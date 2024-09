Javier Bardem: «Me es imposible celebrar un premio tal y como está el mundo»

Oskar Belategui San Sebastián Viernes, 20 de septiembre 2024, 14:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Javier Bardem no pudo recoger el año pasado su Premio Donostia por ser consecuente: los actores estadounidenses permanecían en huelga y el actor está sindicado en ese país. Ojo, eso no quiere decir que viva allí ni en «las mansiones en las Bahamas» que se le adjudican. Siempre ha residido en Madrid, aunque admitió que desde que murió José Marzilli ya no cuenta con representante en España. «Me llegan cosas, aunque quizá tenga que replantearme tener agente aquí». Su caché, insinuó, no es el mismo para 'Dune' que para una película española. Y reveló que en enero comenzará el rodaje en Fuerteventura de 'El ser querido', la historia del reencuentro entre un padre y su hija que dirige Rodrigo Sorogoyen con Victoria Luengo en el reparto.

Bardem no tenía esta vez película que promocionar, aunque acaba de estrenar en Netflix la serie 'Monsters'. Habló de sí mismo y de su compromiso político como hace siempre: sin cortarse. Pocas horas antes de recoger el Donostia de manos de sus hermanos, Carlos y Mónica, y de su eterno profesor, Juan Carlos Corazza, el actor recordó que justo hace 30 años celebraba en San Sebastián la Concha de Plata por dos películas que presentó en el Zinemaldia en 1994: 'Días contados' y 'El detective y la muerte'. Se acordó de las fiestas en la discoteca Bataplán hasta el amanecer, justo a tiempo de correr al kiosco para leer las críticas de las películas en los periódicos. Y, sobre todo, el beso que le estampó su madre, Pilar Bardem, cuando anunciaron su premio.

«Mi madre era una mujer separada en una época en la que no se permitía el divorcio, con tres hijos y actriz, poco menos que llamada prostituta», rememoró. «Perseguida por una derecha terrible y presente en las calles. Trabajaba sin parar para darnos chuletas de cerdo y pasta con tomate lo días que había suerte. Pero llamaban a la puerta pidiendo para las mujeres saharauis y siempre les daba la mitad de lo que tenía. '¡Si no tenemos ni para leche!', le decía mi hermano. Eso lo mamas, no se enseña desde lo didáctico, sino desde la acción. Espero morir siendo el hijo de Pilar».

Javier Bardem a su llegada al hotel María Cristina. Efe

Ese sentido del compromiso nunca ha abandonado al ganador del Oscar por 'No es país para viejos', que se considera una persona «afortunada y bendecida por la vida». Según Bardem, «en esta vida hay que elegir un bando, porque desgraciadamente hay dos bandos». Él está con las personas «que saben y propician cambios». Y a costa de ser tachado de antisemita, dejó clara su rotunda posición contra «los crímenes contra la humanidad» que el Gobierno israelí está cometiendo en Gaza.

«Lo que está sucediendo en Gaza es terrible, inadmisible, deshumanizante», se extendió. «El Gobierno de Israel es el más radical en la historia del país, está cometiendo crímenes contra la humanidad investigados por la Corte Penal Internacional. Los ataques atroces y despiadados de Hamás el 7 de octubre, también condenables, no justifican el castigo global a la población palestina. La impunidad que goza el Gobierno israelí tiene que cambiar. EE UU y Europa tiene que plantearse su apoyo incondicional ante estos crímenes a los derechos humanos, la guerra contra los niños, como denuncia Unicef».

Bardem sabe que sus palabras «no van a cambiar nada». El derecho a la crítica, confió, «nada tiene que ver con la acusación de antisemitismo o islamofobia, si criticas a Hamás». Para el actor, el Gobierno de Netanyahu «no es representativo en absoluto de la comunidad judía, ni siquiera de toda la sociedad israelí». «Nos estamos dirigiendo hacia un lugar terrible que a todos nos asusta, necesitamos una voz social que ponga fin a la impunidad», expresó el marido de Penélope Cruz, al que también preocupa el calentamiento global. «Ahora que la extrema derecha utiliza la inmigración como arma arrojadiza, ¿qué va a pasar cuando sea imposible vivir con 50 grados en los países africanos?».

Por todo ello, Javier Bardem confesó que no podía «celebrar el premio» ante este estado del mundo. «Lo recibo con mucho agradecimiento, pero no tengo un estado de celebración, me es imposible celebrar nada tal y como está el mundo».