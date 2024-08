'Alien: Romulus', más gritos en el espacio exterior

Borja Crespo Miércoles, 14 de agosto 2024, 10:28 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Se espera mucho de esta nueva entrega de una franquicia que ha dado algunos tumbos en su trayectoria, sin que los baches hayan afectado, lo que es de agradecer, a su libertad creativa. 'Alien: Romulus' llega después de 'Alien: Covenant', demasiado existencial para su público potencial, y la reivindicable 'Prometheus', cuyo delirio va encontrando su lugar con el paso del tiempo, como 'Alien 3', cuya versión del director, el mismísimo David Fincher, ha ido ganando enteros. 'Alien: Resurrection', un cómic de ciencia-ficción de los años 80 en movimiento, incomprendida en su momento, también tiene su encanto, vista a día de hoy, con todo lo que ha venido después. En este nuevo lanzamiento las primeras piezas fundacionales de una saga ya legendaria son reinterpretadas por todo lo alto, con una buena dosis de casquería, por el cineasta uruguayo Fede Álvarez, un creador a tener en cuenta desde que salió airoso del encargo de firmar un remake de la mítica 'Posesión infernal' en 2013. Además, sorprendió a los aficionados al cine de terror con la estupenda y asfixiante 'No respires'.

Acción, drama y suspense no faltan en 'Alien: Romulus', que viene a ser una adaptación de lo que ya vimos y aplaudimos en las míticas 'Alien' y 'Aliens', en formato mix para las nuevas generaciones. De hecho, el reparto principal es gente exultantemente joven. Ha bajado la edad del casting notablemente. Una selección de talentos emergentes interpretan a un grupo de colonos que se encuentran con la amenaza espacial diseñada por Giger, la famosa bestia extraterrestre de aspecto insectoide, al penetrar en una estación aparentemente abandonada en los confines del universo. Clásicos del cine de terror de los años 70 y 80 son revitalizados para el deleite de las nuevas generaciones de espectadores. En su día le tocó el turno a una cult-movie incuestionable, 'Posesión infernal', uno de esos títulos que revolucionaron el género en el momento de su estreno, concretamente 1981. Tres décadas después el propio Sam Raimi, su director, ejerció de productor en una puesta al día de la primera entrega de una trilogía indispensable para cualquier fan del género fantástico que se precie. Fede Álvarez asumió el encargo con nota, yendo al grano a la hora de sembrar el pánico en la platea, y, sobre todo, de dar asco. Asco, en el buen sentido del término para los fanáticos del gore. La sangre a borbotones también promete adquirir protagonismo en su última apuesta, cuya original campaña promocional, con ciudadanos de a pie siendo atacados por facehugger en las calles, se ha viralizado notablemente en las redes sociales.

Evidentemente, nadie en sus sano juicio se atreve a rodar una nueva versión de la odisea original de Ripley frente al dragón del espacio exterior, allí donde nadie puede oír tus gritos. Es demasiado arriesgado replicar la obra maestra de Ridley Scott, estrenada en 1979. Una insolencia artística. Sin embargo, puede colar una actualización formal de sus virtudes como si fuera otra secuela de un título esencial en las historia del cine en general y del fantástico en particular. 'Alien: Romulus' se sitúa en el año 2142, decantándose por la estética de las primeras películas, con algunos guiños inevitables. «Me gusta que cada película de la franquicia explore un género diferentes, pero mi sueño era volver al terror, a la pesadilla», ha comentado Álvarez durante la promoción de su nueva aventura audiovisual. «El cine de terror es más efectivo y funciona mejor cuanto más joven es la gente. Se te hace más difícil, duele más, ver que quienes están amenazados por un asesino en serie, un monstruo o unos xenomorfos, son personas jóvenes». Las imágenes de avance del último trabajo del máximo responsable de 'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte', y la sugerente serie 'Calls', son satisfactorias y ha dejado el listón alto (algún tráiler se ha visto «suavizado» a posteriori por un exceso de violencia gráfica). Conociendo la carrera del cineasta, el horror y el triperío están garantizados. Apetece ver a un grupo de adolescentes siendo perseguidos por un depredador con ácido por sangre que se esconde entre las sombras.

'Alien: Romulus', una vuelta a la raíces de la franquicia con Scott en la producción, está protagonizada por Cailee Spaeny, a quien hemos podido ver recientemente exultante en la recomendable 'Civil War'. Le acompañan David Jonsson ('Matar es fácil'), Archie Renaux ('Sombra y hueso'), Isabela Merced ('The Last of Us'), Spike Fearn ('Aftersun') y Aileen Wu ('Closing Doors'). Nunca está de más recordar que 'Alien, el octavo pasajero' asentó mil y un precedentes. Respaldado por un equipo sublime -Moebius y H.R. Giger en la dirección artística, sin ir más lejos-, Scott firmó una obra magna que no pierde fuerza con el paso del tiempo. Mezcló terror y ciencia-ficción con una eficacia escalofriante, antes de ofrecernos otro título básico a la hora de entender el género: 'Blade Runner'. Con 'Prometheus' el director de 'Gladiator' volvió a sus inicios partiendo del viaje de un grupo de exploradores en busca del origen del hombre en la Tierra.

James Cameron se cargó con 'Aliens' (1986) el dicho «segundas partes nunca fueron buenas». Si en el inicio de la indispensable saga apenas se veía al monstruo, aquí había criaturas letales a patadas. La lucha encarnizada entre marines y bichos extraterrestres devino un espectáculo sin precedentes. 'Alien 3' (1992), por su parte, no convenció a los fans de la serie en el momento de su estreno. Tuvo serios problemas de producción, pero la impresión general ha ido cambiando hasta convertirse en otro título de culto. Fincher ofreció un relato oscuro donde el alien era lo de menos, con una Ripley inquietante y una atmósfera desasosegante. En 'Alien: Resurrection' (1997) encargaron la difícil papeleta de dirigir un cuarto episodio al personal director galo Jean-Pierre Jeunet, que había dado el campanazo con la genial 'Delicatessen', una propuesta con una estética original y sorprendente, cercana al cómic. El artífice de 'Amélie' firmó una película muy diferente a las anteriores, con una carga filosófica importante.