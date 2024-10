Aitana Sánchez-Gijón, Goya de honor 2025

Iker Cortés Madrid Jueves, 17 de octubre 2024, 08:34 | Actualizado 11:02h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Aitana Sánchez-Gijón ha sido galardonada con el Goya de honor 2025. A sus 55 años la actriz, que recibirá el premio en la gala de la 39 edición de los Premios Goya, que se celebrará el 8 de febrero en la ciudad de Granada, se convierte en la segunda persona más joven -el primero fue Antonio Banderas- que recibe este galardón honorífico. Dice la actriz que se siente «abrumada» y «muy agradecida». «Voy a ver si asimilo esto». «Me voy a acordar de Alicia Hermida, mi maestra en el teatro», ha dicho.

La actriz, que fue la primera presidenta de la Academia del Cine, ha recordado también cómo ha cambiado la institución y después ha recordado sus comienzos. «Cuando era joven solo deseaba ser actriz no me imaginaba nada. Era una certeza que me salió bien pero me podía no haber salido. Me lo he ido encontrando. También he ido haciendo ciertas elecciones conscientes con mucha seriedad, sin perder de vista a la niña interior que juega», ha explicado.

En anteriores ediciones recibieron este galardón en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica cineastas como Juan Mariné Bruguera, Carlos Saura, José Sacristán, Ángela Molina, Marisol, Chicho Ibáñez Serrador, Marisa Paredes, Ana Belén, los hermanos Ozores, Antonio Banderas, Jaime de Armiñán, Concha Velasco o Josefina Molina.