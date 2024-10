Joyas de las plataformas: Solo frente a todos

Boquerini . Lunes, 7 de octubre 2024, 16:03 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

He aquí dos películas que muestran la soledad de un individuo frente a la colectividad que, aunque primera vista no lo parecen, una en el lejano oeste, la otra en un futuro en una de las lunas de Júpiter, tienen mucho que ver: la mítica 'Solo ante el peligro' y la futurista 'Atmosfera Cero'.

1 Disponible en Filmin 'Solo ante el peligro' (Fred Zinnemann, 1952)

Protagonizada por Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges. Katy Jurado, Otto Kruger, Lon Chaney Jr. y Harry Morgan. Una película que fue todo un mito en la España de los 50 y 60. Un famoso western intelectual que fue una respuesta del productor independiente Stanley Kramer y del director Fred Zinnemann contra el Comité de Actividades Antiamericanas. Zinnemann juega con el tiempo real y el cinematográfico (los decorados están llenos de relojes). Gary Cooper (que ganó el Oscar) se convierte una vez más en el héroe por antonomasia, un hombre solo frente a los bandidos, con el resto de personas escondidas por miedo, sin prestarle ayuda. Grace Kelly tiene aquí un personaje más secundario, pero igualmente interesante al ser una persona que al principio reprocha a su marido que cumpla con su deber aunque después le ayuda activamente.

Wll Kane (Gary Cooper), sheriff del pueblo de Hadleyville, deja su cargo para casarse con la joven Amy (Grace Kelly) y salir en viaje de luna de miel. Sin embargo, antes de partir, se entera que en el tren de las 12 va a llegar al lugar un bandillo llamado Frank Miller (Ian MacDonald), que tras haber pasado una larga temporada en la cárcel, vuelve en busca de venganza, pues fue Kane quién le envió entre rejas. En la estación esperan a Miller a sus tres compinches. Tanto Amy como el resto de autoridades del pueblo animan a Kane a que se vaya, pero él siente la obligación de que debe quedarse. Pide ayuda a vecinos y amigos, pero todos le abandonan, incluso su mujer, que piensan que es un asunto que no les compete. Completamente solo y, con el resto del pueblo escondido en sus casas, Will Kane se prepara para enfrentarse, completamente solo a los bandidos. Aunque parece que no tiene la menor posibilidad, Kane logra ir eliminando, uno a uno a todos los bandidos. Cuando todo ha terminado, el resto del pueblo sale de sus escondites pata felicitarle, pero Will Kane arroja su estrella de sheriff sobre el barro y abandona el lugar en compañía de su mujer.

'Solo ante el peligro' supuso que, por primera vez en una película, la acción iba acompañada de una balada, 'Do Not Forsake Me, Oh My Darling', de Dimitri Tiomkin, que cantada por Tex Ritter dio la vuelta al mundo. Gary Cooper se convirtió en el héroe por antonomasia, un sheriff que se enfrenta a una banda de forajidos y a la cobardía de todo un pueblo. Ademas del Oscar a Gary Cooper como mejor actor protagonista, la película logró también los de Mejor Montaje, Mejor Música y Mejor Canción ('Do Not Forsake Me, Oh My Darlin'), y quedó nominada al Oscar a la Mejor Película, a la Mejor Dirección y al Mejor Guion. La película se estrenó en España el 2 de marzo de 1953.

2 Disponible en alquiler en Prime Video 'Atmósfera cero' (Peter Hyams, 1981)

Ampliar Imagen de 'Atmósfera cero'. RC

Protagonizada por Sean Connery, Peter Boyle, Frances Sternhagen, James Sikking, Kika Markham y Clarke Peters. El escritor y director Peter Hyams ('Capricornio Uno', '2010, odisea dos', 'Más fuerte que el odio', 'Timecop, policía en el tiempo'...) se inspiró en 'Solo ante le peligro' (1952), para la realización de esta historia de ciencia ficción. El resultado es una película del oeste que se desarrolla en un futuro, en un poblado minero de uno de los satélites de Júpiter. Una excelente película de ciencia ficción que, con el paso de los años, no ha perdido ninguno de sus atractivos.

William T. O'Neil (Sean Connery) es destinado al satélite Io, una de las numerosas lunas del planeta Júpiter, como nuevo Marshall. Su trabajo consistirá en mantener el orden en la colonia minera Com-Am 27, un infierno producto de las nuevas tecnologías controlado por una gran compañía. Allí, O'Neil deberá aclarar las misteriosas muertes de algunos mineros. Según parece, han muerto debido al efecto secundario de una droga, que aumenta su capacidad de trabajo y, pasado un límite, les lleva al suicidio. Con la ayuda de la doctora Lazarus (Frances Sternhagen), O'Neil descubre que los mineros están ingiriendo un extraño componente que, además de incrementar poderosamente su capacidad de trabajo, tiene consecuencias nefastas en sus cerebros. También, descubre que la compañía que explota la colonia es la responsable del suministro, ya que, con ello, pretenden extraer más material. Estos descubrimientos, llevan a O'Neil a enfrentarse con el jefe de la colonia, Seppard (Peter Boyle), quien le aconseja, por si bien, que abandone la investigación. Como O'Neil insiste en su empeño de seguir adelante y sacar a la luz los trapos sucios, Seppard pide a la compañía que envíe ayuda para eliminarle. La colonia es pequeña y pronto todos se enteran de que están de camino varios asesinos. O'Neil, en inferioridad de condiciones frente a sus adversarios, solicita ayuda a los mineros, pero todos le dan la espalda. Sólo la doctora Lazarus estará a su lado.

Peter Hyams nos muestra un terrible mundo futuro dominado por las grandes compañías. La deshumanización queda intensamente retratada a través de los ambientes creados por el diseñador de producción Phillip Harrison y el mago de los efectos especiales John Stears. Aquí el héroe solitario enfrentado a todos es un excelente Sean Connery. La película obtuvo el Oscar al Mejor Sonido. El estreno en España tuvo lugar el 5 de octubre de 1981.