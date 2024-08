La nueva ofensiva de Ucrania en Kursk puede llevar consigo salvar vidas y reducir la destrucción de Ucrania

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Desde hace más de dos semanas, especialmente desde el día 6 de agosto, Ucrania ha tomado la iniciativa en la respuesta a la agresión rusa a su país. En este sentido, la principal novedad es que Kyiv no solamente está ejerciendo el derecho de legítima defensa, sino que hay una extensión del mismo, produciéndose una ofensiva en territorio ruso, que se justifica porque se entiende que los ataques a Ucrania se están haciendo desde esa parte de Rusia. Con objeto de lograr su defensa, ha pasado, de forma destacada, a la ofensiva, ya que hasta ahora no se había producido una situación equivalente.

Como consecuencia, Ucrania está transformando la guerra, al menos a través de tres iniciativas distintas aunque coordinadas entre ellas, como son la ocupación de parte de la región de Kursk, que ya se señala de más de 1500 kilómetros cuadrados, y que de momento se estabilizan. En segundo lugar, mediante una segunda incursión cuarenta kilómetros más al norte, por Tiotkino, a partir del 19 de agosto. Finalmente, a través de un conjunto de bombardeos en los últimos días – 20, 21 y 22 de agosto – con drones en distintas regiones rusas, incluido en las cercanías de Moscú, que al parecer portan los nuevos misiles estadounidenses, y que, aunque gran parte de ellos han sido interceptados, algunos han tenido efectos, si bien, de momento, no se conoce en realidad su alcance, pero es la primera vez que se ha producido un ataque de esta magnitud.

Por otro lado, diversas fuentes insisten en que, de momento, los rusos continúan avanzando en la región ucraniana de Donetsk y, al parecer, se señala que podrían adquirir un importante centro logístico en Pokrovsk. Sin embargo, los avances de la ocupación rusa son mucho más limitados que el ritmo de progreso de las tropas ucranianas en territorio ruso durante estas últimas semanas. Si bien, algunos Estados miembros de la UE están planteando que, aunque hasta ahora la Unión y los Estados miembros apoyan a Ucrania de forma incondicional en su legitima defensa, ahora ponen en duda hasta que punto estos ataques ofensivos son parte de la misma.

No obstante, el Alto Representante, Josep Borrell, ha manifestado a través de la red social X que «la ofensiva ucraniana de Kursk es un duro golpe a la narrativa del presidente ruso Putin» […] y que «tendría varias consecuencias importantes«. Entre ellas, incluye: »salvar vidas y reducir la destrucción en Ucrania«, avanzar en los «esfuerzos de paz», «fortalecer la autodefensa de Ucrania poniendo fin al santuario de Rusia para sus ataques y bombardeos de ciudades e infraestructuras ucranianas».

Una de las dificultades que está teniendo la respuesta ucraniana ha sido que durante el último año Estados Unidos no ha dado un apoyo militar ni económico, por falta de acuerdo en el Senado con los republicanos, retrasándose las partidas y ayudas presupuestarias más de seis meses. Ahora, empiezan a ser efectivas. Sin embargo, Zelensky explica que uno de los motivos de la incursión en la región rusa de Kursk es debido a que no tiene autorización para utilizar las armas ofensivas de largo alcance proporcionadas por algunos países como Estados Unidos y el Reino Unido, con objeto de limitar los ataques a Ucrania, que se realizan desde allí. Según el presidente ucraniano, si pudiera hacer uso de ese armamento, la presencia física de sus tropas en territorio ruso no sería necesaria.

En este sentido, el Alto Representante solicita «levantar las restricciones sobre el uso de armas de capacidades frente al ejército ruso involucrado en la agresión contra Ucrania de acuerdo con el derecho internacional». En la misma dirección se han pronunciado algunos países como Dinamarca y Suecia, entre otros Estados. De tal manera que el Alto Representante Borrell se suma de facto a las distintas iniciativas que consideran que la incursión está alterando la relación de fuerzas y que, además, hay que seguir apoyando para que tenga los resultados más definitivos posibles.

Las dos preguntas que nos hacemos en estos momentos son las siguientes:¿favorecen estas iniciativas a la declaración de un armisticio que, hasta ahora, Ucrania no quería? ¿cuáles pueden ser las razones, por otra parte, por las que ahora Rusia pueda estar dispuesta también a negociar y a buscar un armisticio y el alto al fuego? El armisticio, como es sabido, implica un alto al fuego y que los frentes no se muevan y sigan como habían quedado. Mientras tanto, se trata de negociar un acuerdo de paz, en el que se podrán intercambiar los territorios conquistados entre ambas partes. Y el hecho de que Ucrania, en la actualidad, controle cerca de 1500 kilómetros cuadrados de territorio ruso, puede ser un elemento importante de negociación. Al mismo tiempo, hay que recordar que las reconquistas territoriales que ha tenido Rusia en los últimos meses en el Donbás han sido muy inferiores a la gestión territorial que ha conseguido Ucrania en poco más de dos semanas en territorio ruso.

Por otro lado, la Unión Europea sigue manteniendo la misma posición que adoptó en la legislatura anterior del Parlamento Europeo, tras las elecciones del 6-9 de junio de 2024. Tanto, por los nombramientos que se han producido – Roberta Metsola como Presidenta del Parlamento Europeo, Ursula Von der Leyen como Presidenta de la Comisión, así como los futuros Presidente del Consejo, Antonio Costa, y especialmente la sucesora de Borrell, Kaja Kallas, que es actualmente primera ministra de Estonia y que desde el inicio se ha mostrado firme contra Putin.

Sin embargo, en estas últimas semanas hay algunas novedades que pueden influir en el cambio de perspectiva de Rusia, además de la incursión militar que le pueda llevar a una negociación. Estas son: a) el apoyo real que está teniendo ahora Ucrania por parte de Estados Unidos y de otros países europeos; b) la percepción de que la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses (que ellos entendían que podía llegar a un acuerdo con Putin) no es un escenario inevitable, gracias al auge en las encuestas de Kamala Harris, del 8%, tras el arranque de la Convención Demócrata en Chicago; c) las perspectivas actuales son distintas y Moscú puede necesitar buscar una solución negociada, ya que el horizonte futuro no es optimista para ellos.