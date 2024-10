Antonio de la Torre: «Mis dos padres murieron de cáncer y agradecí que su sufrimiento no se alargara» El actor es en 'Los destellos' un enfermo cuidado por su exmujer en sus últimos días: «Llega un momento en el que no te merece la pena vivir la vida»

Antonio de la Torre (Málaga, 1968) incrementará a buen seguro el récord de 14 nominaciones al Goya que ostenta (con dos estatuillas) gracias a 'Los destellos', en la que encarna a un hombre en los últimos días de su enfermedad. Su exmujer (Patricia López Arnaiz, Concha de Plata en San Sebastián) se apiadará de él y le acompañará en ese tránsito hacia la muerte. El filme de Pilar Palomero, en cines desde el 4 de octubre, reivindica la trascendencia de los cuidados paliativos sin un ápice de morbo ni conmiseración. Quien espere negrura se encontrá con una cinta luminosa y emocionante que invita a vivir.

–La muerte es un tema tabú, pero si habláramos más de ella quizá aprenderíamos a disfrutar más de la vida.

–Lo dice en la película un médico especialista en paliativos, que se interpreta a sí mismo: la presencia de la muerte es lo que hace que la vida sea más interesante. El otro día estuve con mi madrina, que tiene 95 años y vive en una residencia. Te das cuenta de que es una fase jodida de la vida. Es de decencia humana seguir dotando de medios a la sanidad pública para que no sufran los enfermos, para que haya calidad de vida en la muerte. 'Los destellos' nos anima a aprovechar cada segundo de vida.

Tráiler de 'Los destellos'.

–Aprovechar la vida no significa salir de fiesta hasta morir. En un paseo por el campo puede estar la felicidad, como enseña el filme.

–Yo hice de Pepe Mujica en una peli y es mi filósofo de cabecera: «Tienes que tener tiempo para hacé lo que se te cante», dice. El sistema es muy depredador y hay un debate mucho más profundo por debajo de todo esto. Lo que hay que preguntarse es si este sistema nos hace felices. La civilización nos ha traído cosas muy buenas, pero no sé si en lo esencial hace que vivamos con calidad. He estado este verano en Estados Unidos. En Disneyworld no ves ni una colilla y piensas que el capitalismo funciona. Después en Nueva York me hinché a ver pobres en la calle. La gente pasa a su lado sin inmutarse.

–¿Tiene una postura clara ante la eutanasia?

–Como todos los temas complejos tiene muchos matices. Creo que una persona ha de tener la libertad de poder decidir acabar con su vida cuando no merezca la pena. Siempre que se den unos protocolos, claro, lo hablaba mucho con los médicos de paliativos que me acompañaron en el rodaje. Acuérdate del doctor (Luis) Montes, que le mancillaron con denuncias desde la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Mis dos padres murieron de cáncer, mi padre cuando yo tenía 18 años y mi madre a los 24. El recuerdo que tengo es que agradecí que pudieran estar cuidados y su sufrimiento no se alargara. Por suerte yo no he llegado a ese punto, pero entiendo que hay un momento en que digas que no te merece la pena vivir la vida.

–Si le digo que su interpretación en 'Los destellos' es contenida va a parecer que sobreactúa en el resto de sus películas.

–Ya. Yo qué sé, tío. En 'Caníbal' también estaba contenido, según esos parámetros. Es muy opinable. A esta edad, con una carrera de la que vivo, intento hacer lo que pide la película y el director. No es lo mismo trabajar con Pilar Palomero que con Álex de la Iglesia, cada director marca su tono. Pilar es pudorosa, no quería ensañarse con mi personaje. La película se llama 'Los destellos', no 'Los moribundos'. Se trataba de poner el foco en los que cuidan. Y como actor tienes que arriesgar, hacer lo que crees que tienes que hacer en un trabajo de equipo.

Ampliar La directora Pilar Palomero y Antonio de la Torre en el rodaje de 'Los destellos'.

–Y como actor, ¿si le piden que esté contenido echa de menos momentos de lucimiento?

–No, para nada. Rodamos secuencias que se han cortado en montaje porque la directora habrá considerado que no eran necesarias. No se trataba de exhibir mi muerte, porque es una película sobre la vida. Mira, a veces leo entrevistas mías y me pregunto qué mierda de titular alimenta egos he dado. Estamos tan expuestos los actores... No ayuda nada creerte por encima de la película, algo que por cierto ocurre muchas veces.

–'Los destellos' también habla de las personas que han formado parte de nuestra vida y después dejamos atrás.

–La vida nos come. Me estoy haciendo mayor y me ha dado por pensar por qué he dejado de ver a amigos a los que quiero tanto. La vida te arrastra de manera inevitable y me da mucha pena.

–Acaba de rodar 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez, en la que encarna a un buzo industrial.

–Mira, ahí también estoy contenido bajo el agua, ja, ja. Ha estado muy bien investigar para el personaje, sigue habiendo un periodista dentro de mí en todas las películas. El rodaje ha sido durísimo, no puedes controlar los elementos.

Ampliar Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre en 'Los destellos'.

–A finales de mes arranca en Álava el rodaje de 'Sacamantecas', de David Pérez Sañudo, de nuevo con Patricia López Arnaiz.

–Me han dicho que no hable de la película, pero entiendo que preguntes, ja, ja. Que luego me echan la bronca.

–¿Ha pensado en cuándo y cómo le gustaría que fuese su muerte?

–Claro. Me gustaría morir a los 90 años, dando un paseo por la orilla de la Cala del Moral, la playa en la que veraneaba. O quedándome dormido como en una película de Manoel de Oliveira. La gente diría: «¡Abuelo, abuelo! Este está muerto». Me meterían en una bolsa y para el cementerio.