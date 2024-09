'Segundo premio', la película de Los Planetas, representará a España en los Oscar

Iker Cortés Madrid Miércoles, 18 de septiembre 2024, 08:15 | Actualizado 12:02h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

'Segundo premio', la película de Los Planetas, ha sido el largometraje seleccionado por la Academia de Cine para representar a España en la 97 edición de los Oscar en la categoría de mejor película internacional. El actor Eduardo Noriega anunció el título dando lugar a una explosión de júbilo en el patio del salón de actos de la sede que la academia tiene en Madrid.

Dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, 'Segundo premio' narra la tormentosa creación de 'Una semana en el motor de un autobús', el disco que aupó al estrellato a Los Planetas. La cinta, que se hizo con la Biznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga, pivota alrededor de tres de las obsesiones de Jota: la marcha de May, bajista en los primeros compases de la banda, el miedo a perder a Florent, preso de sus adicciones, y la necesidad de grabar el álbum en Nueva York.

Decía esta mañana Lacuesta por videoconferencia que a la película solo le veía «debilidades» para representar a España en los Oscar. «Me alegro mucho que haya habido gente que lo haya percibido de otra manera. De todas maneras, yo confío mucho en que con los subtítulos al inglés mejorará muchísimo», bromeaba el director.

Cristóbal García, productor de la cinta, se ponía algo más serio sobre el escenario del salón de actos: «Nunca pensamos en una película que fuese local. Al final el homenaje que queríamos hacer a la música, a través de una historia de amistad y de amor, nos parecía bastante universal». García recuperó el simil que el equipo ha ido esgrimiendo durante la promoción de la película acerca de las diferentes escenas musicales que han trascendido de sus propias ciudades: Nueva York en los setenta, Manchester en los ochenta «y Granada en los noventa», apuntó. No en vano, recordó, una de las grandes inspiraciones para Lacuesta fue Lorca, «que salió de Granada, llegó a Nueva York y es universal. No es solo Los Planetas, sino la música y un homenaje a una generación».

En este sentido, Lacuesta explicaba que en este tipo de temas «a veces somos un poco acomplejados. Una historia de una banda de Houston es universal, una historia de una banda de Pionyang es universal y de repente parece que con lo nuestro no puede ocurrir lo mismo y la verdad es que todas las historias, por definición, son universales».

La película inicia ahora un largo e incierto camino en el que la campaña entre los académicos de Hollywood será vital para lograr que 'Segundo premio' se instale definitivamente entre los cinco largometrajes nominados a mejor película internacional. Preguntados por los pasos a seguir, Cristóbal García se sinceró: «Parafraseando a Isaki, no tenemos ni idea. La verdad es que no esperábamos esto. Todo el cariño que hemos recibido por la película desde que la hemos estrenado ha sido maravilloso y ahora nos tendremos que poner a trabajar en algo que es terreno desconocido para nosotros. Ahora vamos a aprender el camino desde mañana, pero no tenemos mucha idea. Vamos a disfrutarlo sobre todo y a aprender». «Dentro de diez o quince películas sabremos cómo se hace y lo petaremos», zanjó Lacuesta entre risas.

Distribución internacional

De momento la película lleva quince selecciones en festivales internacionales y «estamos pendientes de esta campaña de otoño. No podemos decir nada todavía, pero hay algunas cosas que pueden salir muy cerca y las ventas internacionales las lleva Latido. Este fin de semana estuvimos hablando con Antonio Saura y nos decía que, lógicamente, esto puede ser un empujón. Teníamos algunas opciones de distribución en EE UU pero las hemos parado un poco a ver qué pasaba y ahora volveremos a retomar todo esto», ahondaba García acerca de una película cuyo estreno en Francia ya está programado para el primer trimestre del año que viene.

Curiosamente, ninguno de los dos han hablado con Los Planetas desde que la cinta se posicionó como una de las tres candidatas -las otras eran 'La estrella azul', de Javier Macipe, y 'Marco', de Jon Garaño y Aitor Arregi- a representar a España en los Oscar. «Sí que los vimos en el Sonorama, que hicimos un pase de la película con la música en directo. Allí Jota me volvió a decir que la peli no le gustaba. Hoy sí que le pienso llamar, pero me parecería raro que cambiara de opinión. Es fiel a su discurso», confesaba el productor.

Habrá que esperar hasta el próximo 17 de diciembre para ver si se mete en la 'shortlist' de los Oscar y si continúa en su carrera hacia los Oscar. Un mes más tarde, el 17 de enero de 2025, se desvelarán las cinco películas nominadas en esta categoría que competirán el 2 de marzo de 2025 por llevarse la preciada estatuilla.