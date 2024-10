Desgafado perdido

Pensé que sería feliz el día en que, al fin, me las pusieran. Pero no. La felicidad siempre es una putada cuando llega a destiempo

Las gafas me crecieron a los cuarenta y tantos. Tras pasarme toda la infancia deseando llevarlas para mostrar por fuera lo que creía ser por dentro (una miniatura de escritora), pensé que sería feliz el día en que, al fin, me las pusieran. Pero no. ...

