Consumo responsable

Quién es la guapa que no clica en un correo cuyo asunto es «Rebajas al 50%», «Descuentos exclusivos» o mi favorito o «Ventas privadas»

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Aquí está otra vez. El 'email', digo. El que me recuerda que tengo una falda monísima y rebajadísima en el carrito de la compra. Ya es el tercero que me mandan, pero es que me entran dudas cuando llega la hora de aflojar la mosca. ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión

Temas

Moda

Consumo

Internet

Verano