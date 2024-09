Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Me daría igual no pode acceder a Twitter (a X). Estoy por promoción y por diversión, no para hacerme mala sangre. Que en Brasil haya 220 millones de habitantes y 25 millones en la aplicación reafirma que Twitter son cuatro gatos. El enfrentamiento entre Elon ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión