas de Lauren Bacall en su centenario

Boquerini . Domingo, 15 de septiembre 2024, 11:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Nació como Betty Joan Perske el 16 de septiembre de 1924 en Nueva York y, a pesar de su proverbial e insinuante elegancia, 'Betty' se crió en el seno de una de familia de clase media; sus padres (vendedor y secretaria) se divorciaron cuando ella contaba sólo cinco años. Por esas fechas ya quería ser bailarina y más tarde también, cuando iba al colegio, seguía con la misma idea. Pero después se enamoró de tal modo de la interpretación que no ahorró esfuerzos para destacar en ese campo. Estudió primero en la Academia Americana de Arte Dramático de Nueva York y luego en un Instituto que le capacitó para hacer sus primeros pinitos en los montajes del 'off Broadway'. Con diecisiete años se empleó de acomodadora (cualquier cosa, con tal de estar en el teatro) conoció entonces a Gregory Peck, que estaba empezando en Broadway y esa amistad perduró hasta la muerte del actor. Terminados los estudios y dada su espléndida figura, Lauren ejerció de modelo y hasta fue portada en una de las revistas más populares de Estados Unidos, la prestigiosa Harper's Bazaar. Y fue precisamente la esposa de Howard Hawks, que vio allí sus fotos, la que pidió a su marido que le hiciera una prueba. El resultado no fue ni fulminante, ni del todo positivo. Hawks la mandó a paseo por tener la voz demasiado atiplada y nasal. Pero ella, tozuda por naturaleza, no se dio por vencida y se pasó dos semanas recibiendo clases y haciendo ejercicios para cambiar el tono y la colocación de la voz, de tal manera que cuando volvió hizo un derroche de ese tono ronco y profundo que le caracterizó y le hizo tan peculiar… y le dieron el papel de Marie Browning, 'la flaca' en el thriller 'Tener o no tener' (1944), cobrando 125 dólares a la semana, un sueldo más que discreto para cualquiera.

En el rodaje compartió planos con Humphrey Bogart y cayendo enamorada a sus pies. El matrimonio Bacall- Bogart fue uno de los más famosos de Hollywood, y cuando disfruta ya de su personal e intransferible éxito, Bogart muere el 14 de enero de 1957 de un cáncer de garganta. Apenas doce años de matrimonio le marcaron para siempre. Bacall inicia entonces una intensa carrera cinematográfica y teatral. Pero Bacall no estaba dispuesta a ser la viuda de Hollywood, y tres años después de la muerte de Bogey se vuelva a casar, de nuevo con otro actor mucho más mayor que ella, Jason Robards, de quien se divorciaría nueve años después, pero con quién siguió manteniendo amistad hasta el fallecimiento del actor. Bacall siguió trabajando hasta poco antes de su muerte, incluso rodó una película española, 'El celo', de Antonio Aloy. Su muerte se produjo a causa de un derrame cerebral en su casa de Nueva York, el 12 de agosto de 2014, 24 horas después de la de otro grande de Hollywood, Robin Williams.

Estas son sus diez películas más destacadas, entre las que se encuentran en plataformas, que aunque parezca imposible, no están todas.

10 xxxxx Disponible en Filmin 'Dogville' (Lars Von Trier, 2003)

Protagonizada por Nicolr Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall, Stellan Skarsgård, James Caan, Ben Gazzara, Harriet Andersson, Jean-Marc Barr, Patricia Clarkson y Chloë Sevigny. Pese a la fama de conflictivo del danés Lars Von Trier, Lauren Bacall no dudó ni un segundo en acepar la propuesta que le hizo este 'enfant terrible' del cine europeo. Rodada en Dinamarca pero ambientada en Estados Unidos, cuenta con una genial puesta en escena, a lo Bertold Brech, para narrar una crítica artística, experimental y apocalíptica de los valores considerados valores norteamericanos.

Grace (Nicole Kidman) llega al remoto pueblo de Dogville huyendo de una banda de gángsters. Persuadidos por las palabras de Tom (Paul Bettany), que se ha erigido en portavoz de la comunidad, los vecinos deciden ocultarla. Grace, a cambio, trabaja para ellos. Sin embargo, cuando Dogville sea sometido a una intensa vigilancia policial para dar con la fugitiva, sus habitantes exigirán a Grace otros servicios que les compensen del peligro que corren al darle cobijo. Grace aprenderá, de un modo brutal, que en ese pueblo la bondad es algo muy relativo. Pero Grace tiene un secreto, un secreto terrible, y Dogville quizá se arrepienta de haber enseñado los dientes...

Con Lauren Bacall dando vida a 'mamá' Ginger, la película pasó por el Festival de Cannes, certamen que siempre ha acogido con los brazos abiertos a Von Trier, en los Premios del Cine Europeo se premió a la Mejor Dirección y a la Mejor Fotografía y fue nominada al Goya a Mejor Película Europea. Su estreno en España fue el 7 de noviembre de 2003.

9 xxx Disponible en alquiler en Apple y Amazon 'Asesinato en el Oriert Express' (Sidney Lumet, 1974).

Protagonizada por Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, Sean Connery, John Gielgud, Wendy Hiller, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Rachel Roberts, Richard Widmark y Michael York. Toda una constelación actores para esta excelente adaptación de la novela homónima de Agatha Christie, con Bacall como una de las sospechosas de un crimen cometido en el famoso y lujoso tren transcontinental.

Tras resolver un caso, el famoso detective belga Hércules Poirot (Albert Finney) decide volver a casa a bordo del lujoso tren Orient Express. Una noche, el tren queda atascado en la nieve y el señor Ratchett (Richard Widmark), un hosco millonario americano, muere apuñalado. Nadie ha entrado ni salido del vagón coche cama, por lo que el asesino debe estar entre sus doce ocupantes. La cosa se complica cuando Poirot descubre que todos los pasajeros tenían motivos para desear la muerte de Ratchett.

Una película en la que se cuidó hasta el más mínimo detalle de su diseño de producción, logrando el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria (Ingrid Bergman), y fue nominada al Oscar al Mejor Actor Protagonista (Albert Finney), al Mejor Guion, a la Mejor Fotografía, al Mejor Diseño de Vestuario y a la Mejor Música. Se estrenó en España el 2o de diciembre de 1974.

8 Disponible en Alquiler en Amazon 'Mi desconfiada esposa' (Vincente Minnelli, 1957).

Lauren Bacall en 'Mi desconfiada esposa'. RC

Protagonizada por Gregory Peck, Lauren Bacall, Dolores Gray, Sam Levene, Tom Helmore, Mickey Shaughnessy, Jesse White y Chuck Connors. Una chispeante comedia romántica de Vincente Minnelli, un director que supo elevar el género a arte, sobre la guerra de sexos donde la química entre Lauren Bacall y Gregory Peck, amigos desde antes que ella triunfase como actriz, echa chispas.

En Beverly Hills, California, cubriendo un torneo de golf, el periodista deportivo neoyorquino llamado Mike Hagen (Gregory Peck) elige correctamente al golfista ganador en el grupo de apuestas de los periodistas. Con los 1200 dólares que ganó con la apuesta, Mike comienza a comprar bebidas. A la mañana siguiente se despierta sin recordar la noche anterior. Con resaca y creyendo que no pudo presentar su historia, Mike se sienta junto a la piscina del hotel tomando café cuando una mujer desconocida, Marilla Brown (Lauren Bacall), se le acerca. Mike, a través de una serie de malentendidos, asume que ella es una prostituta. Cuando Marilla comienza a corregirlo acaloradamente, recibe una llamada de su editor diciéndole que había recibido la historia de Mike, pero que un promotor de boxeo corrupto estaba amenazando a Mike. Al finalizar la llamada, Mike regresa con Marilla, quien le explica que ella lo había ayudado a escribir su historia. Esto comienza un romance de ocho días que termina en matrimonio. Sólo en el vuelo de regreso a Nueva York Mike comienza a descubrir que Marilla había ocultado los detalles de su trabajo, riqueza y conexiones familiares para conquistar a Mike. Esto rápidamente provoca una fricción. Mike es un entusiasta del póquer que tiene amigos de clase trabajadora. Marilla diseña ropa para una amplia gama de personalidades artísticas. Sus amigos chocan frontalmente un miércoles por la noche cuando el club de póquer de él y la sociedad de drama de ella se reúnen en el departamento de Marilla. Esta comienza a sospechar de Mike después de encontrar una fotografía de Lori Shannon (Dolores Gray), la exnovia de Mike. Mike intenta ocultar su relación anterior, pero fracasa estrepitosamente. Para complicar aún más las cosas, está la continua serie de revelaciones de Mike sobre las actividades del corrupto promotor de boxeo Martin Daylor (Edward Platt). La vida de Mike está en peligro, pero también se lo oculta a su esposa. El resultado será una serie de malentendidos y percances de todo tipo.

Según su autobiografía, Bacall aceptó el papel (que originalmente estaba destinado a Grace Kelly) como una forma de distraerse de su situación hogareña, con Boggie ya en sus últimas semanas de vida, y que deseaba desesperadamente el papel, incluso aceptando un salario menor. Dijo que Kelly consideraba que el papel había sido escrito para ella y que nunca perdonó a Bacall, quien agregó en alusión al matrimonio de Kelly con Raniero III de Mónaco: 'Ella consiguió el príncipe, yo obtuve el papel'. La película obtuvo el Oscar al mejor guion, un esquema argumental que posteriormente al filme fue copiado hasta la saciedad sin lograr nunca quedar a su altura. El estreno español tuvo lugar el 12 de febrero de 1959.

7 Disponible en alquiler en Apple TV hy Amazon TV 'La senda tenebrosa' (Delmer Daves, 1947).

Protagonizada por Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Bruce Bennett, Agnes Moorehead, Tom DAndrea, Clifton Young y Douglas Kennedy. La genial química entre Humphrey Bogart y Lauren Bacall vuelve a funcionar perfectamente en un thriller mítico del cine norteamericano de los años 40, que ofrece un eficaz uso de la cámara subjetiva durante los primeros 30 minutos como audacia de la época.

Vincent Perry (Humphrey Bogart), un hombre que ha sido encarcelado injustamente por el supuesto asesinato de su mujer, escapa de prisión y decide demostrar su inocencia. Irene Janson (Lauren Bacall), una atractiva y desconocida mujer le presta ayuda, porque su padre también fue víctima de una injusticia y murió en presidio por una falsa acusación. El cerco policial se va cerrando en torno al evadido, pero Vincent logra la colaboración de un turbio médico que le practica una operación de cirugía plástica que cambia totalmente su fisonomía. Finalmente se pose en contacto con un viejo amigo llamado George (Rory Mallison), que le ofrece un refugio en su casa. Cuando regresa a la casa con su nueva cara, se encuentra solo el cadáver de su amigo, En su visita ha ido dejando huellas por doquier, de modo que le impután un segundo asesinato.

El guion lo firma el propio Delmer Daves, un director todo terreno del Hollywood clásico basado en la novela «Dark Passage», de Davis Coodis. La película, famosa por sus primeros 30 minutos, en donde el personaje de Vincent Perry narra su propia historia sin que nunca se vea su rostro antes de la operación que le cambia la cara, ha hecho historia. En España se estrenó el 10 de enero de 1949.

6 Disponible en alquiler en Apple TV y Amazon TV 'Harper, investigador privado' (Jack Smight, 1966)

Protagonizada por Paul Newman, Lauren Bacall, Julie Harris, Arthur Hill, Janet Leigh, Pamela Tiffin, Robert Wagner y Shelley Winters. Un homenaje a la serie negra más clásica de las décadas de los 30 y los 40, basada en una novela de Ross MacDonald donde el director Jack Smight, añade además unas gotas de excepticismo, acorde con la época. Fue una película que propició un relanzamiento del género.

Un investigador privado llamado Lew Harper (Paul Newman) es contratado por una dama muy rica llamada Elaine Sampson (Lauren Bacall) para que investigue la desaparición de su esposo Ralph, aunque aparentemente no parece mostrar gran interés en ello. En la hacienda de los millonarios Sampson, el detective conoce a Miranda (Pamela Tiffin), la hija adoptiva del matrimonio, y Alan (Robert Wagner), piloto privado de la familia, de cuyo avión desapareció misteriosamente el millonario. Siguiendo sus pesquisas, Harper conoce a una actriz alcohólica y a su marido, que introducen trabajadores clandestinos en Estados Unidos, y una cantante de cabaret llamada Betty (Julie Harris), adicta a las drogas, que dice no saber nada, pero cuyo contacto le reporta a Harper una paliza de un matón, de cuyas manos es salvado por el piloto Alan. En medio de una gran confusión, se recibe el aviso de que se han de pagar quinientos mil dólares por el rescate de Sampson.

A destacar el espléndido reparto en estado de gracia, con un Paul Newman como el desencantado detective protagonista, muy bien arropado por Lauren Bacall, junto a Julie Harris, Janet Leight o Shelley Winters, entre otros excelentes intérpretes. Nueve años después, el filme tuvo una tardía secuela, 'Con el agua al cuello', dirigida por Stuart Rosemberg, de nuevo con Newman como gran protagonista. La película se estrenó en España el 17 de enero de 1966.

5 Disponible en Movistar plus+ 'Como casarse con un milonario' (Jean Negulesco, 1953)

Las protagonistas de 'Cómo casarse con un millonario'. RC

Protagonizada por Betty Grable, Marilyn Monroe, Lauren Bacall, David Wayne, Rory Calhoun, Cameron Mitchell, Alexander D'Arcy y William Powell. Una de las más famosas películas de Marilyn Monroe. El éxito cosechado por Los caballeros las prefieren rubias animó a los directivos de la Fox a repetir la fórmula emparejando esta vez a Marilyn Monroe con la elegante Lauren Bacall y con la más vulgar Betty Grable. En esta comedia de Jean Negulesco, escrita a partir de un éxito de los escenarios de Broadway, tres bellas modelos pretenden asegurarse el futuro conquistando a un millonario, por lo que se ven obligadas a elevar su nivel de vida.

Tres chicas jóvenes que trabajan como modelos en Nueva York, Pola (Marilyn Monroe), Loco (Betty Grable) y Schatze Page (Lauren Bacall), unen sus recursos para alquilar un lujoso ático con un único objetivo: utilizar sus encantos para cazar a tres millonarios con los que casarse y llevar una vida de lujo y felicidad. Los distintos caracteres de las chicas, decidido el de Schatze, sumiso el de Loco e ingenuo el de Pola, provocarán las más disparatadas situaciones. Por falta de dinero, Loco, que ha salido de compras, permite que el joven Tom Broockman (Cameron Mitchell) pague sus adquisiciones. Schatze, que para atender los gastos más urgentes va vendiendo el mobiliario del piso, se entera de que Tom es un mozo de gasolinera. Por fin un día, Loco consigue que sean invitadas a una reunión nocturna de millonarios. Allí cada una consigue una pareja. La de Loco la invita a pasar un fin de semana en las montañas de Maine. Una vez allí descubre que está casado pero, al quedarse incomunicados, Loco se dedica al esquí, que practica con el guardabosques Eben (Rory Calhoun). La pareja de Schatze se considera demasiado viejo para ella pero, antes de abandonar Nueva York, compra el mobiliario que la joven tuvo que vender. Pola queda con su pareja en Atlantic City pero, a causa de su miopía, toma otro avión y conoce al dueño del piso que tienen alquilado, que se encuentra en una situación apurada por unas cuestiones tributarias. Schatze acepta salir con el obstinado Tom Broockman, pero sigue decidida a casarse con un millonario. Cuando lo va a conseguir, Loco llega con su esposo el guardabosques y Pola con el arruinado dueño del piso. Schatze reflexiona y decide casarse con Broockman, que resulta ser finalmente un millonario.

La química entre las tres actrices funcionó, gracias en parte al buen clima que existió en el plató a lo largo de todo el proceso de rodaje, contradiciendo los comentarios que auguraban chispas entre Betty Grable y Marilyn Monroe. Los ingeniosos diálogos escritos contribuyeron igualmente al éxito de una función en la que la Monroe revisitó el arquetipo de rubia ingenua y miope. La película se estrenó en España el 23 de agosto de 1954.

4 Disponible en alquiler en Apple TV. 'Cayo largo' (John Huston, 1948)

Protagonizada por Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Claire Trevor, Edward G. Robinson, Lionel Barrymore y Thomas Gomez. La cuarta película que Lauren Bacall compartió con Humphrey Bogart, de nuevo con una compenetración y químicas perfectas. Un thriller claustrofóbico a la vez que una extraordinaria película de actores, en la que un hombre visita el hotel de la familia de su compañero de guerra y se encuentra con un gánster dirigiendo las cosas. Cuando se acerca un huracán, los dos acaban enfrentándose.

El veterano del ejército estadounidense Frank McCloud (Humphrey Bogart) llega al Hotel Largo en Key Largo, Florida, para visitar a la familia de George Temple, un amigo que sirvió bajo su mando y murió varios años antes en la campaña italiana en la Segunda Guerra Mundial. Se reúne con la viuda y padre su amigo, Nora Temple (Lauren Bacall) y su suegro James (Lionel Barrymore), propietario del hotel. Como la temporada de vacaciones de invierno ha terminado y se acerca un huracán, el hotel solo tiene seis huéspedes: el elegante Toots (Harry Lewis), el grosero Curly (Thomas Gomez), el impasible Ralph (William Haade), el sirviente Angel (Dan Deymout), la atractiva pero envejecida alcohólica Gaye Dawn (Claire Trevor), y un sexto hombre que permanece recluido en su habitación. Los visitantes afirman estar en los Cayos de Florida para pescar. Frank les cuenta a Nora y James sobre el heroísmo de George bajo fuego y comparte algunos pequeños y preciados detalles de los que George había hablado. Nora y su suegro parecen estar encantados con Frank, afirmando que George lo mencionaba con frecuencia en sus cartas. Mientras preparan el hotel para el huracán, los tres son interrumpidos por el sheriff Ben Wade (Monte Blues) y su ayudante Sawyer (John Rodney). Están buscando a los hermanos Osceola, Jay (Jay Silverheels) y Tom (William Haade), un par de indios americanos fugitivos. Poco después de que la policía se vaya, los seminolas locales buscan refugio del huracán en el hotel, entre ellos los hermanos Osceola. A medida que se acerca la tormenta, Curly, Ralph, Angel y Toots sacan armas y toman a los Temple y Frank como rehenes.

Una de las grandes obras maestras de John Huston, de nuevo mostrando a perdedores, con un guion perfecto, coestrito entre Huston y Richard Brooks a partir de una obra de Maxwell Anderson en la que Claire Trevor logró el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por su interpretación de alcohólica. La película se estrenó en España el 31 de octubre de 1949.

3 Disponible en Filmin y Prime Video 'Escrito sobre el viento' (Douglas Sirk, 1957)

Protagonizada por Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack, Dorothy Malone, Robert Keith, Grant Williams, Robert J. Wilke y Edward Platt. Uno de los grandes melodramas de Douglas Sirk que alcanza la categoría de obra maestra. Tomando como pretexto una clásica historia triangular, propone una lúcida reflexión sobre la decadencia de la sociedad norteamericana sustentada en la frustración sexual y el éxito personal. El director se mueve con gran acierto entre los sentimientos y la plástica visual, logrando además unas inolvidables interpretaciones de todo el elenco artístico.

Kyle Hadley (Robert Stack), miembro de una poderosa familia de industriales, tiene un gran amigo y colaborador llamado Mitch Wayne (Rock Hudson). Un día el amigo Mitch le presenta a una joven llamada Lucy (Lauren Bacall). Entre Kyle y Lucy surge un sentimiento de simpatía que poco después se ha convertido en amor. Mitch no acepta en principio la situación, pero acaba por aceptarla y conformarse con su suerte, mientras que Lucy y Kyle preparan la boda, la celebran y se marchan de luna de miel. A su regreso se instalan en la mansión de los Hadley, donde Marylee Hadley (Dorothy Malone), la hermana de Kyle, les hace la vida imposible. Es una alcohólica que pretende casarse con Mitch, y como éste la rechaza, envenena la vida de su hermano haciéndole creer que su esposa y su amigo se entienden. Para agravar la situación, los médicos diagnostican que Lucy no puede tener hijos, con lo que Kyle vuelve a la bebida. En esta circunstancia, Lucy queda embarazada, pero Kyle se niega a aceptar una paternidad de la que duda, acusando a Mitch y a Lucy de adulterio. Kyle golpea a Lucy hasta dejarla inconsciente, por lo que pierde a su hijo, y Kyle se va de casa para regresar con un revolver dispuesto a matar a Mitch.

Un exquisito melodrama con unas cuantas cargas de profundidad contra el 'american way of life', con unos flash back colocados de forma inteligente y hábil por Douglas Sirk. Dorothy Malone logró el Oscar como Mejor Actriz Secundaria, dando vida a la pasional y desequilibrada Marylee Hadley. El estreno en España tuvo lugar el 15 de enero de 1960.

2 Disponible en alquiler en Amazon 'Tener y no tener' (Howard Hawks, 1944)

Humphrey Bogart y Lauren Bacall en 'Tener o no tener'. RC

Protagonizada por Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Walter Brennan, Dolores Moran, Hoagy Carmichael y Sheldon Leonard. Una obra maestra resultado de la suma de una serie de elementos antológicos: Una vibrante dirección de Howard Hawks, unas estupendas interpretaciones de Humphrey Bogart, Lauren Bacall y Walter Brennan, y un excelente guion que adapta la novela de Ernst Hemingway, que firman Jules Furthman y William Faulkner, que mezcla aventura, comedia romántica, ironía y humor. El filme surgió de la amistad entre Hemingway y Hawks. El escritor se negaba a ir a Hollywood y el director le provocó un día en que ambos pescaban juntos para que aceptase llevar al cine su libro. Fue la primera película que hicieron juntos Lauren Bacall y Humphrey Bogart y en la que surgió un flechazo que queda más que patente en las imágenes.

La caribeña isla de la Martinica está bajo el gobierno de la Francia ocupada. Harry Morgan (Humphrey Bogart), un cínico expatriado americano, junto a su amigo y socio Eddie (Walter Brennan) se gana la vida en la isla alquilando su barco de recreo a cualquiera que pague por ello, fundamentalmente a ricos turistas que desean una jornada de pesca en alta mar, mientras esperan que un buque mercante disponible los contrate, pero la situación derivada de la guerra en Europa hace que el negocio no prospere. A pesar de intentar permanecer neutral, su materialismo y su ética entablarán una dura lucha cuando debe prestar su ayuda a unos miembros de la resistencia que huyen del gobierno francés controlado por los nazis y necesitan su barco para salir de la isla. A la vez se enamora de Marie Browning (Lauren Bacall), una cantante de cabaret sin dinero para salir de la isla mientras que Eddie es víctima de un encuentro con un grupo de nazis.

Lauren Bacall estaba aterrorizada en el set de su primera película. Afortunadamente, Humphrey Bogart pudo tranquilizarla con humor y consejos de actuación. Bacall tuvo temblores de nervios en sus primeras escenas y rápidamente aprendió que mantener la barbilla baja y los ojos en alto evitaba que le temblara la cabeza. Se convirtió en una apariencia sensual característica. El enamoramente entre Bogart y Bacall es perfectamente perceptible en toda la película, mostrando una relación en combustión. La película se puede interpretar como una réplica a 'Casablanca mucho más intrascendente, ya que hay también exotismo y el protagonista es un americano, ahora en Martinica, que también está rodeado entre partidarios del mariscal Petain y de la Francia libre. La película estuvo prohibida en España, donde no se pudo ver hasta el 26 de mayo de 1970, a través de un ciclo que TVE dedicó a Humphrey Bogart.

1 Disponible en Movistar plus+, y en alquiler en Apple TV y Amazon 'El sueño eterno' (Howard Hawks, 1946)

Protagonizada por Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Charles Waldron, Martha Wickers, John Ridgely, Dorothy Malone y Peggy Krudsen. La novela homónima de Raymond Chandler es origen de este clásico, obra maestra del cine negro, escrito por el famoso novelista William Faulkner y los hábiles guionistas Leigh Brackett y Jules Furthman, dirigido y producido con su habitual eficacia por Howard Hawks y protagonizado por los recién casados Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Destacan las relaciones del personaje protagonista, el mítico Philip Marlowe, con las muchas mujeres que lo rodean y los eficaces y divertidos diálogos, frente a una historia demasiado complicada y apoyada en la palabra. La complejidad de la trama da lugar a un famoso intercambio de telegramas entre Hawks y Chandler sobre la autoría de uno de los asesinatos que jalonan la historia, queda sin aclarar, lo que no quita ninguna maestría cinematográfica a la película.

En Hollywood, el rico, viudo y viejo general Sternwood (Charles Waldron) contrata al detective privado Philip Marlowe (Humphrey Bogart) al que le encarga que investigue la desaparición de uno de sus hombres de confianza y que descubra quién chantajea, con fotos comprometedoras, a su hija menor, Carmen Sternwood (Martha Wickers). El asunto se complica cuando la hija mayor, Vivian Sternwood (Lauren Bacall), soberbia e imperiosa, mal educada e provocativa, que también se mueve en círculos poco recomendables y ha tenido varios matrimonios, descubre que su hermana ha matado a uno de sus chantajistas. Marlowe descubre a Carmen Sternwood en la casa de un hombre que según dice, se dedica al negocio de libros raros, drogada y vestida únicamente con un kimono chino tras someterse a una sesión de fotos para los clientes del dueño de la casa. Vivian trata de ayudar a su hermana y se enamora de Marlowe, que logra detener al malvado Eddie Mars (John Ridgely), que está detrás del asunto.

Aunque los guionistas no son totalmente fieles al libro, alterando el desenlace, si que lo son al espíritu del autor. Humphrey Bogart inmortaliza la figura del mítico y romántico detective Philip Marlowe, de la misma manera que poco antes lo había hecho también con el Sam Spade de Dashiell Hammett. A su lado Lauren Bacall, de la que se había enamorado durante el rodaje de 'Tener y no tener' y con la que se casó un mes después de finalizar esta película. Si bien el argumento es tan complejo como suele ser habitual en Chandler, las interpretaciones, los diálogos y la dirección artística resultan ejemplares. A reseñar que una vez finalizado el rodaje, la película tardó dos años en estrenarse debido a que se siguió trabajando en el montaje hasta que la Warner Bros estuvo conforme con el resultado. Una película imprescindible. En España no se pudo ver hasta el 4 de abril de 1972 a través del ciclo dedicado a Humphrey Bogart que le dedicó TVE.