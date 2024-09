Joyas de las plataformas: ángeles muy humanos

Boquerini . Martes, 17 de septiembre 2024, 19:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El cine ha tratado poco el mundo angélico. Entre la fantasía, la ciencia ficción y el romance, nos ha presentado a algunos de estos seres inmateriales, siempre en relación con los humanos. He aquí tres joyas que traspasan una trama al uso para mostrarnos otra cosa. Dos son del alemán Wim Wenders, uno de los cineastas más innovadores actuales, 'Cielo sobre Berlín', y su remake - secuela, 'Tan lejos, tan cerca', y la tercera el remake estadounidense de 'Cielo sobre Berlín', dirigido por Brad Silberling, con Nicolas Cage y Meg Ryan, titulado 'City of Angels'.

1 Disponible en Movistar Plus+, Primer Video y Acontra+, y en alquiler en Acontra+ y Apple TV 'Cielo sobre Berlín' (Wim Wenders, 1987)

Protagonizada por Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander, Curt Bois, Peter Falk y Hans-Martin Stier. Un drama triste y fantástico, que combina blanco y negro y color, sobre dos ángeles que sobrevuelan el Berlín de los 80, ciudad dividida por el muro que separaba Este y Oeste. Estos ángeles sólo son visibles para los niños y los hombres de corazón puro. Testigos impotentes que no pueden cambiar el curso de los acontecimientos, sienten una gran compasión por los seres humanos.

Dos ángeles guardianes, Damiel (Bruno Ganz) y Cassiel (Otto Sander) sobrevuelan el Berlín de los 80, ciudad dividida por el muro . Están allí desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sin poder cambiar el curso de las cosas, llenos de compasión e impotencia. Son invisibles, aunque no para los niños y para los simples de corazón. Son testigos de la historia y de las acontecimientos de la ciudad y sus humanos, hasta que uno de ellos, Damiel decidido a sentir las sensaciones y sentimientos de los mortales, se enamora y sacrifica su inmortalidad por una joven y hermosa trapecista llamada Marion (Solveig Dommartin) que acaba de perder su trabajo en un circo.

Un clásico del cine independiente, una metáfora de tono poético situada en la Alemania de la guerra fría. Además de ser una declaración de amor por la humanidad, la película supone un enfrentamiento con la realidad de la República Federal de Alemania de los años 1980 y con la historia de Alemania, en la que Peter Falk se interpreta a si mismo como un actor recordado por haber encarnado al Teniente Colombo, que está rodando una película sobre el Berlín de 1945. Bruno Ganz y Otto Sander son los dos ángeles que contemplan Berlín desde las alturas de edificios o torres, a la vez que se mezclan con humanos sin que estos adviertan sus presencias. La película obtuvo el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes. Su estreno en España tuvo lugar el 15 de enero de 1988.

2 Disponible en Movistar Plus+ y Acontra+ '¡Tan lejos, tan cerca!' (Wim Wenders, 1993)

Imagen de '¡Tan lejos, tan cerca!'. RC

Protagonizada por Otto Sander, Peter Falk, Horst Buchholz, Nastassja Kinski, Heinz Rühmann, Bruno Ganz y Solveig Dommartin. Win Wenders firma un remake-secuela de su gran éxito 'Cielo sobre Berlín' (1987), en la que dos ángeles de la guarda vuelan sobre Berlín. Son invisibles y están llenos de benevolencia, pero no pueden intervenir en la vida de los hombres. Entonces,, uno de ellos se convierte en un ser humano para saber cómo sienten y perciben el mundo los humanos...

Cassiel (Otto Sander) es el ángel de las lágrimas que observa las vidas de la gente en la recientemente unificada ciudad de Berlín junto a Raphaella (Nastassja Kinski), pero no pueden intervenir en ellas. Damiel (Bruno Ganz), antiguo compañero de Cassiel que renunció a la vida eterna y optó por convertirse en humano en la primera película para saber cómo sienten y perciben el mundo las personas, ahora vive felizmente como chef de una pizzería junto a la mujer que amaba y con la que se casó, Marion (Solveig Dommartin). Cassiel viola la prohibición de intervenir en las vidas humanas al salvar a una niña que cae del balcón de un bloque de apartamentos, y como consecuencia se convierte en humano.

Con el expresidente ruso Mikhail Gorbachev en un pequeño papel en donde se interpreta a si mismo, Wenders vuelve a utilizar el blanco y negro para mostrar un Berlín que ya no tiene nada que ver con el de su anterior película, aunque lo que más le interesa al director es ese microcosmos que forman los humanos observados con cariño y condescendencia, desde las alturas, por los ángeles protagonistas, La película logró el Gra Premio del Jurado del Festival de Cannes. Su estreno en España tuvo lugar el 22 de abril de 1994.

3 Disponible en Movistar Plus+ y Max. Y en alquiler en Apple TV y Amazon TV. 'City of Angels' (Brad Silberling, 1998)

Imagen de 'City of Angels'. RC

Protagonizada por Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz, Colm Feore, Robin Bartlett y Joanna Merlin. Un remake muy libre de 'Cielo sobre Berlín', de Wim Wenders: con un ángel en la Tierra, una médico incapaz de creer, un paciente con un secreto y una historia de amor hecha en los cielos. Dirige Brad Silberling ('Casper') apostando sobre todo por el aspecto más romántico de la historia.

En Los Ángeles, California, Seth (Nicolas Cage) es uno de los muchos ángeles que vigilan a los humanos y los protegen de forma invisible. La principal responsabilidad de Seth es aparecer ante aquellos que están cerca de la muerte y guiarlos a la próxima vida. Durante esta tarea, Seth y uno de sus compañeros ángeles, Cassiel (Andre Braugher), disfrutan preguntando a la gente cuál fue su cosa favorita en la vida. A pesar de estos encuentros diarios, tienen problemas para comprender a los seres humanos y sus costumbres, ya que los ángeles carecen de sentidos humanos. Mientras espera para escoltar al otro mundo a un hombre que se somete a una cirugía cardíaca, Seth está impresionado por los vigorosos esfuerzos de la cirujana, Maggie Rice (Meg Ryan), para salvar la vida del infortunado hombre y su sincera angustia por no haberlo podido hacer. Seth pronto se preocupa por Maggie y decide hacerse visible para ella. Desarrollan una amistad que pronto se convierte en atracción mutua, aunque Maggie ya está involucrada con uno de sus colegas, Jordan Ferris (Colm Feore). Luego, Seth conoce a Nathaniel Messinger (Dennis Franz), uno de los pacientes de Maggie, que puede sentir la presencia de Seth y la de otros ángeles. Nathaniel le dice a Seth que él también había sido una vez un ángel pero, por medio del libre albedrío otorgado por igual a mortales y ángeles, decidió volverse humano a través del proceso al que se refiere como 'caer'. Seth comienza a considerar ejercer esta opción para poder estar con Maggie, y ella se entera de que es un ángel. Seth decide hacerse humano mediante el gesto simbólico de saltar desde lo alto de un rascacielos. Inmediatamente después de despertar, comienza a experimentar todos los sentimientos y sensaciones humanas que nunca había podido comprender, comenzando con lesiones físicas y dolor. Ahora humano, Seth se dirige al hospital para ver a Maggie, pero se le dice que ha ido a la cabaña de montaña de su tío para un descanso. Sin un centavo e ingenuo, no puede pagar el viaje y termina siendo asaltado. Con el tiempo, consigue que lo lleven al lago Tahoe y aparece, empapado y frío, en la puerta de Maggie. Maggie se da cuenta de que él ha renunciado a su condición angelical por su amor y tienen sexo. A la mañana siguiente, mientras Seth está en la ducha, Maggie va en bicicleta a una tienda local. En su camino de regreso, feliz y realizada, monta su bicicleta con los ojos cerrados y los brazos abiertos. Su felicidad se corta cuando no se da cuenta de un camión maderero que retrocede en su camino y muere en la colisión. Seth siente que Maggie está en problemas y corre en su ayuda. Llega a tiempo para que Maggie le diga que ve al ángel que ha venido a acompañarla. Aunque Seth ya no puede ver a los ángeles, sabe que están allí y le ruega desesperadamente a Maggie que no los mire. Maggie le dice que ya no tiene miedo y que cuando le pregunten cuál fue su cosa favorita en la vida, ella dirá que fue Seth, antes de morir. Apesadumbrado y solo, Cassiel visita a Seth. Este pregunta si está siendo castigado por dejar el cielo para ser humano, lo que Cassiel le asegura que no es el caso. Algún tiempo después, Seth expresa su alegría de ser humano y el hecho de que ha llegado a un acuerdo con su nueva vida corriendo hacia el océano y sintiendo las olas.

Aunque la película está por debajo de las precedentes, Wenders afirmó: «La versión está hecha con respeto, con un sentido de descubrimiento propio». La película tuvo su estreno español el 24 de julio de 1998.